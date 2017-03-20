БЛИЗОСТЬ ТОЧКИ ВЕТВЛЕНИЯ

То и дело читаю унылое: «Нынешние порядки в РФ – это на десятилетия, ничего не изменится!» Делаю вывод: чем больше таких упаднических слов – тем ближе Большая Перемена. Даже скажу вам, что ее вызовет – новый пароксизм мирового кризиса. То, на что Кремль повлиять не может даже в малейшей степени. Нынешний обыватель слишком глуп, нетерпелив и не обладает системным мышлением, чтобы что-то понимать.

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Обыватель думает, будто перемены так же быстры, как в компьютерных играх? Это его личное горе. Максиму Калашникову же понятно, что аберрация истории в виде высоких нефтяных цен в 2000-2014 годах кончилась. Именно нефть спасала Кремль все эти годы, компенсируя его управленческий идиотизм, лень, недальновидность, расточительность и алчность. Но теперь этого чудо-спасателя нет. И глядите, как много изменилось в РФ с 2014 г., насколько хуже стала жизнь и как власть стала впадать в сущее сумасшествие.

А теперь представьте, что мир снова охватит глобокризис, уже после неизбежных шагов Трампа. Это когда и фондовые рынки упадут везде, и спрос на сырье – вослед за ними. Когда Китай уже не сможет, как после 2008 года, выручать всех своим ростом. Когда уже не удастся погасить кризис бешеной работой долларового печатного станка, как в 2009-м.

Не можете себе представить? Это – ваши проблемы. А вот мне ясно, что Кремль окажется на самом голодном финансовом пайке. Со всеми вытекающими для него последствиями. Момент начала новой серии мирового кризиса очень близок.

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Хотите насмешить Господа - расскажите ему о неизменности той или иной власти, той или другой системы. Да каждые десять лет мир меняется так, что от старой реальности рожки да ножки остаются. Знаю это уже по своему личному опыту, а не по книгам.

Наверное, в 1980-м я бы сдал органам того, кто рассказал бы мне о том, что произойдет к 1990 году. О том, что мы получим дикие приступы межнациональной резни, убийства русских в Закавказье и Средней Азии, свой Вьетнам в Афгане, талоны на продукты даже в Москве, войну в Карабахе, развал Варшавского договора и СЭВ, взрыв АЭС в Чернобыле.

Но если бы мне в 1990-м поведали о том, что случится к 2000 году, то, боюсь, мне был бы обеспечен обморок. Развал СССР, дикий беспредел, «геноцид» промышленности и науки, голодные смерти, война РФ с одной из автономий (целых две!), роддом в заложниках, взрывы спящих домов в Москве, всеобщая ненависть к Ельцину, его уход – и возвращение гимна СССР?

Однако шок был бы обеспечен мне и в 2000-м, расскажи мне кто-то о событиях до 2010-го. Как? Чечня превращается в аналог казачества, в опору трона? В символ патриотизма? В стране возродится брежневский культ личности? Мы повторим брежневский нефтяной социализм, причем в худшей форме? Мы будем воевать с Грузией, признаем Абхазию и Южную Осетию, но не признаем Приднестровья? Страна прочно усядется на «сырьевой кол»? Самолеты атакуют башни на Манхэттене, и американские войска войдут в Афган? И в Средней Азии появятся? Мир попадет в Великую депрессию-2, американцы вовсю включат печатный станок – и доллар не станет обесцениваться, как веймарская марка?

Хорошо, а если в 2010-м рассказать людям о том, что произойдет к 2020 году? (Хотя период сей еще и не завершился). Думаю, что в 2010-м бредом сумасшедшего показались бы прогнозы о том, что РФ отхватит от Украины Крым, что в Донбассе будут идти кровавые бои, что в Одессе будет своя Хатынь, что в Росфедерации начнутся первые политические репрессии. Что цены на нефть упадут вдвое, и при этом Кремль вопрется воевать в Сирию, а потом – и в Ливию тоже. Что начнется налоговая обдираловка нищающего населения. Что Приднестровье и республики Донбасса так и останутся непризнанными, что Британия начнет выход из ЕС, а в США победит яро протекционистский, индустриализаторский и неполиткорректный президент.

