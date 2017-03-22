Долой царя!

В минувшие выходные, еще точнее в субботу, на пленуме ЦК Объединенной коммунистической партии произошло очень значимое событие - впервые политическая сила в РФ приняла заявление об опасности монархического ренессанса в России. Знаковое событие, если учесть, что именно в этом году Россия уже 100 лет как республика.

Заявление ЦК Объединенной коммунистической партии

г. Москва. 18.03.2017

«О монархической пропаганде в современной России»

100 лет назад, в феврале (по новому стилю — марте) 1917 года закончилась история Российской империи. Падение монархии не было результатом чьих-то подковерных интриг, деятельности иностранных спецслужб или законспирированных тайных обществ. Самодержавие в России сгнило на всех уровнях, превратилось в тормоз дальнейшего развития общества. Народ России в большинстве своем сделал решительный выбор в пользу республиканской формы правления. Наши деды и прадеды отказались от «почетного права» быть чьим-то подданными и стали называться гордым словом «граждане».

Установление республики — главный и не теряющий своего значения и величия результат революционного Февраля, главным творцом которого был союз рабочего класса и солдатской массы. Мнимые «патриоты», которые ставят под сомнение этот итог Февральской революции по сути своей — враги России, сторонники ее экономического и политического регресса.

В последнее время мы наблюдаем судорожные попытки современнымх монархистов не просто вызвать у публики сочувствие к фигуре последнего русского царя и членам его семьи, но и создать привлекательный образ монархии как таковой и, в частности, династии Романовых. Мы уверены, что эти господа поставили цель посадить на шею российского народа нового самодержца.

Еще недавно это воспринималось как клоунада. Но сегодня угроза возвращения абсолютной монархии кажется совершенно реальной. Учитывая характер нынешнего политического и экономического режима, нельзя исключать, что среди власть имущих уже нашлись желающие войти в новоявленную «аристократию», стать помещиками, получить передающиеся по наследству титулы и сословные привилегии. И поставить над собой «вновь обретенного Россией царя, божьего помазанника» — гарантию невозможности изменить сложившееся положение законным путем.

Мы предупреждаем тех, кто намерен пойти по данному пути, чиновников, крупных буржуа, церковных иерархов: эта игра закончится для вас плохо. Попытки насаждения монархии породят ожесточенное гражданское противостояние, и последовательные коммунисты готовы взять на себя ответственность за организацию борьбы сил прогресса за сохранение республики.

Выбор между властью народа и властью царя сделали наши предки, и в случае необходимости мы готовы этот выбор подтвердить. Любыми доступными путями.

Однако ж что такого произошло, что за последние 100 лет проблемы восстановления монархии в России и близко не было, а сейчас - есть?

Я пишу об этом, можно сказать, с упорством городского сумасшедшего бью во все колокола уже лет пять, с момента, когда по абсолютно непонятной причине закрытая на реконструкцию стела в Александровском саду, посвященная революционным мыслителям, вдруг преобразовалась в стелу в честь 300-летия Дома Романовых. Под предлогом восстановления "исторического облика" - действительно, эта стела простояла в "романовском" виде не больше 5 лет, после чего почти столетие - в том виде, который нам всем был привычен...

Ну и понеслась, как говорится...

Сегодня, после оргазмического культа Николая Романова а-ля Поклонская и заявления главы Крыма Аксенова уже трудно не заметить, что с монархическими интенциями в российской республике что-то не так.

Особенно анекдотически, конечно, выглядит на фоне реального отношения к последнему царю его современников.

Наш царь - Мукден! Наш царь - Цусима!

Наш царь - кровавое пятно,

Зловонье пороха и дыма,

В котором разуму темно.

Наш царь - убожество слепое,

Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,

Царь-висельник, тем низкий вдвое,

Что обещал, но дать не смел.

Он - трус, он чувствует с запинкой,

Но будет, час расплаты ждёт!

Кто начал царствовать Ходынкой,

Тот кончит, встав на эшафот.

Наверно понятно, что при таком всеобщем отношении к монархии казнь царской семьи прошла совершенно незамеченной тогдашним обществом, то есть при полном равнодушии. А вся экстатическая эпопея со "святым семейством" - это творчество других поколений, когда истинное лицо российской монархии было подзабыто.

Но вот уж на фоне разговоров о восстановлении демократических принципов практически государственный статус получает церковь, которая доктринально является монархической организацией и которая канонизирует царя-преступника. Теперь монархия выводится вне критики - под принятие закона "о чувствах верующих", согласно которому объективное отношение к романовской монархии прямо вступает в конфликт с провозглашенной "святостью" последнего государя и его семейства.

