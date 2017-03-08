Если девственница может родить - почему бюст не может мироточить? Или откуда берутся Поклонские

Было время, когда Наталья Поклонская оказала важную услугу российскому империализму в его борьбе против империализма американского. Американские и российские монополисты - одинаково хищны, одинаково одержимы манией мирового господства, которое им даст возможность неограниченного грабежа слабых стран и бешеного обогащения. И вот эти два хищника, одинаково ослепленные алчностью и имперским чванством, одинаково равнодушные к подлинным интересам своих собственных народов и безжалостные к чужим народам – в своем соперничестве друг с другом превратили Украину в разменную монету, в пешку на шахматной доске. И каждый из «игроков» старался использовать «пешку» в своих интересах, для шантажа и ослабления противника и для собственного усиления. Американские игроки оказались опытнее и ловчее. Украинская буржуазия с радостью согласилась быть пешкой в руках Запада против России. Тогда российский империализм, поняв, что он потерял Украину, постарался откусить хоть кусочек – захватить Крым.

Тут и выплыла Поклонская. Она активно и действенно помогла российским монополистам провернуть эту операцию, оформить ее юридически и административно.

Правящая российская буржуазия была Поклонской очень благодарна и какое-то время носила ее на руках. Но теперь не то! Теперь она уже и не знает, как ей избавиться от Поклонской и куда ее деть, с тревогой ждет, что она еще выкинет. Как ни реакционна наша власть – но даже в ее глазах монархизм и мракобесие Поклонской – это уже чересчур!

Да уж – Поклонская своими «подвигами» основательно дискредитировала нашу власть, попросту – сделала ее посмешищем.

Начала Поклонская с того, что объявила недействительным отречение Николая Второго. Мол, не на такой бумажке отречение написано, подпись простым карандашом, и так далее. (Бедняжка! Как будто в такие моменты, когда народ свергает троны, имеет значение – на какой бумаге и как подписано отречение! Николай мог написать свое отречение хоть на туалетной бумаге, хоть вообще его не писать – это ничего бы не изменило. Важно одно – воля трудового народа! А трудовой народ России больше не хотел терпеть гнет самодержавия).

После она прошлась в колонне «Бессмертного полка» с иконой «царственного мученика», а совсем недавно снова прогремела - организовала целую военную компанию против фильма «Матильда», который повествует об интрижке последнего царя с балериной Матильдой Кшесинской.

И вот – Поклонская снова на слуху! Теперь она сообщает радостную весть – в Крыму замироточил бюст последнего Романова!

Интересно, как себя чувствовали наша властители, узнав про этот новый подвиг Поклонской? Вряд ли они были очень рады – ведь она в очередной раз выставила на посмешище себя – а значит, и власть, которая ей покровительствует. Вероятней всего, они хватались за голову и матерились и говорили о том, что надо что-то делать, положить как-то конец этому позорищу.

Ныне многие ломают голову над феноменом Поклонской. Как она могла стать прокурором и депутатом? Как вообще в наше время могут быть подобные ей, и как такие одиозные мракобесы могут становиться государственными деятелями?

Но ответить на это достаточно просто. Отношения нашей власти с Поклонской и ей подобными напоминает отношения царского самодержавия и «Черной сотни». Царизм, для того чтобы противостоять революционным идеям и чтобы создать видимость «народной поддержки», вынужден был опираться на самые реакционно мыслящие элементы населения. Это и понятно – ведь на поддержку прогрессивных общественных сил он рассчитывать не мог. Прогрессивные люди как раз-таки шли в революционное движение и боролись с царизмом. А самодержавие Николая Второго, будучи по своей сути реакционным и враждебным прогрессу, могло опираться только на реакционеров и врагов прогресса.