Да, 2020 год еще не настал. И многое еще потрясающего случится. Могу предсказать вам: до того мы точно увидим бурю мирового кризиса, сдующую к чертям остатки нефтяных накоплений Кремля. А дальше – не менее болезненный переход мира на новую энергетику и технологии Шестого уклада, отбрасывающих РФ в положение нищей провинции не только Запада, но уже и Индии с Китаем.

Даже в самом лучшем случае нынешнему порядку в РФ осталось жить считанные годы. В 2010-м мне виделось, что крайне опасный период – это 2017 и 2018 годы. Пусть моя ошибка составляет три-четыре года, пускай некоторые пропагандоны за это время смогут купить себе московские «двушки» с итальянской плиткой – в принципе это ничего не меняет. Удары истории намечаются с силой цунами. Ибо ясно, что нынешний Кремль ничего в своей политике менять не будет, до последнего пытаясь сохранить свою нефтяную, кастово-феодальную, смертельно враждебную науке, технике и промышленности, систему.

А что ждет нас в 2020-2030 годах – даже представить жутковато.

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Потому, друзья мои, мне смешны унылые рассуждения о том, что нынешний порядок в РФ – это еще на десятилетия. Нет, товарищи, ежель жить в реальном мире, а не в пропагандистской виртуальщине, то видишь, насколько уязвима и хрупка нынешняя квазимонархия. 14-летняя отсрочка (с манной небесной в виде потоков нефтедолларов) кончилась, и Кремль ее использовать не смог, он ее про…ал. Расплата за оное неминуема.

Меня не обманывает вся напыщенно-державная риторика официозного агитпропа. Цели победить Запад и создать великую империю у нынешних хорьков нет. Максимум, что они хотят – это опять, как при Брежневе, договориться с Западом о разрядке и о том, чтобы их, расейских господ, пустили в приличные «дома Лондона и Парижа» (и Вашингтона, конечно). Какие они, к черту, империалисты, коль их дети – на Западе? Брежневцы в начале 1970-х тоже пытались войти в кондоминиум по управлению Землей, рассуждали о конвергенции социализма с капитализмом. Но у верхушки СССР для этого была вторая экономика мира с хорошо развитой индустрией, которая к 1984 году вышла на второе место в мире по производству промышленных роботов. У СССР имелась мировая наука, свой глобальный центр технологий, миллионы отлично подготовленных специалистов. А нынешняя РФ – голозадый царек у нефтяной вышки с новым мечом в руке. При этом у противника на смену мечу приходит револьвер…

Советская верхушка позорно провалилась, потеряв страну. Ну, и эти провалятся, причем куда позорнее. Они даже не понимают, что несет для них новая технореволюция в мире. Они уповают на доходы от нефти, как когда-то Николай Второй уповал на доходы от вывоза хлеба в Европу. Но что случилось, едва каналы этого вывоза оказались перекрытыми в 1914-1915 годах, и приток валюты иссяк?

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Потому мой совет: готовиться к великим потрясениям. Как лично, так и в сообществах.

Мне говорят, что надо сплачивать людей в Деле, создавая коллективные бизнес-проекты. Идея сия мною была высказана еще в нулевые годы, в «Войне с Големом» и «Третьем проекте». Она трудна для воплощения. Сперва Максим Калашников с друзьями попробует осуществить первый бизнес-проект – по производству функциональных напитков из естественных составляющих. Сначала нужно самому научиться вести Дело, а потом – поучать других. Если проект будет успешным, можно переводить его в массовую (краудфандинговую) фазу.

Это единственное, на чем можно попробовать схему. Пробовать производство чего-то высокотехнологичного невозможно: все равно нужны большие стартовые вложения и цикл испытаний, освоения серийного производства, сертификации, отлаживания сервиса. Это не миллиарды долларов, но миллионы, и нам их никто не даст. Так что начинаю с более простого, но от того не менее нужного и новаторского.

Задача – сохранить силы, мозги и мышцы к моменту Большого Взрыва. Запомните: в мире нет линейных процессов. Рано или поздно количество переходит в качество, цепь вроде бы незначительных провалов (или успехов) упирается во взрывные падения (или взлеты). Так было и так будет. Никакие кремлевские потуги не изменят железного хода истории. Главное – не сидеть сложа руки…