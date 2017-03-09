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Московский листок

Козлятушки-ребятушки, или Урок в харизматической школе

Опубликовано 09.03.2017 автором в разделе комментариев 0

навальный немцов касьянов
Козлятушки-ребятушки, или Урок в харизматической школе

«Назло любому самодуру
Теперь мы славим на века
Не только мясо козлотура,
Но также пышные рога»
(Фазиль Искандер, «Созвездие козлотура»)

Со времён Ельцина, но особенно, после мгновенной раскрутки ген. Лебедя в июне 1996, в отечественной прикладной политологии окончательно воцарилась «харизматическая школа». Пастырь и паства. Но это по-староболгарски так величаво, а проще - пастух и овечье стадо. Ну, хорошо, хорошо, не бараны, а кроткие козочки.

Наличие «харизматичности» при возможностях для раскрутки стали считаться гарантией политического успеха.
В социопсихологические и культурологические корни феномена харизмы я погружаться не буду, занимался этим два десятилетия назад, составлял сравнительные таблицы типовых стереотипов харизматиков... Скажу только, что представление явно идёт от образа вождя племени, которому помогают духи и который даже становится аватарой тотема [Барбюс: "Сталин - это Ленин сегодня"]...

Если политическая борьба рассматривается как поединок харизматиков, как драка пастухов за стадо, то единственным критерием успеха становится овладение оным. Сперва - для разминки, небольшим, потом, удостоверившись в собственном магнетизме - побольше...

Кстати, никакого отношения к христианским образам это не имеет. Раннехристианская традиция дала образ Пастыря Доброго, того самого, что в шабат полез в расщелину скалы для спасения ягнёнка.

[Нет, стадо не было безответственно брошено, оно было лишь оставлено... Любой, знакомый с собаками пастушеских пород понимает - с контролем над скотиной всё было в порядке, не зря подпасками посылали отроков-олигофренов - с их доброй детской душой. Собакам нужно было лишь обозначение символического присутствия человека].

А вот теперь я дам волю злорадству. Когда «друзья Бориса Ефимовича» предавали Касьянова, они ведь и представить себе не могли, что уйдя от Мальцева, они окажутся заложниками Навального.

Принимая решение о поддержке Навального, и даже не узнав его программы и не заручившись никакими взаимными формальными обязательствами*, они, наверное, думали, что идя в кильватере «кляйне руссише трампише», они разупокоят российский политический либерализм.

[Вообще, такое количество бродячих неупокоенных политических трупов превращает нас в страну победившего зомбиапокалипсиса]

И вот теперь, они, строго следуя принесённому Навальному оммажу, должны будут вместе со своим сюзереном, силами основанного Немцовым Движения «Солидарность» поддерживать на выборах мэра столицы вполне пройдошливого сталиниста и пекинофила. В ином случае - они становятся изменниками вассальной присяге... Со всем отношениям к таким «ронинам». Тем более, что тех, кто ему нужен, Алексей Анатольевич сам выковыряет из них - как изюм из кугла**.

Но ведь по критериям нынешней политики, Навальный - прав. Акелла-Касьянов «промахнулся». И тут Навальный безукоризненно следует концепции Ходорковского об объединении оппозиционных сил.

Только вместо союза «русских европейцев» для борьбы за «гражданскую нацию» предлагает создать право-левый антиноменклатурный фронт. Совершенно логичный шаг.

Объединение столичного потенциала КПРФ и той части «Свидетелей Навального» из числа рассерженного среднего класса (акуниных, альбац и других либеральных гуманитариев из навальнианской свиты 2013 года выводим за скобки) - этого достаточно, чтобы доставить Собянину много головной боли.

Но приняв Навального на «Русском марше» и с крымским бутербродом за щекой, примите и его поддержку гроздиконосца к сталинскому бюсту.
[Вот теперь поняли, как выбирали украинские хлеборобы между обкомом и гауляйтером]

Дилемма в своём пределе очень проста - мэр, формально клянущийся в верности Сталину, или - грандиозная афера с фронтальным сносом всех и всяческих Черёмушек, и переселение каждой десятой столичной семьи из её приватизированной (!) квартиры в трущобы (в маневренный фонд).

А кого Навальному поддержать? Митрохина из травящей его «Объединённой демократической партии «ЯБЛОКО»?

[Кстати, тут Явлинский давеча торжественно обещал, что коли Медведев не будет отправлен в отставку, он назовёт Путина «агентом влияния» Навального - или наоборот]

Младшего Гудкова? Так это сразу обрушить всю свою политическую капитализацию...

Тут же возможна красивая оперативная комбинация: в ожидании поддержки Навального в августе-сентябре 2018 года, зюгановцы [называть этих евразийствующих фашизоидов коммунистами не могу - это как уподобить лепенианцев сторонникам Маршала] не будут атаковать Навального следующей зимой - во время его кампании. А после 18 марта уже будут совсем другие расклады.

Может быть, премьер Кудрин пригласит Навального в вице-премьеры? Как сманил Березовский Немцова в Кремль 20 лет назад, уравновесив «кронпринцем» Чубайса, которому осталось только восклицать под телекамеру: «сильное решение, Борис Николаевич»...

Причём, ведь формально никто никого не предаёт, потому что никто ни с кем не договаривается юридически, а понятий чести и даже политической репутации в отечественном политикуме просто нет. Разве могло придти в голову Явлинскому предложить Дмитрию Гудкову зафиксированное обязательство в ответ на поддержку на выборах и финансирование кампании помогать кандидату от партии на выборах мэра (и вообще всех кандидатов от партии впредь)? Но фантазии хватило только истребовать обязательство поддержать Явлинского на президентских выборах: ну, там, сняться в ролике и для постера...

Так и мечутся стада, трогательно звеня колокольчиками и комически подрагивая курдюками, пока гордо подбоченившиеся пастухи не обкладывают друг друга вплоть до общего предка Ноя, и даже пробуя фехтовать на посохах.

А вот Добрый Пастырь Ходорковский оставляет своих овечек - уже научив их выводить за скобки политической дискуссии «футбольный матч на Украине», и теперь полагая нужным научить и деньги искать самостоятельно. Но главное - научится тому как добиться бескровного перехода к демократии путём участия в выборах.

* Насколько я знаю, только зимой 2000 года тогдашний либеральный кандидат в президенты Константин Титов (Самарский губернатор) заключал формальный договор о поддержке с «Дем.Россией» [врождённая скромность не позволяет мне назвать инициатора данного акта и составителя его текста]

** Вы это кондитерское изделие знаете как «калорийная булочка», та самая «калорийка» за 10 коп. В том же ряду, что и горбулка (булка городская, до борьбы с космополитами - французская, легендарная франзолька - за 8 коп.) и рогалик за 5 коп.




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