И вот тут возникает «феномен Поклонской». Эти реакционные силы, на которые опирался царизм, в своей реакционности заходили настолько далеко, что становились неудобны для самого царизма, начинали его компрометировать, вредили престижу монархии. Поэтому самодержавие сперва пользовалось поддержкой черной сотни, всячески ее поощряло и с ней заигрывало (Николай первый записался в так называемый «Союз русского народа», первый нацепил на грудь значок этой организации и поднял за нее тост). А потом, когда от этой озверелой толпы лавочников стало на всю Россию разить мракобесием и погромами и слово «черносотенец» превратилось в ругательство для всего русского общества – тогда самодержавие стало стыдиться своей связи с черной сотней и всячески пыталось от нее откреститься. И не потому, что царю Николаю черная сотня не нравилась – нет, ему-то как-раз она и нравилась, он был с ней в полном идейном единомыслии. Он и сам был антисемитом и если и не одобрял открыто погромы, то никогда и не порицал их. А что касается мракобесия - то последний русский царь в этом изрядно преуспел. Он просто жить не мог безо всяких там юродивых, блаженных, магов, спиритуалистов и прочих шарлатанов, которых искренне считал пророками и чудотворцами. Под пару ему была и царица. Но среди царского окружения были все-таки умные люди, которые понимали, какой вред наносит репутации царя связь с подобными персонажами. Под их давлением царь открестился от черной сотни и перестал ее поддерживать официально.

То есть, «феномен Поклонской» на самом деле прост. Реакционный класс, класс эксплуататоров и паразитов, для удержания власти может опереться только на реакционные силы, на людей реакционно мыслящих, потому что прогрессивно мыслящие люди не станут поддерживать власть реакционного класса – они будут бороться за его свержение. Но среди этих реакционных элементов, на которые он опирается, всегда обязательно находятся такие, которые в своей реакционности заходят так далеко, что это уже начинает компрометировать действующую власть. И она, если только не хочет выглядеть в глазах общества пугалом, вынуждена отстраниться от своих слишком рьяных помощников и должна искать способы как-то их обуздать.

Это произошло на наших глазах с Поклонской. Российская монополистическая буржуазия может опираться только на людей реакционно мыслящих (потому что люди с прогрессивным мышлением ей служить не будут, они будут служить рабочему классу, а с ней будут бороться), а среди реакционеров как раз и встречаются такие Поклонские, которые в своей реакционности доходят до края и начинают уже компрометировать власть.

А насчет того, как вообще в наше время могут существовать Поклонские и подобные ей, как человек в здравом уме может всерьез говорить о мироточении бюста. Да очень просто! Если у нас полным-полно людей, которые верят, что Адама слепили из глины, а Еву вырезали из ребра, что человек может жить без тела и думать без мозга – то почему тогда не верить, что бюст замироточил? Если девственница может родить – почему бюст не может мироточить? Вера – это всегда отказ от доводов рассудка. Все верующие фактически отказываются от разума, только Поклонская по этой дороге зашла немножко дальше.

Причина этого явления опять-таки кроется в нашем общественно-экономическом строе. В классовом обществе религия всегда процветает, потому что она нужна угнетающему классу для обмана угнетенных, и угнетающий класс ее всячески насаждает. (Так насаждает ее и наша буржуазия, угождает попам, холит их и ласкает – надеется, что попы одурманят российских трудящихся духовным наркотиком, пообещают им блаженство на небе и заставят их смириться со своей убогой участью на земле). А там, где процветает религия – там всегда будут и крайние формы религиозного фанатизма, изуверства и мракобесия. Наиболее невежественные, необразованные, с неуравновешенной психикой или попросту – душевно больные люди всегда будут подвержены этим проявлениям крайнего религиозного фанатизма.

Так что, пока у нас будет капитализм – будут у нас и люди, которые верят в мироточащие бюсты, и такие, которые побывали в аду, и такие, которые сами могут воскрешать мертвых. И покончим мы с этой средневековой тьмой только одним путем – когда свергнем власть реакционного, гниющего класса - буржуазии, и на смену ему у руля общества встанет молодой и здоровый класс – пролетариат. Тогда мы и стряхнем с себя всю эту трупную проказу, изуверство, мракобесие, все эти мироточащие бюсты, и тому подобное. Ну, и само собой понятно – в новом обществе таким как Поклонская место будет никак не в органах власти, а только в психиатрической лечебнице.