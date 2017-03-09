О причинах поражения остальных кандидатов на выборах президента 2018 года

Согласитесь, что такой великолепной победы Путина мы ещё не видели. До сих пор, наверное, многие в шоке от того как это произошло. Как подсунули корреспонденту «Дождя» информацию о полёте президентского самолета без самого президента, как смело, я бы даже сказал нагло коммунисты в Госдуме выдвинули президенту обвинение в использовании государственного имущества в личных целях, как долго совещались и Верховный и Конституционный суды, а уж про голосование в Совете Федерации и не говорю. Единогласное голосование против импичмента. Еще бы не единогласно - после такого эффектного признания и такого еще более эффектного появления на заседании Совета Федерации невесты президента. Да за такой красавицей можно не только самолет послать! Вишенкой на торте избирательной компании явилась опубликованная во всех газетах квитанция о внесении гражданином Путиным В.В. денежных средств в размере 2 397 431 рублей 48 копеек в федеральный бюджет в счет возмещения ущерба.

Теперь-то нам стало понятно почему в самом начале своей избирательной компании Владимир Владимирович так неожиданно для всех отказался от предвыборной кампании - предвыборную кампанию ему заменили импичмент и свадьба. Всю предвыборную агитацию кандидата в президенты Путина В.В. составили семь уже знаменитых на весь мир фотографий, якобы тайно сделанных корреспондентом «Известий» во время медового месяца (фактически медовой недели) молодоженов. Да за такого мужчину не только можно – нужно голосовать. (По моему личному и старомодному мнению пятую фотографию можно было бы сделать менее откровенной).

В общем, кандидат в президенты Путин В.В. два своих предвыборных недостатка – навешанный оппозиционными кандидатами ярлык «Самый главный коррупционер» и действующий личный статус «В поиске» - помножил друг на друга и по правилам математики получил один большой плюс. Это было умно задумано и безупречно исполнено. Бурные продолжительные аплодисменты.

Но я о другом, я об оппозиции. О той самой оппозиции, так резво начавшей на старте и так позорно закончившей на финише. А не пора ли, господа, вновь поставить на обсуждение старый вопрос: «Кто виноват в поражении оппозиционных кандидатов?»

Начнем не с тех кандидатов, кто был включён в избирательный бюллетень, а с того кандидата, кто в избирательный бюллетень не попал, хотя очень и очень этого хотел – господин Навальный представлял собой перед выборами одну из самых ярких надежд оппозиции. Ещё осенью 2016 года, то есть за полтора года до выборов он торжественно заявил о своём сильнейшем желании участвовать в выборах президента, и не только заявил, но буквально тогда же, за полтора года до выборов, приступил к созданию своей предвыборной команды и тогда же круто и мощно начал вести свою предвыборную агитацию. Однако, как мы знаем, приговором суда по делу Кировлеса господин Навальный был вновь признан виновным в совершении тяжкого преступления, что в соответствии с законом лишило его возможности участвовать в выборах. Повторное обжалование приговора в Европейском суде по правам человека приблизило господина Навального к получению очередной денежной компенсации (в первый раз ему присудил 65 000 евро), но не предоставило ему возможности увидеть свою фамилию в избирательном бюллетене. Опытный юрист Навальный наивно думал, что при решении вопроса в Центризбиркоме регистрировать его в качестве кандидата или не регистрировать его в качестве кандидата члены Центризбиркома будут руководствоваться Конституцией, а не законом о выборах президента. Опытный юрист Навальный не догадывался, что даже при противоречии закона положениям Конституции до отмены закона Конституционным судом действует норма закона. Вполне возможно, что вскоре по иску господина Навального Конституционный суд отменит неконституционную норму закона, но весь фокус в том, что Конституционный суд отменит только норму закона, но не отменит результат выборов. А это будет означать только то, что на следующих президентский выборах 2024 года господин Навальный участвовать в выборах уже сможет. На прошедших уже не сможет, а на следующих сможет. Пожелаем ему успеха на следующих выборах.

Был ли у господина Навального шанс участвовать в выборах? Да, был. Но для этого он должен был бы эмигрировать, получить политическое убежище в какой-либо стране (с таким ореолом борца с кровавым режимом это несложно), вести предвыборную агитацию уже из-за рубежа, но перед самыми выборами вернуться в Россию для личной подачи документов в Центризбирком (так требует закон о выборах). Даже если бы к тому времени господин Навальный был бы заочно осужден, после его возвращения в Россию заочный приговор был бы отменен (так требует уголовно-процессуальный закон) и уголовное дело слушалось бы заново. А раз приговор был бы отменен, то закон о выборах позволял бы Навальному участвовать в выборах. Конечно, господина Навального сразу бы взяли под арест, но участвовать в выборах запретить уже не смогли бы (не успели бы вынести приговор). Получается, что из двух возможных вариантов «на свободе, но в выборах не участвую» и «в тюрьме, но участвую в выборах» господин Навальный выбрал вариант со свободой. И это правильно, ибо как сказал один умный человек, свобода лучше, чем несвобода. Пожелаем господину Навальному всегда оставаться на свободе.

