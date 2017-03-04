Не наше смердячье дело

Итак, отгремел скандал с обвинениями премьтер-министра Медведева в такой коррупции, что рядом с ним история с фиктивным трудоустройством жены Фийона - это просто кража ириски на детском утреннике. И что? Да как-то и ничего. Ни тебе громких отставок, ни контроля генеральной прокуратуры над расследованием, ни даже временного отстранения премьера от исполнения обязанностей "до выяснения". Вообще ничего.

Вернее есть заявление пресс-секретаря премьер-министра Тимаковой, что они там вообще не намерены обращать внимания на то, что там пишет и снимает Навальный.

О, мы и так прекрасно понимаем, что "в верхах" живут явно не по средствам. И эта роскошь, причем зачастую показная, никак не соотвествует успехам в государственном управлении - "денег нет, но вы держитесь" стало уже мемом.

А где ж деньги? Известно, где...

Но в чем разница между воровством и грабежом? А в том, что воровство - это по-тихому, а грабеж - это когда здоровенный амбал с группой таких же открыто и не стесняясь забирает ваш кошелек, часы, мобильный телефон и пальто. Со словами "ну вы держитесь там..."

Говорят, что за расследованием Навального просматриваются интересы Сечина. И что? Сечин разве аскет? Разве не вокруг яхты его супруги только что отшумел скандал? То есть тоже не стестняются...

В верхнем эшелоне власти нет таких, чтоб жили на одну зарплату, даже если она такая, что среднему гражданину и за десять лет не заработать. И нас приучают к тому, что это - норма. Ведь норма не идеал, а лишь средняя величина.

Никого ж не смущает, что британская королева - самая богатая женщина на земле. Причем явне не "по труду" - королевство сжалось с империи, на территории которой никогда не заходит солнце, до острова на севере Европы и еще пары анклавов. Армия, промышленность - все перешло из разряда мировой державы в "одну из". Но у королевского дома полно активов и в потерянной Индии, и в Индокитае, и в Африке. И никаких отчетов перед подданными.

Вот и у нас - через год выборы президента, а из кремля уже объяснили, что будут это и не выборы, поскольку результат в 75 процентов ясен заранее, а своего рода всенародный референдум о доверии к Владимиру Путину.

Но что есть референдум? Это общенародное волеизъявление по какому-то важному, судьбоносному вопросу. Это ькогда что-то должно измениться кардинально, причем настолько, что требуется согласие непосредственного большинства. То есть по смыслу, голосуя за Путина (а в кремле никакого иного голосования просто себе не представляют) мы голосуем за какое-то очень важное изменение. Я так понимаю - за изменение статуса самого Путина, за что ж еще?

Надо думать, пойдет Путин на выборы президентом, возглавляющим государство 17 лет, а вернется с этих выборов - главой государства навсегда. Владимир Путин превратится в просто путина, то есть в пожизненную должность имени самого себя. Как Гай Юлий Цезарь превратился просто в кесаря, царя в старорусском произношении.

Ну а в царстве все блага для знати раздает царь, а не закон. Вот наделил путин своего сменщика дворцами и виноградниками цветущими, так тому и быть. И даже спрашивать откуда и что - неприлично.

А Навальный - это как раз другая идеология, республиканская. В республике, даже самой разбуржуазной, невозможно вместо прокурорского расследования сказать просто: "Да ну его!"

В царстве-государстве это норма. Не ваше смердячье дело, откель у барина новая конюшня! Государь наградил, за верную службу. И в чем та служба - тоже не ваше дело. Может какую военную викторию одержал, а может пятки государевы хорошо чешет.

Вот две логики и столкнутся на выборах без выбора в 2018-м году. И ясно, что выиграет та, за которой будет стоять 300 тысяч Росгвардии и прочие опоры государства - ФСБ, МВД, ФСО и Центральная избирательная комиссия.

Поэтому госпожа Тимакова спокойно говорит, что, мол, не наше это смердячье дело считать барское имущество. А сам барин даже на крыльцо к черным мужикам выйти брезгует - не его это дело, оправдываться в царевых подарках...

Сейчас даже как-то дико, да? А после 2018 года будет норма.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск