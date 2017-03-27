С началом вас нового сезона уличных протестов и игр Старой площади!

ОПАСНЫЕ ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Несанкционированная акция протеста 26 марта 2017 года – это первые с октября 1993 года массовые выступления в Москве. Болотные шестивия-2012 все-таки были согласованными. Более того, происходящее до боли напоминает несанкционированные акции протеста при Горбачеве в начале 1990 года.

Наши выводы? На Старой площади начали «оживляж» так называемых президентских выборов-2018. Господа, заиграться не боитесь?

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Итак, Максим Калашников прибыл на площадь Белорусского вокзала к началу неразрешенного марша к 14 часам с огромным ранцем за плечами. Тут не было никакого досмотра, никаких рамок. Вместо спортивной формы я мог бы принести за спиной не то, что фальшфейеры – а хоть обрез, хоть самодельную бомбу, хоть дюжину гранат. Никто не орал в мегафон, требуя разойтись. Не было никаких дубинок, закрытия выходов из метро, водометов и слезоточивого газу. И на Тверскую пропустили спокойно: под торжествующие звуки клаксонов авто, ехавших по улице. (Потом выяснится, что на акции задержали гражданина с пистолетом Макарова, правда, разрешенным).

Идем дальше? Неразрешенную акцию вовсю пиарили МВД, пресс-секретарь Путина Песков и мэрия столицы (мол, ни в коем случае не приходите!).

Третий момент: Дадина по уголовному делу метнули за решетку лишь за несканкционированные пикеты. Ребят-мухинцев из ИГПР «ЗОВ» закатали в СИЗО (вот уже скоро два года сидят) лишь за попытку законным образом инициировать референдум. Навального и его штаб за организацию беспрецедентного с осени 1993 года никто не сажает в СИЗО. Его лишь административно задерживают.

Вывод? Сия акция была фактически разрешена администрацией президента (Старой площадью) именно в политтехнологических целях.

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Резон? Надо создать в Москве угрозу местного Майдана, тем самым оживив «унылое гуано» президентской выборной кампании. Мол, голосуйте за ВВП, если не хотите прихода к власти пятой колонны! Ну, коли в ходе такой акции кто-то начал бы стрелять в силовиков или что-то бы взорвал – так это только лыко в строку. Возникла бы давка (вторая Ходынка), стрелявших бы уничтожили – несколько десятков особей, не относящихся к «элите», не жалко. Расходный материал. Еще лучший повод сплотить напуганного обывателя вокруг Кремля-спасителя.

Еще один резон? В РФ создан громадный пропагандистский аппарат «профессионалов Антимайдана». Он хочет кушать. Он вспоминает, сколько загреб бабла в 2012 году, сколько тачек и квартир накупили себе манагеры агитпропа и его штатные перья-ораторы. Нужно учинить угрозу Майдана в 2017-м, чтобы опять пролился золотой дождь заказов.

Еще один резон? Надо бы свалить правительство Медведева. А вдруг получится? Это – передел некоторой собственности и потоков бюджетных денег. Мелочь – но приятная. На триллионы рублей.

Но, господа, вы рискуете заиграться в подобные игры…

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Дело в том, что нынешнее действо – отражение кризиса в самой расейской «элите». Как же плохи дела в экономике, что приходится идти на такие игры! Как же приходится замазывать бесславный финал «трампнаша» и увязание в Сирии!

Но вы забыли, что в РФ накопилось огромное недовольство тупостью и произволом начальства, нуждой и безработицей. Вы выпускаете джинна из бутылки? В добрый путь. Царская охранка тоже пробовали крутить комбинации с тогдашней оппозицией с 1890-х годов – и доигралась. Впрочем, какое мне дело до вас? Валяйте. И Навальный вас рассчитывает в итоге переиграть. А у тех, кто стоит за ним – тоже свои планы.

Боюсь, что под видом «оживления» путинской кампании-2018 часть «элиты» РФ подкладывает ему бомбу под трон. Ну, я держу нейтралитет. В Кремле мальчики взрослые – нехай сами соображают.

Одно скажу: если правительство Медведева все-таки падет, внутрироссийский кризис помчится с ускорением.

Вот к этому мы и должны готовиться. Если власть сама себя решила подорвать, то какого черта мы должны ей мешать? Думаю, что мы еще увидим не одну «несанкционку», и чем ближе выборы – тем больше. Полагаю, как минимум один бенефис с режиссурой Старой площади нам обеспечен: 5 ноября. Чую старые наработки активного Володина, креативную натуру Сергея Кириенко и организационно-деятельностные игры а-ля Щедровицкий…

Счастливой дороги, господа!

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Хотя нам говорят, что уж теперь ВВП уж точно Димона не отдаст, Максим Калашников предложил бы изучить и вариант со сменой премьера и кабинета.

Смена правительства Медведева на любой иной кабинет означает начало развала теперешнего режима и конца Владимира Владимировича лично. Это сродни камню, что срывает нависшую и затаившуюся лавину.

Почему?

Возьмем самый малореальный вариант: Путин убирает Димона и формирует правительство, условно говоря, Болдырева-Глазьева. В котором сидят не сислибы-уроды, а успешные директоры несырьевого производства, экономисты-практики. В таком случае оное Антикризисное правительство лоб в лоб столкнется с Центробанком Набиуллиной, который примется саботировать все, что делает такое правительство. (Благо, Путин оставляет сислиба Наибиуллину на новый срок руководства ЦБ). Такая сшибка (плюс саботаж антикризисных действий вменяемого правительства со стороны ближайшего круга «магнатов бюджета и госзаказа» при ВВП) приведут к быстрейшему развалу экономики, гиперинфляции, взлету нищеты и безработицы. Ведь если антикризисному правительству Примакова в 1998-1999 гг. помогал глава ЦБ Геращенко, то тут – полностью противоположная ситуация.

Но, как мы знаем, у ВВП нет резервного состава правительства из практиков и приверженцев Нового курса. Власть имеет в кадровом резерве «молодых технократов», которые такие же технократы, как я – балерина. Это – молодые андроиды и бюрократы типа Орешкина, которые чубайсее Чубайса. Это – монетаристские зомби и «чегоизволите».

Но и в более реальном варианте смены правительства режиму – конец. То есть, в случае премьерства Кудрина, Грефа или Шувалова. (Как вариант: Кремль делает премьером какого-нибудь сапога-силовика, но экономикой при нем заправляют все те же сырьевые монетаристы-сислибы). Сменив Димона, кабинет отмороженных сислибов доводит экономику РФ до краха в самые сжатые сроки (как они умеют это делать, мы четырежды видели с января 1992 года). И тогда режим летит кубарем, и при этом новый премьер становится главой государства в случае отречения или гибели нынешнего президента.

Потому смещение Медведева – это удар в самую Ахиллесову пяту «вертикали», запуск цепной реакции крушения режима. Уверен, что все действо с Навальным на это тоже рассчитано.

В общем, товарищи, внимательно отслеживаем ситуацию. Сезон опасных игр открыт, и сделала сие Старая площадь. Ну никак не Ротшильды с Рокфеллерами и не примкнувший к ним Госдеп…