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Московский листок

Навальный и революция детей

Опубликовано 28.03.2017 автором Яков Азимандис в разделе комментариев 1

митинг навальный кремль акция
Навальный и революция детей

У России две беды – это Путин и Навальный. Путин со своими друзьями и родственниками уже 17 лет высасывает все соки из страны и полагает, что это будет продолжаться вечно. Навальный на словах критикует отдельных персонажей-коррупционеров, при этом касаясь Путина вскользь и почти не критикует систему в целом. В будущем он надеется как минимум стать новым системным оппозиционером, потеснив сильно постаревших Зюганова с Жириновским. В лучшем – стать во главе страны и ещё лет 20 сосать из страны соки, если таковые останутся после нынешней камарильи.

 

И всё вроде бы шло к этому сценарию, но в минувшее воскресенье вмешался третий игрок, от которого не ожидали такой активности, полагали просто субъектом манипуляции. Многое указывало на то, что заявленные митинги превратятся в беззубую прогулку оппозиции или рассосутся после задержания Навального, как это было раньше. Но молодые люди, школьники и студенты превратили произошедшие митинги в серьезный взрослый протест. Даже выступления дальнобоев, которые долгое время были для меня образцом хорошего сопротивления, с их наивными призывами к доброму царю, кажутся детским садом. Да, те, кого считали долгое время детьми, оказались взрослее многих из нас. И это не случайно. Выросло поколение, которое в своей сознательной жизни только и видело у власти Путина и немножко Медведева. Казалось бы, они привыкшие к стабильности должны молчать себе в тряпочку и тянуть лямку, но нет. Чем ближе путинское поколение подходит к совершеннолетию, тем сильнее и шире протесты. Ещё в начале этого года юные студентки, не имеющие определенных политических взглядов и уж тем более опыта в этой сфере, сумели организовать довольно крупный митинг в Москве против поправок к закону о насилии в семье. В это же время огромное количество людей вышло в защиту Исаакия. И вот теперь в историю антиправительственных протестов уже вошла дата 26 марта. Более 90 городов в России, одних только задержанных в Москве более 1000 человек. Болотные протесты после этого уже начинают казаться после этого сущей забавой. И это, видимо, только начало. Вот что рассказывает Андрей Мальгин:

 

При просмотре трансляции в глаза бросилось не только преобладание молодежи (отнюдь не хипстеров). Отсутствовали представители так называемой «старой оппозиции», все эти випы, селебритиз, все эти «лидеры партий», весь «протестный гламур», подъезжавший на Болотную и Сахарова на машинах с водителями. Операторы на этот раз были в затруднении: им не удалось выхватить из толпы ни одного известного по акциям 2011-2012 гг. лица. А народу много реально много.

 

http://www.ixtc.org/2017/03/blog-andreya-malgina-novye-pesni-pridumala-zhizn/#more-13937

 

Как отмечал автор книги об экспансии радикального ислама, Жиль Кеппель, у многих пожизненных диктатур средний возраст 20 лет. Именно столько времени нужно, чтобы выросло поколение, которое не видело ничего, кроме лика стареющего вождя, и не видящее никакого будущего для себя. В самом деле, спорное утверждение, ведь Елбасы у власти уже 28 лет и ничего. Но на 22-летие у него случился Жанаозен, который был подавлен не дубинками, а пулями. Что касается Батьки и Путина, то они как раз на этом рубеже. Диктатуре Лукашенко 21 год, путинской — 17 годков. И молодежь настроена протестно. Потому как у неё нет иного выхода, они выросли, готовы вступить в жизнь. Это целое поколение лишних людей. Как отмечал Кирилл Мартынов, «возрастная когорта 14-20 лет не включена в сети российских клиентско-патронских отношений, это «ничьи люди», у них нет социального положения, которое можно было бы потерять».

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/27/71928-kto-teper-na-algebre Им, в отличие от родителей и старших братьев и сестер, нечего терять, кроме собственных цепей.

