Навальный нам не друг, но истина дороже

Пройти антикоррупционным маршем по Тверской – идея, безусловно, красивая. Да и должен ли быть марш санкционированным – какой он тогда марш? Марш должен организованным шагом пробивать заслоны, верно? Верно – особенно, когда власти ведут себя явно не патриотично. Те власти, что в лице Медведева заводят много недвижимости за рубежами. Сами судите – какие нам указ эти власти, которые и сами тут жить не планируют, а едва заведутся миллиончики, так сразу их и тратят на покупку вилл да виноградников?

Но постановка проблемы Навальным – узка до неприличия. И расширить взгляд общества на проблему коррупции придётся, так сказать, этапно – в любом случае, состоится или нет этот марш. Даже в тексте шаг от самого факта обнаружения подобной роскоши до обобщения на классовой основе – сделать придётся даже самым упёртым либералам.

Итак, что мы имеем на старте, вчитываясь только в налоговые декларации, то есть официальные данные правящего класса? Да он же давно ничего не скрывает! Нами правят миллиардеры и миллионеры – и они себя не уважали бы, если б не демонстрировали серым подвластным совкам, то есть нам, свою пёструю буржуазную окраску.

Навальный пытается втемяшить горожанам, чтобы их рассердить, идею об игре не по правилам – но в том-то и ирония истории, что правила устанавливает этот самый класс, который Навальный свергать не собирается, а надеется только ротировать… При столь обстоятельной работе по собору фактических данных – непозволительная наивность. Надо же понимать, что правящий класс это самая верхушка общества, которой подчинены все силовые структуры, и что при малейшем покушении на его многомиллионные (если брать всё того же Митяя-премьерчега) прибыли – будет задействована не только полиция и Росгвардия, а и вся армия. Покушение на них - покушение на государство.

Просто указывать нынче на чью-то роскошь и добавлять к этому указанию слово «коррупция» - поздно. Народ уже пожил порядочно и при других коррупционерах. Он не живёт, а выживает, и для него, чтоб поднять на борьбу - нужны очень веские доказательства того, что дальше - край. Проблема и горожан, и селян и вообще всего сокращающегося населения РФ в том, что он не видит причин социальной деградации, не имеет ни подходящих категорий для анализа, ни структур, способных объединить его для борьбы с ворующим его богатства меньшинством.

Да-да, реформы не случайно, не окольно как-то из-за «коррупции» привели к такому положению вещей, а изначально декларировалось именно это – всеми святыми для Навального господами, начиная с Егора Гайдара. Перестройка-перекройка общества шла осознанно под переход тех самых 80% богатств в руки нескольких, ничтожных процентов населения. Ведь "общее - ничьё", вот был главный лозунг контрреволюции 1991-го. Что поделаешь – контрреволюция и капитализм тоже имеют свою логику «развития». Поэтому когда Навальный только раскрывает рот, чтобы сказать «А» (А давайте-ка построим ещё разок капитализм, но уже без клановости и коррупции, а строго по закончикам будем все жить и свободно конкурировать!), мы должны говорить своё хмурое правдорубское «Б» (Бывал ли капитализм иным? Первоначальное накопление капитала после социализма – это и есть «законная» кража у народа его собственности для сосредоточения её в руках элиты-меньшинства, тут не может быть ни законов, ни мира между классами).

Что такое виноградники Мити – в масштабах всей деградирующей капиталистическим путём России? Это есть воплощённое в роскоши конкретного властителя обнищание масс, которым классом-грабителем велено держаться без денег и хранить бодрость духа ради интересных проектов. Почему это всё должно было явиться именно в виде виноградников вдали от дома? Ну, очевидно потому что классовые контрасты не должны резать очи тем, кого здесь, в Путинской России ещё предполагается эксплуатировать долгие годы и на чьём терпении и держится вся эта роскошь (большинство которой не видно глазу трудящегося). Делая ставку на городской «планктон» Навальный, конечно же, ошибается – но и говорить наследным «яблочным» языком с рабочим классом невозможно. Вон, Этманов попробовал в предвыборном раже лишь чирикнуть одно словцо против народно любимого образа Сталина – ну, и где теперь этот Этманов? А профсоюз фордовцев жив-здоров и недавно участвовал во Всероссийском Съезде рабочих в Горьком (временно - Нижнем Новгороде).

