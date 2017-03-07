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Московский листок

Дойная корова вот-вот сдохнет!

Опубликовано 07.03.2017 автором Анатолий Очерняев в разделе комментариев 1

медведев навальный
Дойная корова вот-вот сдохнет!

Придворный телеканал «Россия» в самое смотрибельное время с верноподданнической радостью показал в очередном сериале, как Екатерина 2-я дарила канцлеру Империи Никите Панину громадные поместья и тысячи крепостных.

«Мобилизуя» тем самым народ перед скорой войной с Турцией!

И ни слова о том, уплатил ли г-н Панин хоть рубль в качестве налога на недвижимость!

Телеканальи на что намекают?!

Уж не на обожаемого ли народом премьера Медведева, дворцы и яхты которого только что вздумал воспеть в Сети неутомимый г-н Навальный, выпускник «Курсов повышения квалификации устроителей оранжевых революций» при Йельском университете?!

Дикий он какой-то!

Не верится, что заморские преподаватели не объяснили юноше, что в России никогда не относились всерьез к личной собственности. А после того, что учудили власти с народными сбережениями в 1991-м и 1993-м – даже заикаться о каком-то «праве собственности» смешно.

«Царь дал, царь и забрал!»

Совсем как во времена «екатерининских орлов», совершенно не утруждавших себя сочинением «высочайшего повеления» для отъема чужой собственности.

Приглянулись помещику побогаче ваши дом и земля – налетали слуги богатого соседа и пороли «рядового дворянина», пока он не подписывал все бумаги о «переходе права собственности».

И плевать братва хотела на сочиненный Петром 3-м «Указ о вольностях дворянства», запрещавший пороть «цвет нации».

Можно подумать, сам Навальный, окажись он на месте Медведева, отказался бы от того, что «само идет в руки» и не передал бы «нажитое непосильным трудом» в управление благотворительным фондам?!

Ну, не повезло Леше Навальному оказаться в нужное время в нужном месте, где раздают поместья всем желающим. За хорошее поведение и красивые глаза!

Но он мальчуган упорный и «мечту лелеет».

А власти как считали благотворительностью попадание в наши с вами руки хоть каких-нибудь денег, так и продолжают пребывать в этом убеждении.

Охота на граждан, якобы уклоняющихся от уплаты налога на недвижимость, становится всё более масштабной и дорогостоящей.

Если верить болтающимся в Интернете заявлениям чиновников столичной мэрии – инспекторы, призванные выявлять нарушения в использовании столичной земли и зданий, вооружены аэрофотосъемкой и мобильными видеокомплексами.

«Российская Газета» уже воспела автомобили с приборами, способными не только зафиксировать очевиднейшее нарушение Закона, но и тут же подобрать необходимую архивную базу по «неблагополучному» объекту. Инспектору остается лишь сравнить старые данные с новыми, и сопоставить с результатами аэрофотосъемки.

А так как Новая Москва почти в три раза обширней «Старой» - армия инспекторов, гоняющихся за «уклонистами от налогов», оказывается весьма внушительной.

И стоимость её усилий ещё долго будет превосходить ожидаемое (а ждать придется очень долго!) пополнение казны налогами.

При этом в деревнях и садовых кооперативах «кадастровая оценка недвижимости» чаще всего сводится к визиту на «ленд-ровере» какой-нибудь расфуфыренной дамы с фотоаппаратом. Она делает пару снимков каждого дома, не удостаивая хозяев беседы и расспросов из чего построен дом… И затем высокооплачиваемые «фотолюбители» вычисляют кадастровую стоимость объекта. Единственное, что их интересует – место расположения постройки.

Если это на возвышенности и вблизи есть река или озеро – стоимость «налогооблагаемой базы» вырастает в разы.

Только сейчас до «электората» начинает доходить понимание, какую гадость нам устроила Государственная Дума, в конце прошлого года одарив сплошь обанкротившиеся региональные власти правом повышать кадастровую стоимость недвижимости как им вздумается.