 

Примерно об это же пишет Екатерина Винокурова:

 

Брянским школьникам нечего терять. Вы не напугаете их разрухой и революцией, потому что в действующей системе у них вообще нет никакого будущего. Самых активных посадят за ловлю покемонов в церкви, лайки и репосты. Часть уйдет в криминал и тоже сядет. Середнячков возьмут менеджерамии в «Евросеть». Они будут почитывать Интернет и узнавать, какие особняки, бизнесы и посты достались очередным деткам чиновников высшего звена. Деткам, которым сразу при рождении в рот запихивают золотую соску, а на первый день рождения в торте выносят первый выигранный гостендер.

 

Брянским школьникам же будут запихивать в рот с лопаты «патриотизм» в виде поддержки любой идеи власти, «культуру и духовность», которые им надо будет есть с прогорклыми макаронами, потому что ничего вкуснее в жизни их не ждет. Не будет для них ни справедливости, ни социального лифта.

 

...Даже нам, живущим в столицах и крупных городах, но не имеющим «нужных» родственных связей, приходится вкалывать и пробиваться, читая об элитных детках, их чинах и доходах. Я даже не могу представить себе страшное ощущение феодальной несправедливости, которое ежедневно испытывают дети из небольшого и небогатого Брянска.

 

https://www.znak.com/2017-03-26/mitingi_ot_bezyshodnosti_pochemu_lyudi_snova_ichut_otvetov_na_ulice

 

Мы, тридцатилетние, казалось бы, тоже уже давно наелись стабильностью и вставанием с колен. Но, есть у многих из нас страх потерять то малое, что успели от этой жизни получить. Есть семьи, есть бесперспективная, но все же работа. А ещё мы помним 90-е, разруху, иные времена. Когда Путин пришел к власти, многие из нас искренне радовались. Может не все, лично я - да. Мне до сих пор стыдно. Мы понимаем, что смена одной говорящей головы на другую может ничего не изменить. Молодежь не боится перемен, поскольку никогда их не видела, никогда с ними не сталкивалась. И это прекрасно. Только так можно изменить мир. Все большое и важное всегда делается теми, кто в полной мере не сознает, насколько масштабна эта задача. Как писал Эрик Хоффер в своей книге «Истинноверующий»:

 

Люди, которые торопятся с проведением больших перемен, обычно чувствуют себя носителями какой-то непреодолимой силы. Поколение, совершившее Французскую революцию, имело преувеличенное представление о всемогуществе и безграничных возможностях человеческого разума. «Никогда, — говорит де Токвиль, — человечество так не гордилось самим собой, так твердо не верило в свое всемогущество. Наряду с этой непомерной самоуверенностью возникла всеобщая жажда перемены, охватившая все умы». Большевики с Лениным во главе, опрометчиво бросившиеся в хаос создания нового мира, слепо верили во всемогущество марксизма.

 

http://www.goldbiblioteca.ru/online_psihologiya/online_psistr11/1035.php

 

Лозунг «Будьте реалистами, требуйте невозможного», тогда в далеком 68-м могла придумать только такая вот радикальная молодежь. Но лозунги 26 марта пока что сводились к отставке Медведева. Понятно, что незадачливый премьер после фильма ФБК, превратился в глазах миллионов людей, в символ коррупции нынешней системы. Правда, с появлением самого фильма все не совсем чисто. Как пишет Андрей Скляров на «Руфабуле», Навальный и ФБК имеют к этому расследованию косвенное отношение, информация, скорее всего, получена от разгромленной хакерско-шпионской организации «Шалтай-Болтай». https://rufabula.com/author/sklyarov/1516 А та в свою очередь неофициальный проект ФСБ для войны между правительственными кланами. Это же подтверждает сам упор навальнистской кампании только на уточку Медведева, а не прочие наши проблемы.

Если это так, то эти господа полагают, что можно безнаказанно играть силами революции и получать от неё дивиденды. Многие сейчас только и пишут, не уставая восхищаться, как ловко Навальный оседлал молодежное недовольство. Вот, например уже упомянутая Винокурова:

 

Вот брянские школьники говорят директрисе, что поддерживают борьбу с коррупцией и Навального, потому что «справедливость — это то, чего у нас нет».