Теперь о кандидатах, чьи фамилии и должности мы имели честь видеть в избирательном бюллетене.

Опять второй Геннадий Андреевич Зюганов. Участвовал в выборах президента уже в пятый раз и надеемся, что не в последний. Пусть как можно дольше живет в добром здравии поколение пожилых россиян, с ностальгией вспоминающих свою жизнь при советской власти и за это с благодарностью поддерживающих коммунистов на любых выборах. Не подвели эти добрые люди господина Зюганова и на этот раз. Лидер коммунистов вполне обоснованно объявил свои 17 % голосов полной коммунистической победой и также вполне обоснованно призвал в дальнейшем бороться с существующим режимом путем голосования за себя на следующих выборах президента. Красный флаг господину Зюганову в руки. Анализировать причины его поражения на прошедших выборах президента не имеет никакого смысла, поскольку сам Зюганов не считает себя побеждённым. Если президент Путин в ближайшее время наградит лидера КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова орденом «За заслуги пред Отечеством» IV cтепени за многолетнюю конструктивную позитивную оппозиционную деятельность и неоднократное участие в выборах президента России, то мало кого это удивит, в том числе и самого Геннадия Андреевича. Участвовать пять раз в президентской гонке и пять раз занять второе место – это не каждый сможет. Пожелаем господину Зюганову занять на следующих выборах президента второе место, ибо он его безусловно достоин.

Игорь Владимирович Лебедев. Он же сын Жириновского Владимир Вольфовича. Папа Игоря Владимировича может, конечно, всё, что угодно – плавать брасом, спорить басом, рубить дрова, создать партию ЛДПР, назначить сына председателем фракции ЛДПР в Госдуме. Папа может всё, что угодно, вот только президентом папа не может быть. Поэтому свои 8 % на выборах президента папа отдал сыну, что похвально и народом приветствуется. Отец должен помогать сыну во всём, в том числе и в президентских выборах. Кстати, у Лебедева Игоря Владимировича тоже есть сыновья (они же однозначно внуки). Какая у них будет фамилия после детства и будут ли они вступать в ЛДПР пока сказать точно нельзя, но догадываться можно.

Игорь Владимирович Миронов. Снял свою кандидатуру в пользу Путина. О кандидате, снявшем свою кандидатуру в пользу другого кандидата, либо хорошо, либо ничего.

Григорий Алексеевич Явлинский. Заявил первым о своём участии в выборах аж за два года до выборов. Хочешь-не хочешь, а строчки из прочитанной в детстве замечательной детской книжки в голову приходят: «Торопышка был голодный, проглотил утюг холодный». Пословица «поспешишь – людей насмешишь» тоже приходит в голову. Хотя конечно 0,9 % господина Явлинского на выборах объясняются не только его спешкой, но и тем, что не с чем было спешить-то. Главный лозунг Григория Алексеевича вся страна уже выучила наизусть: «Все козлы (в экономическом смысле), один я д`Артаньян (в экономическом смысле)». И в каком-то смысле Григорий Алексеевич прав - без доброго и благородного рыцаря в его печальном образе никакие выборы президента России не будут считаться настоящими. К следующим президентским выборам господин Явлинский наверняка напишет очередную книгу о скорой гибели России (в экономическом смысле), в чем и пожелаем ему успеха.

Так в чем же всё-таки была ошибка оппозиционных кандидатов на выборах президента в 2018 году?

Ошибка эта была в следующем. Каждый из кандидатов считал себя (и сейчас считает) индивидуальной личностью. Личностью со своей собственной биографией, со своими собственными взглядами, со своей собственной внешностью, со своей собственной работой, со своим собственным автомобилем, со своим собственным имиджем. Субъективно (как, собственно, и каждый человек) кандидат считал себя отличным от других кандидатов. И каждый кандидат как мог тужился подчеркнуть и раздуть свою собственную индивидуальность. Для этого кандидату надо было либо увеличивать свои собственные достоинства, либо уменьшать достоинства других кандидатов. Кто-то из кандидатов пользовался первым методом и хвалил себя не в меру сил и способностей (сам себя не похвалишь, кто ж тебя похвалит), кто-то из кандидатов действовал вторым методом и с воодушевлением оплёвывал других кандидатов (точнее, только одного кандидата, фамилию называть не буду).

Но весь парадокс прошедшей (да и не только прошедшей) избирательной компании заключается в том, что для сознания обычного избирателя все кандидаты были одинаковы. Никакой разницы между кандидатами не было - все они были на одно избирательное лицо.

Да, это были разные люди, с разными фамилиями, с разными именами, с разными отчествами, номер паспорта у них не совпадает, фотографии в паспортах разные, живут они в разных местах и женаты на разных женщинах. Но хотели они все одного и того же – всего хорошего для России и личной власти для себя. Этого хотел каждый кандидат и не было между ними поэтому никакой избирательной разницы. А если, как утверждает одна реклама, не видно разницы - зачем платить больше?

