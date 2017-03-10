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Московский листок

Анатолий Баранов: Русский - это "латынь" распавшегося великого государства

Опубликовано 10.03.2017 в разделе комментариев 1

украина язык языкознание
Анатолий Баранов: Русский - это "латынь" распавшегося великого государства

Сегодня дал небольшое интервью очень популярному изданию. А потом подумал - читателям ФОРУМа.мск тоже будет, наверно, интересно.

- Почему на Украине постоянно говорят о том, что нужно «спасать» украинский язык? Ему реально что-то угрожает? За три года, прошедшие после «Майдана», в течение которых происходила усиленная украинизация, так и не удалось решить «проблему»?

- Представьте себе, что где-то в Бахчисарае или Набережных челнах мэр города обратился к аудитории татарского национального театра на татарском языке, а его за это взяли, и привлекли к отвественности. Представляете, какой был бы мировй шум, сколько разговоров о "русском фашизме" и прочем. А вот на днях мэр Вентспилса обратился к публике в русском театре на русском языке - и сейчас рассматривается его персональное дело. Потому что чиновник в Латвии не может, не имеет права говорить по-русски - даже если обращается к аудитории, которая по определению хорошо понимает русский язык. И скажите теперь, что русофобия - это миф.
На Украине же не придумывают ничего нового, действуют по давно проверенным и опробованным лекалам. Не случайно же товарищ Сталин так много времени уделял вопросам языкознания. Язык в современном мире - это и есть основной инструмент национальной политики. Сейчас начинают с малого, поскольку на Украине вообще нет никого, кто не понимает русского языка. И подавляющее большинство населения на самом деле и говорит, и главное думает по-русски. Русский - это "латынь" распавшегося великого государства, и чтобы ликвидировать самую возможность его восстановления, нужно убрать основное средство коммуникации, межнационального общения - русский язык.
Так что все это выглядит очень глупо, но совсем даже не является глупостью - это продуманная стратегия. Они пока не могут уничтожить все, написанное по-русски, но вполне способны через поколение ликвидировать для масс людей возможность пользоваться этими текстами. Ну и главное - убрать возможность коммуникации между людьми.

- Почему телеканалы, радиостанции, книжные издательства противятся украинизации? Там недостаточно «патриотов»?

- Медиа и издательства - это коммерция, и они будут противиться затруднениям в этой коммерции. Зачем и кому нужны телепрограммы или книги на языке, которые люди не понимают или плохо понимают? Обратите внимание - практически вся коммерческая реклама на Украине - русскоязычная. Потому что невозможно продать "нацюцюрник", а презерватив - запросто!

- Удастся ли принять закон по телевидению, аналогичный тому, что был принят в прошлом году по радио, и каковы будут последствия принятия такого закона?

- Закон принять можно, но это вызовет, конечно, снижение доходов телевидения, в первую очередь от рекламы. Тому же Порошенко придется терпеть убытки от своего телеканала. Ему этого, понятно, не хочется.
К тому же на Украине давно есть паллиатив - все фильны на "иноземной мове" сопровождаются переводом в виде бегущей строки. Представляете, даже "Чапаева" таким образом адаптировали для "украиномовного" зрителя. Хотя точно на Украине нет ни одного человека, не способного понять "Чапаева" или "Девчат". Хотя ситуация несколько упростилась - теперь советская классика кино подпадает под закон о декоммунизации. Но пока не было декоммунизации, огромное число "украиномовных письмеников" крупно обогатились на изготовлении никому не нужных переводов с русского на украинский.

- Что произойдет, сели такой закон заработает? Украинизация пойдет еще быстрее?

- Думаю, навряд ли украинизация пойдет быстрее - скорее новостные и пропагандисткие программы смотреть станут еще меньше, а кино станут смотреть в интернете. Тем более, что хорошо переведенный на русский язык Голливуд по-любому лучше смотреть, чем продукцию студии имени Довженко по-украински.
Но украинизация пойдет все равно - через школьные и вузовские программы в первую голову. Ну и через сугубо "прибалтийские" методы приема на государственную службу - не украинец, не владеешь в совершенстве языком - не устроишься на работу даже в пожарные.
Результат? В Прибалтике произошле отток населения, и не только русскоязычного, но и коренного - та же Латвия сократилась по численности в полтора раза! Но местным этнократиям больше и не надо, как говорили раньше, "лишний рот для нас обуза".

- Многие сторонники «Майдана» русскоязычные. На что они рассчитывали? Что будут делать теперь? Срочно учить «мову»?

- Выучить мову не слишком сложно, я вот москвич, но вполне прилично и розумiю и розмовляю. Что не дает на самом деле никаких преимуществ - на Украине не хватает работы всем, и русским, и украинцам, и евреям с армянами. Вот грузин только хорошо берут на приличную работу (шутка). Вся сверхидея Майдана, я напомню, прорубить персональное "окно в Европу", занять место польского водопроводчика Петра в Париже. А знание украинского языка при трудоустройстве в Евросоюзе, также как и в России, понятное дело, не дает. А образование, полученное на украинском языке - это вообще своего рода "естественный отбор", черная метка. Инженер или врач, учившийся по украинским учебникам - это катастрофа. Фактически для украинцев выстраивается языковое гетто, в которое они с радостью сейчас бегут. Ну так бачили очи, що куповалы...



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Всего комментариев к статье: 1
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AlexFxXL
AlexFxXL написал 10.03.2017 01:26
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