Сегодня Илюхин провел бы суд чести над Зюгановым

Сегодня 1 марта выдающемуся русскому патриоту Виктору Илюхину исполнилось бы 68 лет.

Он был самым профессиональным и харизматичным депутатом не только фракции КПРФ, но и всей той Думы. Да и сегодня ему там нет равных. Все какая-то мелюзга вроде Железняка. Да и через «Плейбой» при Илюхине еще стеснялись на Охотный ряд пропускать.

А умер внезапно в ночь на 20 марта 2011 г. на подмосковной даче в Кратово. Официальный диагноз – обширный инфаркт. Хотите – верьте, хотите - нет. Других версий у нас все равно нет.

Правда, писатель и публицист Юрий Мухин высказал здесь на Форуме мнение, что его убили. Потому что накануне депутат Илюхин прошел диспансеризацию и был признан здоровым по всем статьям.

Мы помним, с каким напряжением он жил в последние годы. Каких нравственных и физических усилий ему стоило доказать, что пленных польских офицеров в Катыни в 1941 году расстреляли фашисты. И потом вбросили геббельсовскую фальшивку, будто это злодеяние совершило сталинское НКВД.

Разоблачение фашистской лжи было очень важно, потому что с подачи Кремля «единороссы» буквально со слуха протащили гнуснейшее постановление Госдумы о «вине Сталина и СССР» в расстреле польских офицеров.

10-11 февраля 2011 г. депутат В.Илюхин провел Военный общественный трибунал по разрушительной деятельности В.Путина на посту президента. А на митинге 23 февраля подверг его такой жесточайшей критике... Так что всей правды о внезапной кончине «грозы президентов» при этой власти не узнать.

Однако телевидение умудрилось сделать из шефа КПРФ «героя дня». Оно с утра до ночи крутило его обещание создать некую комиссию для расследования причин неожиданной смерти товарища по фракции. Что тут скажешь? Самопиар - любимое занятие партайгеноссе.

Я знал Виктора Илюхина 20 лет. Сразу после нашумевшего увольнения из союзной Генпрокуратуры за возбуждение уголовного дела против Иуды Горбачева наш новый главный редактор Геннадий Селезнев в ноябре 91-го не побоялся взять его в «Правду».

Назначил зав. юридическим отделом редакции – отбиваться от судебных преследований за антиельцинские статьи. Спросите, за какие? Да взять хотя бы Открытое письмо политзаключенного «Матросской тишины» В.А.Крючкова, который не испугался из тюремной камеры обвинить Ельцина в развале СССР.

Виктор Иванович был прост в общении и запросто сиживал с нами за одним столом на днях рождения. Надо было поднять стопку за здоровье именинника – поднимал.

Четыре созыва я был общественным помощником депутата и прекрасно знаю, каким диссидентом он слыл во фракции.

Неслучайно, конечно, именно он поднял оброненное генералом Львом Рохлиным знамя – возглавил созданное им Движение в поддержку армии. И тоже не случайное депутаты второй Думы назначили его председателем комиссии по импичменту Ельцина.

В 2000-м Виктор Иванович собирался выдвигаться в президенты от ДПА, но перетрусивший «генсек» принялся его отговаривать. Мол, не надо раскалывать партию, «особенно в это трудное время».

Но я уверен: что харизматичный и авторитетный Илюхин в любом случае набрал бы больше голосов, чем этот прислужник режима. Однако на конфликт и разрыв не пошел. Переборол себя, хотя цену партайгеноссе, конечно, знал.

Не все, может быть, помнят, что после антиконституционного указа Ельцина №1400 от 21 сентября 1993 г. о разгоне Советов юрист-правдист Илюхин сразу встал в ряды защитников Конституции и конституционного строя. Пришел в Верховный Совет РСФСР к А.Руцкому и Р.Хасбулатову. Тут же был ими назначен генпрокурором России и сразу возбудил уголовное дело в отношении утратившего президентские полномочия гражданина Ельцина. По факту совершения им государственного переворота.

А где был «кровавой осенью» 93-го вечно живой шеф КПРФ Зюганов? Об этом прекрасно написала талантливейшая журналистка «Советской России» Надежда Гарифуллина.

Утром 4 октября она тоже находилась под танковым обстрелом грачевских карателей в осажденном Доме Советов и вместе с депутатами пела прощальные песни.

В своей книге «АНТИ-ЗЮГИНГ» Надежда рассказала, как в те роковые дни «главный коммунист страны» вел наиподлейшие закулисные переговоры с «семьей». Как через разных посредников добивался личной встречи с Ельциным, чтобы получить от него гарантии участия разрешенной им КПРФ в нелегитимных выборах в нелегитимную Думу и получить там фракцию (http://anti-zyging.narod.ru).

Этим и объясняется позорное телеобращение «генсека» к населению страны 3 октября с призывом отмежеваться от осажденных в здании Верховного Совета депутатов. Именно тогда трусливый Зюганов во всей красе проявил себя как прислужник ельцинского антинародного режима.

С тех пор, я думаю, и началось скрытое, невидимое миру противостояние патриота В.Илюхина с величайшим двурушником всех времен и народов Зюгановым. Потому что это очень важно в год 100-летия Великого Октября.

Не сомневаюсь: если бы Виктор Иванович дожил до наших дней, он наверняка бы устроил суд чести над этим выучеником «агента влияния» горбачевца Яковлева.

Как в феврале 1993-го устроил Народный трибунал над самим Иудой…

P.S. По-разному можно относиться к Борису Немцову и к тем, кого называют «болотной оппозицией». Но вот уже два года они каждый день приносят цветы и свечи на Большой Москворецкий мост к месту его убийства. Но не помню случая, чтобы за шесть лет «коммунист №1» хоть раз положил цветы к могиле товарища по партии Виктора Илюхина.