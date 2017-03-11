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Московский листок

Настрой рабочего класса - настрой на победу

Опубликовано 11.03.2017 автором Оксана Снегирь в разделе комментариев 0

революция интеллигенция рабочий
Настрой рабочего класса - настрой на победу

Наше время – время сложное и двоякое. С одной стороны – это время тяжелое, мрачное, время торжества буржуазной контрреволюции в мировом масштабе. Время разгула реакционных сил по всему миру и подавленности прогрессивных сил, наступивших после поражения рабочего класса и уничтожения советского социализма.

А с другой стороны – это время великое и славное, время чрезвычайно боевое и интересное. В нем хорошо тем, кто понял главную истину, выраженную в стихах Гете: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой!».

Борьба за новый общественный строй не окончена – она продолжается. Рабочий класс не разгромлен – он потерпел временное поражение, и теперь собирает силы для нового наступления в мировом масштабе.

Ибо никому не дано остановить историческое развитие и никому не дано отменить законы этого развития. А основной закон развития – новое всегда побеждает старое!

Пускай новое вначале кажется слабым, едва-едва пробивающимся, жалким, а старое представляется чудовищно сильным, непоколебимым и установившим свою власть до скончания веков. Пускай новое сначала терпит поражение, а старое временно торжествует. Каким бы сильным ни казалось старое, сколько бы поражений ни терпело в начале новое – но закон один: старое будет слабеть и сходить на нет, новое будет расти и усиливаться и в конце концов вытеснит, победит старое.

Это касается и борьбы классов, и борьбы общественно-экономических формаций. Мы, рабочий класс – класс новый, молодой и прогрессивный. За нами будущее. И какой бы чудовищной мощью не обладала буржуазия теперь – в конце концов она будет побеждена и разгромлена, а ее теперешняя мощь будет использована нами против нее же. Коммунизм – строй новый и прогрессивный, открывающий человечеству дверь в будущее. А капитализм – строй изношенный и одряхлевший, исчерпавший свои возможности, камнем лежащий на пути истории. И пускай гниющий, издыхающий капитализм яростно сопротивляется приходу нового строя, как когда-то сопротивлялся феодализм приходу капитализма. Пускай коммунизм сначала терпит поражение от капитализма, как когда-то капитализм терпел поражение от феодализма.

Феодализму это не помогло, он был побежден и ушел в прошлое – потому что закон истории не отменить: старое должно уйти и дать место новому. Так же и капитализму не поможет его буржуазная контрреволюция. Несмотря на свою мнимую мощь и устойчивость – капитализм непоправимо подточен, разъеден противоречиями, прогнил. Он обречен – потому что исчерпан, потому что он больше ничего не может дать человечеству.

Нравится это кому-то или нет – но в семнадцатом году российский рабочий класс положил начало новой эре – эре социалистических революций. Мы с вами теперь живем в эту эру, в эру перехода от капитализма к коммунизму. И для тех, кто готов жить по девизу Гете, кто понимает, что за жизнь и свободу надо бороться - это время славное и интересное.

Поэтому мы не должны падать духом и отчаиваться от временного торжества реакционных сил, от их наглости и мнимого всемогущества. Да, тяжело видеть, как по всему миру реакция идет в наступление, как справляют свой шабаш силы, враждебные развитию, стремящиеся вернуть человечество назад. Да, тяжело видеть уныние, подавленность и растерянность в лагере прогрессивных сил. А всего тяжелее – ренегатство, измена. Только презрение можно испытывать при виде бывших борцов за рабочий класс, которые после поражения перешли на сторону врагов и служат теперь буржуазии. Они клевещут на свои прежние идеалы и прославляют буржуазный строй. Они призывают нас отказаться от борьбы, смириться со своим поражением, согласиться со своим вечным рабством у капитала. Эти люди – жалки и отвратительны.

Мы должны понимать, что эти явления свойственны любой контрреволюции. Также было и при феодальной контрреволюции после Великой Французской революции. Тогда тоже реакционные силы пошли в наступление, в обществе восторжествовали реакционные идеи – вместо материализма и свободомыслия – идеализм, клерикализм, религиозное мракобесие; вместо республиканства – монархизм, сословные предрассудки, аристократическое чванство. И тогда тоже было много ренегатов. Вчерашние свободомыслящие вольтерьянцы и атеисты бегом становились ярыми клерикалами. Недавние республиканцы во мгновение ока превращались в поклонников монархического строя, отстаивали сословное деление общества и изначальное превосходство «благородных аристократов» над «простолюдьем».

Так же было и после поражения русской революции 1905 года. Нам хорошо известно, какой шабаш справляла тогда реакция, как торжествовали в русском обществе самые крайние мракобесы и каким повальным явлением стало ренегатство мелкобуржуазной интеллигенции. Эта интеллигенция себя изображала ультрареволюционной, пока революция была на подъеме, а после поражения немедленно отшатнулась от революции, погрузилась в настроения мрачного уныния, безверия, разочарования – и в конце концов перешла на сторону реакции. Вчерашние материалисты занялись богостроительством, недавние борцы с самодержавием теперь призывали к примирению с царизмом.

И на людей, искренне преданных революции, эта позорная картина производила такое же тяжелое впечатление, какое на нас производит нынешнее торжество мракобесов и ренегатов. Но, несмотря на все это, вслед за реакцией последовал новый революционный подъем. Потому что любая реакция – это промежуток между двумя революциями.

А это значит, что нам, пролетариату, ни в коем случае нельзя падать духом и отчаиваться.

Самочувствие прогрессивного, революционного класса – бодрость, мужество, неистребимый оптимизм и вера в торжество прогресса. Мы – класс-победитель, и у нас должен быть настрой только на победу.

На нас не должно производить впечатление теперешнее могущество наших врагов. Опыт показывает: это могущество – мнимое. Надо хорошо запомнить – что бы ни происходило, история льет воду на нашу мельницу, на мельницу пролетариата. Мы теперь не должны впадать в отчаяние, отказываться от борьбы и погрязать в пораженческих настроениях. Мы не должны также бросаться от нетерпения в бесплодные авантюры, вроде лимоновцев, которые своими дурацкими драками с полицией и винтажами ничуть не способствуют повышению сознательности рабочего класса и ни на шаг не приближают его к победе.

Теперь надо одно – настроиться на упорную, терпеливую, самоотверженную работу. Эта работа – просвещение рабочего класса идеями марксизма. Помочь рабочему классу овладеть марксистской теорией, вооружить его идейным оружием – а рабочий класс, вооружившись марксизмом, сам поймет, что ему делать.

Эта и есть наша борьба – борьба тех интеллигентов, которые хотят служить не классу эксплуататоров, а тому классу, который борется за уничтожение эксплуатации.

Конечно, те интеллигенты, которые служат буржуазии, теперь обласканы хозяевами, получают щедрое материальное вознаграждение, имеют доступ к телеканалам, пользуются известностью. Но не стоит им завидовать. Немало было таких и до революции, и они тоже щедро кормились из рук хозяев и смогли стяжать себе громкое имя. Но в итоге революция вымела их на свалку истории вместе с реакционными классами, которым они служили. То же ждет и нынешних дипломированных лакеев капитала. А мы, честные интеллигенты, которые служат борющемуся классу – сможем гордиться, что по своим силам помогли его победе.



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