С 1 января кадастровый учет стал обязательной процедурой для владельцев домов на садовых и дачных участках. Но подавляющее большинство этих построек всё ещё не зарегистрированы. И вашу собственность не регистрируют не потому, что вы злодей, а потому, что у вас нет разрешения на строительство.

Чиновникам наплевать на то, что до недавнего времени этой бумажки не требовалось.

А незарегистрированный дом не ставят на кадастровый учет. Вы автоматически становитесь «уклонистом от налогов» и владельцем «самостроя», подлежащего немедленному сносу.

1 января закончился переходный период, когда ещё можно было избежать штрафов.

Если весной у вас обнаружится дом, за который вы не платите налоги, потому что он нигде не учтен, вам начислят налог сразу за три последних года плюс еще штраф – 20% от неоплаченной суммы.

Земельный налог на незарегистрированные владения может вырасти в 5–6 раз, аналог на имущество будут взимать со всех построек, даже неоформленных, – если они не будут предварительно снесены по решению суда.

Во имя чего вся эта суета?!

Скорее всего, для заполнения разорившимися предпринимателями непрестижных и плохо оплачиваемых рабочих мест.

Но нормативные документы, основное оружие бравых инспекторов столичной мэрии – сочинял коллектив авторов под руководством первого заместителя главы Росреестра Сергея Сопельникова.

Уже три года, как сбежавшего в Англию.

А ещё раньше по его милости куда-то «сбежали» 23,5 миллиарда бюджетных рублей.

Так может быть стоит поэнергичней поискать эти миллиарды.?!

А до того, как их найдут – отменить всё нормативное «безобразие», сочиненное беглым ворюгой?!

Уж не выполнял ли «Крестный отец Кадастра» задание иностранной разведки по дестабилизации родной страны?!

Ведь по разрушительности внедрение кадастра в практику имущественных взаимоотношений соизмеримо с Приватизацией, умертвившей почти всю экономику России,

Пока ещё пытающуюся трепыхаться.

Но стремительно теряющей не только последние силы, но и последние иллюзии относительно «народных избранников».

Правда, есть и среди них приличные люди.

Информационное агентство «Русский Код» только что распространило в Интернете ролик с интервью депутата ГосДумы Евгения Федорова, в котором депутат обличает главу Минфина РФ, радостно рапортующего на «Экономическому форуме» в Сочи, что его ведомство ежедневно отправляет в США 100 миллионов долларов, выкупленных у населения за рубли. Г-ну Федорову почему-то не нравится свершившееся за 25 «реформенных» лет падение российского ВВП в 14 раз.(В 1991м страна производила 14 процентов мирового ВВП,а нынче всего 1 процент!) А на вопрос – почему в Эстонии, не имеющей нефтепромыслов и золотых приисков, налог на недвижимость отсутствует, а в чудовищно богатой России он достиг пугающих величин – депутат ответил, что Эстония в отличие от России, не колония, а всего лишь вассал США.

И ей позволено оставлять для прокормления народа чуть больше, чем России, рацион которой с введением «санкций» день ото дня всё более жалок.

По мнению г-на Федорова всё это результат « Конституции» 1993 года, в соответствие с которой ГосДума лишь конвейер, принимающий законы, разработанные «конторами», выполняющими заказы транснациональных корпораций.



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Всего комментариев к статье: 1
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С чего началось и чем кончилось
В.Н. Еремеев написал 07.03.2017 00:34
Началось с указа о неподсудности всенародного алкаша и его вороватой семейки. А затем пошло-поехало. Уже без всяких указов тот же Медведев стоит выше всяких конституций и берет на личное потребление столько, сколько душа пожелает.
О Навальном. Что так на него окрысились? Делает человек дело, так хоть бы в покое оставили. Нет, лают из подворотни, хотя на первый взгляд, сами против коррупции. Можно предположить и такое: мол, кто ругает Навального, тому Кремль грехи простит и не выпорет на конюшне...
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