 

Или «Росбалт»:

 

«Алексей Навальный все больше превращается в возрастной, поколенческий проект, и его основная аудитория — это молодое поколение. Устройство общества таково, что каждое поколение ищет себе героя. Какое-то поколение нашло его во Владимире Путине. И, действительно, когда Путин только начинал, то после Ельцина он казался очень здравомыслящим человеком. Но время идет, вырастает новое поколение, у которого появляются свои герои. И это ведь не только Навальный. Кто-то идет с Просвирниным, кто-то, может, со Стрелковым», — отметил политолог.

 

http://www.rosbalt.ru/russia/2017/03/23/1601409.html

 

Но события минувшего воскресения уже сами по себе ставят жирный крест на этих закулисных играх. В этой античной войне между богами и титанами, которая в российском варианте больше похожа на фарсовое противостояние карликов с журавлями, противники потревожили подземных хтонических сторуких великанов русской революции, которые спали в нашей земле целый век. И эти силы, не удовлетворятся сменой одной говорящей головы на другую. Они не успокоятся, пока не прогнут мир под себя. И такому поколению нужны соответствующие лидеры. Не беспринципные манипуляторы, тесно переплетенные со старой системой, а такие же радикальные маргиналы, такие же молодые духом и жаждущие перемен. Вы когда-нибудь заглядывали в глаза Навального? Я это сделал заочно, посмотрев несколько видео с его участием. И что я там увидел? Ни-че-го. Пустой взгляд, направленный в себя и неумеренная жестикуляция. Примерно тоже самое представляет собой и его политическая повестка. Да, сейчас он герой. Сейчас он символ, который был выбран за неимением лучшего. То ли Гапон, то ли Керенский на новом витке колеса истории. А тем задачам, что стоит сейчас перед обществом, нужны и соответствующие личности. Подобно тому, как в сказках богатырю нужно оружие ему по плечу, так и протесту нужны лидеры, которые будут ему соответствовать. Вчерашние протесты показали гораздо более мощный потенциал, чем от него ожидали его организаторы, те, кто набились заочно в его лидеры. А значит, они не годятся на эту роль. Суд истории безжалостен, он строго отбраковывает тех, кто не способен за ней угнаться.

 

А Навальный явно не подходит, даже в качестве символа, в качестве своего парня для молодежи. Конечно, по сравнению с престарелыми кремлевскими клептократами, которые ментально застряли в XX веке, он совсем юноша. Но и его время ушло, вместе с нулевыми. Для этих сонных лет, особенно после 2008 года, когда офисный планктон потревоженный кризисом загудел и забеспокоился, он оказался идеальным героем, которого можно было поддерживать, лайкая посты и делясь ссылочками, в перерыве между просмотром смешных картинок и котиков. Навальный герой Фейсбука и Твиттера. А как показали последние события, их время ушло, на улицы вышли дети из «ВКонтактика». Кирилл Мартынов уже успел отрефлексировать эту ситуацию:

 

Фейсбук довольно прохладно отнесся к идее Навального пойти помитинговать, и мы по стариковской привычке решили, что мобилизации не будет. Мобилизация параллельно шла в группах с мемами Вконтакте и в мессенджерах — и первыми мы не интересуемся (это для детей), а вторые вообще не предполагают публичности, это разговор для своих.

 

Теперь можно говорить об интернете-1 и интернете-2. Наш интернет-1 (фейсбук, твиттер) оккупировали тролли и консерваторы. Из своего первого интернета мы наблюдаем за вторым словно почтенные телезрители.