В как бы республиканской России выводятся из оборота государственные награды советского периода и возвращаются ордена давно почившей монархии. Вплоть до того, что царь Петр учредил орден в честь своей супруги Екатерины (Марты Скавронской), а президент-преемник (что само по себе очень демократично) награждает им супругу первого президента РФ на день рождения.

Причем вся пикантность ситуации заключается в том, что после революции 1917 года было провозглашено и закреплено в конституции полное упрадненние сословий и равноправие мужчин и женщин, а вот в современной России возрождаются сословные "раздельнополые" награды - орден св. Екатерины давался "кавалерственным дамам" из высшего сословия...

Спросите, когда начался этот очевидный социальный регресс?

Отвечу - не вчера. А где-то в тот момент, когда Горбачев упразднил коллегиальное руководство страной (а Политбюро было именно коллегиальным, где генсек был лишь первым среди равных) и возложил на себя полномочия президента. То есть, если буквально следовать истории этого титула, "выборного монарха". Венецианский дож, римский папа, потом президент Вашингтон - такая она, эта традиция. А мы дополнили ее в 1993 году, когда в результате госпереворота президент Ельцин наделил себя практически неограниченными полномочиями, которые в полном объеме перекочевали к преемнику Путину, а тот в свою очередь всерьез задумался над репликой доктора Фауста "остановись мгновенье, ты прекрасно".

Был, кстати, откат к более прогрессивной форме - это когда Путин назначил вместо себя Медведева, но на всякий случай лишил его полномочий, передав их премьеру, то есть самому себе. Стало похоже на Германию или Израиль, где церемониальный президент и обладающий всей полнотой власти премьер. Если б Путин остановился на этом...

Но он стал президентом в третий раз и явно намеревается в четвертый. Но он же задумывается о будущем, "наш царь кровавое пятно". И вариантов у него несколько, в том числе и монархический, судя по действиям власти в последние годы, наиболее вероятный.

Первое - это "улучшенный" вариант "президента Мити", когда на трон сажается кто-то из худородных Романовых, а Путин становится при нем премьер-министром (регентом, прицем-консортом) на веки вечные. Это, кстати, не худший вариант, поскольку предполагает наличие конституции и ее исполнение.

Второе предложил Аксенов - сделаться царем самому Путину. Это хуже, потому что даже при президенте Путине у нас конституцией только что заднее место не подтирают, а уж при "конституционном" монархе и вовсе про основной закон можно будет позабыть. Это будет чистый абсолютизм в самых его звероподобных выражениях.

Наверно, Путин понимает, что монархия по сравнению с президентурой имеет и отрицательные стороны. Например, президент может оставить пост и уйти в частную жизнь. А при монархии должность обыкновенно теряют вместе с жизнью. У нас за всю тысячелетнюю историю только три главы государства выжили после оставления должности - Хрущев, Горбачев да Медведев... Поэтому, наверно, колеблется.

Но сама монархическая тенденция тащит его и всю страну вслед за ним, он уже заложних всех этих царственных орденов, имперских титулов и церкви византийских императоров. И в один прекрасный момент он услышит: "Довольно ребячиться, ступайте царствовать!"

Мне кажется, уже пора защищать республику, иначе из граждан мы в самом ближайшем времени превратимся в подданных. Только не надо обольщать себя европейскими монархиями - у нас так сроду не бывало, и впредь не будет. Уж если царь, то рядом и плаха, и палач, и тайный приказ. И суд, непременно скорый и неправый.

Считайте, что это прямое обращение, увы не первое, к законодателю - пора уже вводить законы о защите республики. С четкими санкциями, сопоставимыми с государственной изменой. И уж точно никак нельзя держать на государственной службе лиц, запятнавших себя монархическими пристрастиями - а желательно их и вовсе судить.

ОКП стала первой партией, занявшей четкую антимонархическую позицию, заявившей об опасности монархического ренессанса в современной России. Но мне кажется, сегодня нельзя голосовать ни за какую партию, четко не обозначившую своей преданности республике. Более того, защита республиканского строя может стать объединяющей идеей оппозиционных сил самой разной направленности.

Нужно понимать, что то место, где мы сейчас находимся в плане развития демократических институтов - это полное днище. Хотя снизу уже стучат мумии фараонов и правители-каннибалы с экзотических островов.