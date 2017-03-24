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Московский листок

Есть старая формула Сименона: "Бедняков не убивают"

Опубликовано 24.03.2017 автором Александр Росляков в разделе комментариев 0

убийство вороненков
Есть старая формула Сименона: "Бедняков не убивают"

Заочно арестованный в России за мошенничество и получивший гражданство Украины Денис Вороненков, депутат Госдумы от КПРФ, убит 23 марта в центре Киева.

Версиями о мотивах этого убийства – политических и экономических – пестрят все СМИ. Но есть хорошая старая формула Сименона: «Бедняков не убивают». И все политические якобы убийства – депутатов Старовойтовой, Ющенкова, журналистки-грантоедки Политковской, бонвивана Немцова и т.п. – имели, на мой взгляд, сугубо шкурный, денежный мотив. Это же наверняка относится и к убийству беглого депутата Вороненкова, политического «афериста на доверии».

В итоге «веселится и ликует весь народ»: настигла таки на чужбине кара того, кого на родине не удосужились покарать за длинный список преступлений, в который входит рейдерство и организация ОПГ.

Но тут откуда ни возьмись возник и сердобольный всплеск со стороны наших патриотичных поборников «божественной справедливости». Они пишут: хорош плясать на трупе убиенного, помилосердствуйте и пожалейте негодяя – живая все-таки душа, мог не ровен час раскаяться за свои ну, жульнические, но все же не смертные грехи.

Но по мне – собаке собачья смерть. Ни капли жалости. Жалеть – и деятельно, через отлов таких собак – надо тех матерей, которые из нищеты, устроенной им этими животными, идут на панель или продают своих малых детей. А потом с горя спиваются и вскрывают себе вены.

Я эти драмы лично созерцал, расследовал и описывал – после чего стал поневоле солидарен с одним отчаявшимся законником, в сердцах сказавшим: «Мне бы поставили колоду на лобном месте – и я бы их без стакана даже, с перекуром только…»

 

Побег и смерть подонка Вороненкова, присовокупившего ко всем своим грехам еще и грех предательства – увы, не учат ничему его коллег, пребывающих у нас в некой «внутренней эмиграции». То есть сидящих на своих парламентских местах ровно с той же целью: делать под их покровом свой гешефт, подобный вороненковскому. А иначе бы они давно изгнали из своей среды этого Вороненкова как чужеродное тело – но не изгнали ж!

И теперь взывают к милосердию электората: надо де по-христиански это чмо как-то простить! Оно могло еще перековаться – просто не дала судьба.

Ну да, легенды о такой добровольной перековке, противопоставляемой ужасам насильственного исправления на стройке Беломорканала, гуляют сегодня широко. В доказательство приводятся хрестоматийные стихи про 12 разбойников и их атамана Кудеяра: «Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил».

Но это всего лишь вдохновенная поэзия Некрасова – и только. Есть более глубинное народное соображение: «Горбатого могила исправит».

И вот произошел почти повтор из нетленного фильма Говорухина: «А теперь Горбатый! Я сказал – Горбатый!» И этот вшивый и горбатый Вороненков побежал навстречу его смерти…

Поставить бы этого легендарного Жеглова у парадного подъезда нашей Думы, как в финальной сцене того фильма – чтобы скомандовал засевшим там подельникам покойного: «На выход, руки вверх!..»



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