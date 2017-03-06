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Московский листок

Просто все имели на Димона свои виды

Опубликовано 06.03.2017 автором в разделе комментариев 0

коррупция медведев
Просто все имели на Димона свои виды

ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЙ ЭТЮД

Начать я хочу отдалённо. В одних христианских странах дети весело наряжаются и в расчёте на подношения, обходят дома, распевая весёлые песенки и пританцовывая - им награда за шоу. В других - они одеваются в "страшных" персонажей, "зловеще" воют и "страшно" вскрикивают - по ритуалу праздника от них откупаются, что бы не "пугали"...

Приторможенное отношение к разоблачениям Навального в отношении Медведева и его "олигархических" покровителей, политически значительно более сокрушительное, чем история о детках генпрокурора или о плохо замаскированной роскоши первого вице-премьера, имевших значительно больший резонанс (например, Алексей Венедиктов лично обосновывал с споре с Алексеем Навальным правоту Ненастоящего Игоря Ивановича, не задекларировавшего свой коргиносец), указывает на некий мощный психоблок в либерально-оппозиционном сознании, отпугивающий от стремления требовать разоблачений и наказаний виновных.

Этот блок проявляется по-разному: в утверждениях, что чего тут переживать - взял ведь по чину; что разоблачай - не разоблачай, толку всё равно никакого; что все эти протесты никому не нужны и лишь отвлекают от серьёзных размышлений о будущем страны; что это разоблачение - лишь ход в борьбе кланов и не надо давать собой манипулировать...

И многогранность проявления психоблокирования как раз и указывает на её мощь и глубину, на единую природу.

Одной из причин этого мне видится в погружении оппозиции в глубокую депрессию.

Либералы сами запугали себя революцией, которую они якобы могут спровоцировать, и, пытаясь усыпить свою гражданскую совесть, вновь заклинают Кремль подать хоть маленький знак, что страна медленно, но тащиться к "оттепели" и "гибридности", что как и в 1955 и в 1985 годах начальство само обеспечить либерализацию... "Надо только выучиться ждать...", не провоцировать "ненужными" требованиями и ни в коем случае не пытаться давить на власти, которые ведь могут разозлится, и не разобравшись, что протест был "карнавальный", врезать...

Разочарование в способности общества заставляет делать мысленную ставку на борьбу в верхах, на усиление влияния чуть более "прогрессивных" ("но ворюги мне милей чем кровопийцы") клептократов.
Во время скандала с авиапсарней Навального открыто упрекали в том, что он нанёс удар по самому влиятельному в правительстве оппоненту планов Настоящего Игоря Ивановича по самоприватизации "Роснефти".

Сейчас причину скрытого недовольства суеверно стараются даже не произносить, хотя она ясна - лучше, чтобы преемником стал персонаж вполне управляемый и на роль олигархической ширмы хорошо подходящий, чем кандидат, выдвинутый от уже совсем фашизоидного крыла партии власти. А после такого сюжета уже точно никого не утрамбуешь формировать "медведевское большинство"... (если уж в 2009 не удалось, когда супруг Тимаковой Будберг так старался, манифест модернизации сочиняючи, там и название было энергичное, вроде "Оле-оле, Россия - вперёд!").

Просто все имели на Димона свои виды, и чем больше он был "подмочен", тем перспективней казался для вербовочных бесед. А тут вся тонкая многоуровневая игра оказалась испорчена. Хуже того, разоблачения Навального дают идеальный повод для протестов и объединений оппозиции.

Берите и пишите заявку на марш под лозунгом: "Уходите, ваше время истекло". Пусть согласуют хоть в Иван-да-Марьино! Но пусть в первых рядах идут Явлинский и Навальным, отец и сын Гудковы и Митрохин, Шлосберг и Касьянов, Яшин и Мальцев...
Отбросить все тактические споры ради борьбы за гражданское достоинство "русских европейцев"!

Но а вдруг выйдет не разочаровывающие 15 тысяч, а "жалкие" 10? Ведь тогда придётся ещё и ещё раз вместе коооперироваться для целой общественной кампании, или расписаться в полном и общем банкротстве отечественного политического либерализма!

Но если достоинства нет, а вся политическая хитрость в детском крике: "дай конфет, а то напугаем", то тут как раз оптимальный алгоритм - это сделать самую "страшную" маску, просто какой-то "зомбиапокалипсис", и успеть первым добежать до самого хлебосольного дома, а для гарантии - ещё и ухитриться отобрать маски чертенят и мантии ведьм у соперничающей ватаги.

Приложение

ГЕНИЙ СРЕДИ НАС

Понравилась своим изящным переплетением перекрёстная схема фондов, компаний и менеджеров?

Как вы думаете, мои дорогие читатели, кто был юридическим консультантом при создании схем вывода средств из Санкт-Петербурга, которые расследовала комиссия депутата Ленсовета светлой памяти Марины Евгеньевны Салье?

Кто был одним из косвенных учредителей (через фирму ЗАО "Финцелл" ["Финская целлюлоза"?]) и директором
по юридическим вопросам печально знаменитого скандалами* холдинга** ЗАО «Илим Палм Энтерпрайз» (IPE), зарегистрированного [именно!] Комитетом по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга 30.04.1992 года.
______
* Самый громкий с приватизацией Котласского ЦБК. Разбиралась счётная палата РФ.
** 20 лет назад - первый в Европе концерн по объёму лесных запасов.



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