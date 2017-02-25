Кому служат президент и правительство?

Все природные ресурсы, раньше принадлежавшие народу по праву рождения, теперь в руках небольшой кучки - олигархата. Они имеют баснословные прибыли и зарплату по 1,5 млн. рублей в день! А мы, простой народ, имеем постоянно растущие тарифы ЖКХ. Кстати сказать, эти тарифы формируются не сами по себе, не по законам рынка — тарифы на газ устанавливает правительство. И именно оно приняло решение об ускоренном росте цен на газ для населения. (http://www.putin-itogi.ru/kommunalnye-tarify-putin-i-gazprom/)

А это — наши природные ресурсы, которыми в Арабских Эмиратах, даже в Туркмении — народ пользуется совсем бесплатно!

В условиях кризиса и западных санкций правительство решило поддержать… баснословно богатых нефтяных олигархов. Руководители Роснефти, Лукойла и Газпромнефти обратились к Путину с просьбой продлить действие налоговых льгот на добычу полезных ископаемых на новых шельфах. Оказывается, в связи с кризисом у них сократились доходы и выросли затраты из-за инфляции. Можно подумать у нас, огромных масс простых граждан, из-за кризиса и инфляции доходы резко не сократились…

Освободили от уплаты налогов и таможенных пошлин ввозимые в Россию яхты. А раньше плата за ввоз на территорию России яхты составляла примерно 40% от ее стоимости. Таких примеров можно привести множество!

Получается, что вся забота правительства — об олигархате, который появился после 1993 года стараниями агентов ЦРУ, раздававших наше народное добро практически даром, назначая олигархов по своему усмотрению...?

Зато латать дыры в бюджете будут опять за счет простых граждан? Для нас уже ввели налог на недвижимость, который исчисляется от рыночной стоимости жилья — как будто мы эту недвижимость каждый год покупаем. В Тамбове люди за обычные квартиры получили платежки по 40 000 рублей. Ввели налог на, якобы, тунеядство. Останешься в кризис без работы — так еще и плати за это налог. Налог на сбор грибов и ягод в лесу! Повысят опять акцизы на бензин, цена на нефть падает, а цена на бензин для нас с вами все растет и растет!

Да и другие законы никак социальными и народными не назовешь. Ограничили бесплатные вызовы скорой. Сократили расходы на медицину и здравоохранение. Помирайте граждане побыстрее? Уже пачками бросают в тюрьмы за лайки и посты в интернете, арестовывают тех, кто пытается требовать выплаты своей же зарплаты.

Повышают пенсионный возраст, при этом выплату пенсии государство вообще не гарантирует, да еще и бесстыдно, который год подряд «замораживает» наши пенсионные накопления. Обещая отдать, когда-нибудь потом.. А спонсируют из этих денег олигархат! 150 млрд. рублей из «замороженных» пенсионных накоплений перечислили госкорпорации «Внешэкономбанк». А в 2017 году ВЭБу выделят еще 150 млрд. рублей налогоплательщиков.

При этом Медведев цинично сообщает пенсионерам: «Просто денег нет, но вы держитесь, хорошего вам настроения». Где вообще такое видано?

И апофеоз этого служения олигархату и иностранцам — закон о ТОРах (территориях опережающего развития), который будет передавать целые обширные территории и города вместе со всем населением под контроль некой управляющей компании, как правило — иностранной. А это — уже похоже на скрытое крепостничество, судите сами:

Закон о ТОРах вместе с несколькими принятыми ранее дает право управляющей компании (иностранной в том числе):

- арендовать и эксплуатировать территории рф на срок до 70 лет с правом продления (за это время на нашей земле уже народятся поколения колонизаторов);

- осуществлять выселение коренных жителей, граждан РФ со своих земель и из своих домов;

- полностью или частично отменять экономические и таможенные границы страны и действующие законы РФ;

- добывать и вывозить минералы, углеводороды и другие ископаемые; вырубать древесину, вылавливать рыбу и отстреливать животных в любом количестве, без возмещения убытков (а как же налог на грибы?);

- иностранцам избирать и быть избранными в законодательные (представительные) органы местного самоуправления;

- не платить многие обязательные платежи и федеральные налоги.

К нам относятся уже просто как к крепостным? Да и вообще создается впечатление, что нас просто хотят сжить со свету, да еще и удивляются как мы еще так долго живы! И причина наших бед, явно, не только в кучке вороватых чиновников. Ведь это целая антинародная политика, которая ведется, видимо, целенаправленно?

Давайте вспомним, что до 1993 года мы все-таки жили в социальном государстве, которое работало в интересах большинства населения. У нас были общенародные природные ресурсы, промышленность, которая обеспечивала хорошую наполняемость бюджета. И хватало и на бесплатную медицину для всех граждан, и на бесплатное образование.

А как раз после 1993 года как все мы видим начали приниматься законы, обеспечивающие льготами и правами в большинстве своем олигархат и иностранцев и, очевидно, в ущерб основному населению страны. Мы почему-то не вспоминаем больше о тех временах, а зря.

Не сам же Ельцин единолично совершил тогда кровавый переворот. Прекрасно известно из открытых источников, что во время событий 1993 года Ельцин консультировался с Клинтоном и Колем. В Президент-отеле жили кадровые сотрудники ЦРУ и политтехнологи, «помогавшие» народу выбрать Ельцина после переворота. Сотрудники ЦРУ участвовали и в приватизации — это признал даже Путин. Получается, за Ельциным (а значит и за переворотом 1993 года) стояли весьма влиятельные силы, судя по этим фактам — западные. «Независимая газета» скромно сообщила, что переворот начали НАТОвские и израильские бригады спецназов…

Налоговый, Земельный кодекс —после переворота писало для России американское агентство USAID. Известно, что первый бюджет России был прислан новоявленным депутатам Госдумы даже непереведенным, на английском языке! Так видимо это и есть причина наших бед? Что после 1993 года нами просто управляют из-за рубежа, попутно развешивая на уши лапшу, что все вот так сложилось как-то само, а в общем-то у России суверенитет.

Только вот Центробанк — не государственный, он тоже подарен какому-то олигарху, присвоившему, таким образом, Госбанк СССР. И слушается, судя по всему, этот Центробанк, как и Медведев — директоров МВФ, то есть внутреннюю политику нам диктует иностранная организация, созданная для обанкрочивания стран?

А ведь переворот 1993 года имеет все классические признаки цветной революции. То есть внешнего вмешательства иностранных государств во внутреннюю политику другой страны, свержение законной власти в этой стране и постановке на власть своего, так называемого марионеточного правителя. По такому, одинаковому везде сценарию, были совершены перевороты во многих странах: Украина, Египет, Тунис. И в более чем в 25 странах - удачно для ЦРУ. И Россия как видим - не исключение?

Но мы почему-то не мыслим так широко, озабочены своими проблемами. А ведь причину наших бед надо искать именно в этом — кто пришел тогда к власти и кто нами правит до сих пор? Нас убедили, что Путин — это не Ельцин. Но ведь именно Ельцин объявил его своим преемником. Разве мог он сделать это без согласования со своими хозяевами? Первый же указ Путина был о неприкосновенности Ельцина и его семьи. Таким образом отплатил за должность? А самое убедительно то, что проводимая сейчас политика, такая же антинародная: все оставшееся доприватизируется в пользу олигархата, иностранцев. У государства уже практически не остается собственности и территории, что есть — Россия может исчезнуть на наших на глазах?

После переворота 1993 года мы, судя по всему, стали классической колонией, только об этом приказано молчать в СМИ. Бюджетную, экономическую политику, даже процент инфляции правительству диктуют директора МВФ через Центробанк! И это тоже практика МВФ во многих странах, которые он прибрал к рукам. Россия — далеко не единственная! Тогда зачем нам вообще президент и правительство? Какую роль они выполняют?

Еще в 2010 году Путин утвердил перечень юридических лиц для организации от имени России продажи приватизируемого федерального имущества. Большинство из этого списка — иностранные банкиры. Неужели они будут работать в интересах народа России?

Яркий пример последней приватизации. Крупнейшая в российской истории приватизационная сделка - продажа госпакета "Роснефти" - не принесла в Россию иностранного капитала: вся поступившая в страну валюта тут же ушла обратно за рубеж. А в бюджет попали деньги, которые Центробанк просто напечатал. Так может стоило просто и напечатать денег для бюджета, не лишаясь при этом 19,5% акции крупнейшей нефтедобывающей компании России? Даже наш министр финансов уже откровенно заявляет, что «нам невыгодно укрепление рубля». О какой вообще экономике во благо народа может идти речь?

Нас выходит просто тихо и тайно колонизировали и пользуются нашими ресурсами и землей? А для нас - непомерные налоги, цены, болезни, отсутствие доступного здравоохранения, репрессивные законы.

Сейчас чаша терпения народа уже почти переполнена и заокеанские хозяева это тоже видят, поэтому, скорее всего уже, готовят очередную смену власти. Это — тоже технология: поймать момент, когда терпение народа лопается, и подставить опять своего же человека, разрекламировав его в СМИ как так называемого конкурента нынешней системы власти Ющенко на Януковича, меняли так, да и Януковича на Порошенко — тоже. Так и нам, видимо, хотят поставить новую заокеанскую марионетку, которая будет продолжать разрушительную политику. На роль такого лидера вероятнее всего сейчас готовят Навального. Навальный учился в Йелле по программе «Лидеры мира», которая как известно готовит лидеров цветных революций. Причем попал он в Йель, даже не зная на должном уровне английского, сразу же получил там стипендию. Вы думаете США оплатили ему обучение там для того, чтобы он во благо народа России работал?

И Навальный уже открыто заявил о том, что Путину необходимо обеспечить неприкосновенность в случае смены власти в стране. Очень похоже на передачу власти от Ельцина к Путину, и очень уж расходится с красивыми речами и разоблачениями, который он сам в адрес Путина и делает.

А при этом многих действительно нормальных активных умных граждан, которые могли бы участвовать в выборах запирают в тюрьмах, объявляют экстремистами, т.е практически сживают со света. Прав был Оруэлл: «Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм».

Посадили за подготовку референдума Мухина, Барабаша, Соколова, Парфенова. Народный референдум, выявление настоящего мнения народа - это преступление? Посадили Квачкова.

Итак, повторяется в который раз на Руси ситуация: пока богатырь спит, чудо-юдо по мосту идет. Просыпаться будем? Делайте выводы, граждане!