Кстати, крепнет и профсоюз дальнобоев – готовый включиться 27-го марта в борьбу, если она 26-го стартует и окажется не узко-буржуазной, планктона против китов капитализма, а именно классовой борьбой. Не за перераспределение роскоши, а за её полнейшую отмену как явления неравенства – в пользу равного обеспечения трудящихся всем необходимым, тем более что век и техника это сейчас позволяют, всё же СССР оставил нам большие и прочные запасы.

Медведев – лишь небольшая льдинка, засиявшая благодаря направленному освещению ФБК на вершине того айсберга, что зовётся правящим классом. Всё, чего лишён сегодня трудящийся, чего он поэтапно лишается посредством многолетних реформ – монетизируется, вывозится и опредмечивается элитно-недвижимо где-нибудь не обязательно в Италии или даже на Чёрном море в Прасковеевке, а в Англии или Испании, например. Уже сложились определённые традиции в покупке недвижимости правящим классом, целые конторы, обслуживающие элитные интересы трудятся десятилетиями – а мы тут вон какие внезапные открытия делаем, как тот Юрий Деточкин со своим «ведь воруют, много воруют!». Тут не о воровстве говорить пора, а о мерах, которые принципиально искоренят воровство как классовый принцип доминирования – однако сие нынче слово-то и сказать страшно. Вон, тех, о ком Навальный и позабыл давно, Лёнька Развозжаев и Серёга Удальцов посадили по-настоящему за краснознамённое участие в «общегражданском» протесте 11-12-х годов ведь не случайно. Потому что, как тот попугай из «О бедном гусаре…» - выводы делали.

Правящий класс зарвался, но отступать не намерен, это нужно понимать чётко. «Государственные интересы» - это лишь слегка подретушированные в СМИ интересы его бизнеса, нефтяного, газового, оружейного и прочего (вот это и нужно расследовать – все его нити господства выкрасить ярко маркером). Базис строго диктует не только внешнюю политику, но и – кому гибнуть в каких войнах. Да, иначе не бывало ни в ХХ веке, ни ранее. А что те, кто в давнем сражении «царь горы» имеют «законные» привилегии – для сторонника капитализма Навального не должно быть неожиданностью.

Это при тоталитаризме и кровавом большевизме за подобные роскошества расстреливали – да и не за подобные (италийские виноградники – это «ту матч» для периода правления любого генсека), но вот даже при Андропове расстреливали и за куда меньшие провинности перед государством, как директора «Елисеевского» с его элитным «распределителем». Но тут важно, чьё это государство. Тогда – было трудового народа, всего 275-миллионного советского народа государство. Вот и суд вершился во благо его – и во благо его республики дружили, кооперировались, а не воевали.

Но вы посадите в Кремль другой правящий класс, которому выгоднее торговать или воевать с этими республиками, а народ тамошний в виде бесправных «иностранцев»-гастарбайтеров тут эксплуатировать по дешёвке – и вы получите не СССР, а нынешнюю Рашу. Хороша она? Нет – но не только в лице Медведева. У Путина – вон, как семибанкирщина у Ельцина, таких красавцев наберётся целый полк. И ведь всё «лучшие люди России», как выразился неосторожно ещё до обретения министерского портфеля Мединский – все сплошь благодетели и благотворители, как Алишер Усманов или пресловутый Михельсон. Сосредоточившиеся в руках единиц прежние социалистические богатства блещут на их кафтанах орденами, медалями, бриллиантами, ну и прочей пёстрой окраской хозяев прайда. Пытаться лишь перевесить эти блестяшки – это надругаться над ограбляемым трудовым народом.

Полная экспроприация экспроприаторов – вот наше «Б»!

Но это не значит, что «А» вместе с Навальным мы не будем дружно затягивать на шее силовигархии. Будем.

И куда нынче лишь рассерженно-городской народ, как и на Болотную ранее, – пойдём.

Дадут трибуну – выскажем и вслух наши мартовские тезисы. Это, кстати, и будет проверка «демократам».