Мне могут возразить, что у кандидатов были разные предвыборные программы. Неужели? Вы действительно считаете, что кандидаты от оппозиции предлагали именно разные предвыборные программы? Я вас умоляю… Попробуйте пройти небольшой тест и определите, пожалуйста, кому из трех кандидатов (Навальный, Зюганов, Явлинский) принадлежит следующий предвыборный лозунг: «Поднять уровень пенсий до прожиточного минимума и обеспечить их постоянный рост!» Согласитесь, очень справедливый и гуманный лозунг. Определили, чей это лозунг? Ставлю бутылку хорошего коньяка, что не угадаете. Даю две минуты, чтобы подумать.

Две минуты истекли. Итак, чей это лозунг? Навального? Зюганова? Явлинского? Не угадали. Правильный ответ – ничей. Ни у кого из указанных кандидатов в предвыборной программе такого лозунга не было, я его сам только что сейчас придумал. С вас бутылка коньяка.

Представим себе апрель 1917 года. Приезжает Ленин в Петербург на Финляндский вокзал, залазит на броневик и говорит огромной, собравшейся на привокзальной площади толпе народа: «Братцы, я Ульянов Владимир Ильич, адвокат, много работал, не коррупционер, женат, детей нет, написал много книг, в том числе и по экономике. Голосуйте за меня, я лучше, чем Николай Александрович Романов. Я буду заботиться о вас лучше чем он, я умнее, чем он, я люблю вас больше, чем он. Поддержите меня, Ульянова, а его, Романова, не поддерживайте». Представили себе такой анекдот? В реальной действительности в 1917 году господин Ульянов-Ленин залез на броневик и сказал не о том какой он хороший, не о том какой царь нехороший, а сказал он то, что до Ленина народу не говорил никто: «Земля – крестьянам, фабрики – рабочим, власть – Советам!»

Не человек побеждает - побеждает востребованная людьми идея, воплощённая в этом человеке и выраженная этим человеком. Не себя надо было предлагать оппозиционным кандидатам в 2018 году, а идею. Нужную людям, востребованную людьми, понятную каждому и во-первых, новую, а во-вторых, разумную идею. Лозунг «Выберите меня, пожалуйста, во власть, а я за это сделаю вам много хорошего» не является востребованной идеей, не является новой идеей и не является разумной идеей. И вообще идеей не является.

Посмотрите как сейчас после выборов (после драки) все проигравшие кандидаты кричат (кулаками машут) о том, что выборы фальсифицированы, незаконны, несправедливы, недемократичны и т.д. и т.п., о том, что результаты выборы должны быть отменены. Но давайте допустим на секунду, что на выборах победил господин Навальный или господин Явлинский – неужели выборы сразу бы стали честными и демократичными? Думаю, что да. В случае победы оппозиционного кандидата выборы были бы честными и демократичными в связи со следующей «логикой»: раз на выборах победил демократический кандидат, то выборы были демократическими. И господин Навальный, одержи он победу на таких «демократических» выборах, без зазрения совести стал бы президентом и без зазрения совести правил бы Россией все шесть лет. Да, возможно господин Навальный потом что-то бы изменил в законодательстве о выборах за время своего правления, но положенные шесть лет в кресле президента он бы отсидел от звонка до звонка. Выборы-то были демократичными, не правда ли?

Для любого оппозиционного кандидата в президенты на прошедших выборах существовало (и будет существовать в дальнейшем) только два варианта действий:

(А) либо кандидат признаёт действующее избирательное законодательство демократичным, избирается по этому демократичному законодательству и правит страной весь президентский срок;

(Б) либо кандидат признаёт действующее избирательное законодательство недемократичным, и хотя избирается по этому законодательству, но сразу же после избрания меняет действующее избирательное законодательство, тут же уходит в отставку и назначает новые выборы по новому, демократичному избирательному законодательству.

Любому из оппозиционных кандидатов вариант (Б) мог бы стать основой предвыборной кампании кандидата. Идея новая, нужная, востребованная, интересная, правильная и самое главное – она никак не связана с личностью кандидата. Не за конкретного кандидата пойдут голосовать избиратели, а за одну конкретную идею.

Что ж, господа оппозиционные кандидаты с блеском провалили выборы 2018 года. С таким же блеском они провалят все следующие, если до изнеможения будут спорить кто из них румянее и белее. И зря они надеются на какие-то там праймериз. Даже праймериз им не помогут, поскольку победитель праймериз отличается от остальных кандидатов только победой в праймериз и ничем больше. Любимую оппозицией суету с праймериз можно сравнить с музыкальным конкурсом, где победителем объявляют не того, кто лучше поёт, а того, кто больше принесет наград, полученных на предыдущих конкурсах.

Все оппозиционные кандидаты, так уныло выступившие на выборах президента России в 2018 году, – все они как две капли воды похожи друг на друга. Они принципиально одинаковые качественно и отличаются только количеством успешных попыток плюнуть в сторону другого кандидата. И до тех пор пока не будет видно разницы в оппозиционных кандидатах, до тех пор не будет разницы и в результате выборов.