Они там в правительстве что, все с ума посходили?

Члены медведевского правительства давно пребывают в эйфории, довольно странной на фоне перманентного кризиса последних лет, но в начале 2017 года их беспечность и беззаботность стали приобретать уже совершенно гротескные формы.

Первую скрипку мажорной какофонии играет сам премьер. В блогосфере он заслужил реноме "тролля", чьи высказывания будто нарочно призваны будоражить и злить общественность. С довольным неунывающим видом Дмитрий Анатольевич порхает по форумам, симпозиумам и банкетам, выдавая один за другим невообразимые перлы. Навещает регионы с назначенными ими руководить однопартийцами, нахваливая "происходящие позитивные перемены". Оптимизм и восторженность главы правительства принимают порою раблезианский характер, выглядит он этаким благодушным Гаргантюа - хотя собою и не великан, но мысли источает исполинские. Отправив учителей, как всем теперь известно, в бизнес, намедни Медведев сразил публику заявлением, что в России побеждена безработица.

При этом в стране 4,5 миллиона официально зарегистрированных безработных, но статистике, похоже, руководитель правительства, как многие соотечественники, не верит. Конечно, в поездках по державе премьеру не приходится сталкиваться с безработными. Все визиты тщательно готовят, прокладывают маршруты так, чтобы ничто не омрачило высочайшего взора. Поэтому, возможно, он полагает, что наряду с безработицей его героическими министрами и губернаторами повержены преступность, коррупция, бедность, экономическая отсталость и прочие проблемы и социальные пороки. Вот только методы удивляют. Действительно ведь в России немалое число вакансий. Добиться такого успеха удалось единственно мерой консервации позорно мизерных зарплат на уровне посессионных крестьян петровской эпохи. Видя подобные зарплаты, люди предпочитают пособия по безработице, самозанятость, неофициальное трудоустройство. Многие бы хотели уйти отшельниками в леса, но времена не те - государство доберётся до любого медвежьего угла и всё равно обложит штрафами и поборами.

Вице-премьер Ольга Голодец, судя по исходящим от неё предложениям, окончательно победила недостатки систем здравоохранения и образования. Разве что безмятежной скукой можно объяснить инициирование в качестве серьёзного вопроса, даже "нового направления" школьного образования осуждение прямоугольных конструкций учебных кабинетов. Дети, кажется ей, должны сидеть по-другому и тогда "учитель станет не ментором, а позволит ребёнку развить талант". У нашего классика Ивана Крылова есть знаменитый ответ подобного рода аналитикам: "А вы, друзья, как ни садитесь...". Ну, ухватятся псевдоучёные за эту идею, обоснуют преимущества круглых или треугольных классных комнат, наймут "передовых педагогов", поставят их в центр класса и что? Запылают проектный подход, групповая работа? С какой стати? Вспоминается анекдот про старичка, наблюдающего некогда популярный танец "Ламбада" - долго смотрел, смотрел он на извивающуюся пару и со вздохом увесисто произнёс: "Ничего у них не получится. Пока не лягут...". Так и Ольга Голодец, на мой взгляд, путает причинно-следственные связи, увязывая некие проблемы в методиках преподавания не с уровнем квалификации педагогов, а с формой помещений для занятий. Дополнительную бредовость этой идее придаёт налёт маниловщины. Сколько школ-то строим? Где вы такие кабинеты брать собираетесь? Вы поставьте лучше перед собой цель заменить к 2020 году в учебных заведениях сохранившуюся советскую мебель на современную. У нас миллионы детей сидят за партами, за которыми сидели ещё их дедушки. Или ветхие окна замените.

Что с таким начальством делать простому министру образования? Васильева тоже говорит разное. В интервью "Независимой газете" она заявила, что 7-8 уроков в день - это перебор, что школы там что-то мухлят. При этом ранее на Общероссийском родительском собрании она разъясняла родителям, что по учебному плану в десятом - одиннадцатом классах - 37 часов. Можно сосчитать, сколько уроков каждый день будет в этих классах при пятидневной учебной неделе? Ладно, не математик, в 5-м классе - 32 часа, в 6-м - 33, но ведь к ним добавились введённые ФГОС 5 часов (хотели десять!) внеурочных занятий. Нагрузка такая же, как у старшеклассников. При этом часто "внеурочка" воспринимается детьми и родителями как те же самые уроки, хоть и без отметок, потому что никаких реально эффективных вложений государство для внедрения ФГОС не сделало, в школах, как правило, отсутствует база для организации дополнительных занятий по большинству направлений. Занятия "по интересам" нередко превращаются в сидение в тех же самых прямоугольных кабинетах.

...Кто-то заметит, мол, всё это только слова. Мы привыкли, что облечённые властью персоны много говорят попусту. Можно ведь взглянуть с другой стороны и найти плюсы в том, что прекратилась реформаторская чехарда, бесконечная тряска преобразований с ничтожными либо даже плачевными на выходе результатами. Пожалуй, да. Это правительство много вещает, но ничего не делает - и в этом, вероятно, его главное достоинство.