 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/27/71928-kto-teper-na-algebre

 

Время Навального и прочих фейсбучных политиков ушло, когда политика превратилась из фикции в реальность. Мы предрекали это, ещё в 2015 году, когда сравнивали эффект от фильма про «Чайку» и акции дальнобоев. http://syg.ma/@daria-sokologhorskaya/mifologhiia-protiesta-platon-v-rukie-ili-chaika-v-niebie

 

Для происходящего Навальный слишком системен, слишком компромиссен. Он вполне мог бы стать президентом на рубеже нулевых-десятых, но сейчас противоречия обострились, а ставки повысились. Конечно, он вполне может получить заветное кресло. Но лицом эпохи, лицом нынешнего протеста этот человек не станет. Навальный системен не только в том, что не требует радикальных перемен, ограничиваясь косметическим ремонтом. Навальный системен в том, что, как и его враги, он делает ставку на созданную Путиным и его политтехнологами матрицу, пусть и слегка осовремененную. Все его расследования не выходят за рамки этой парадигмы, потому не способны её уничтожить. Просто кремлеботы делают ставку на контроль над телевидением, на тотальное замалчивание правды, а ФБК на расследования в сети. Но все дело в том, что победит тот, кто снесет эту матрицу к такой-то матери. А ФБК прочно занял пустующую нишу, которую занимали нормальные журналистские расследования в официальных СМИ. И эти расследования при всей их смелости, по сути, на руку здоровой системе, для самоочищения от беспредельщиков. Но в нашей глубоко больной, любое движение способно убить пациента. Но при этом не создать ничего нового, а просто паразитировать на трупе. Подход Навального состоит не в том, чтобы уничтожить матрицу, а в том, чтобы её усилить и сделать совершенее.

 

Но какие политики в таком случае востребованы новым временем? Обществу нужны другие представители, и они должны быть не только более молодыми, хотя бы духом. Они должны быть сделаны из иного теста. Нужны люди, которые имеют действительно твердые и последовательные убеждения, способные проводить последовательную политику. С одной стороны бескомпромиссные в плане договоренностей с врагами, и гибкие, чтобы услышать то чего на самом деле хочет общество. Более цельные, более подчиненные единой цельной парадигме. Те, кто имеют хоть какую-то цель, кроме того, чтобы просто прорваться во власть. Те, для кого эта гипотетическая власть просто инструмент для реализации какой-то программы, а не для набивания карманов. Чтобы перемены осуществились в полной мере, необходима и позитивная повестка, а ей мало кто может похвастаться. Если взять все того же Навального, его позитив просто антитеза нынешнему положению дел без попытки какого-то анализа, без попытки моделирования работоспособности будущей схемы. И такой цельности, такого видения я пока не вижу не у кого: ни у Мальцева, ни у Мельниченко, ни у имперцев-комитетчиков 25 января, ни у разного рода леваков. А значит, они просто стремятся возглавить систему, а не пытаются её изменить.

 

В нашей истории в последний раз такой человек был сто лет назад. Это был Ленин. Я тут говорю, не о конкретных политических убеждениях, а о самом типе личности, о его стиле и методах. Он оказался достаточно бескомпромиссен, когда речь шла об уступках и соглашениях с другими партиями, и достаточно гибок, когда первый Совнарком принял, даже не редактируя, в виде декретов желания людей, такие как мир в никому не нужной войне и земля для крестьян. И он не был каким-то сверхчеловеком. Он просто оказался наиболее близким ответом на запрос тогдашнего общества. И Ленин вполне современен для этих детей. Он может быть их кумиром или злейшим врагом, но он не какой-то мифический дедушка в Мавзолее, он свой для нового поколения. Он гораздо ближе, чем иной современный политик.

 

Роль личности в истории сводится к кастингу самых подходящих на требуемую роль. Новый лидер (а скорее всего таких лидеров будет много) будет орудием. Но орудием не каких-то мутных сил, а орудием коллективной воли народа, а значит орудием самой истории. И он будет один из тех, кто вышел в воскресение на улицы или, затая дыхание, следил за событиями в сети. Может быть, он читает эти строки. Как знать.

 

Сегодня на бессрочную забастовку вышли дальнобои. Я недавно камлал на весну, и, кажется, она пришла, пусть в виде легкого дуновения. И в её авангарде идут дети, пока ещё размахивающие шариками и резиновыми уточками, что им подсунул дядя Навальный. Но скоро эти потешные полки вооружатся настоящими лозунгами, и тогда бетонные стены безысходности наконец-то рухнут.



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Всего комментариев к статье: 1
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Аниськин написал 28.03.2017 01:18
полагали просто субъектом манипуляции
=========================================
..."объектом" манипуляции...
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