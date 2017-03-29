Они вам не дети

Как водится, антикоррупционные митинги никак не повлияли на отношение россиян к власти, потихоньку расхищающей остатки страны. Тот факт, что они воруют, является как бы аксиоматическим и не требует ни доказательств, ни обсуждений. А вот подростковое движение оказалось неожиданностью как для организаторов митингов, так и для представителей режима. Поэтому теперь каждая сторона активно перетягивает одеяло на себя. Не дадим этому произойти, верно? Я много работала с детьми и могу объяснить, что происходит.

БУНТ СОПЛИВЫХ НОСОВ ИЛИ ДЕТСКИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД?

Интернет-пространство уже разделилось на два непримиримых лагеря. Круче всех, разумеется, рубанул с плеча лично Песков, который заявил, что детей на митинг заманивали деньгами. А заодно банкой варенья и коробкой печенья, как можно предположить. Охранители и кремлеботы насмехаются над Навальным, а детскому протесту приписывают самые нелицеприятные эпитеты: "Марш манной каши", "Бунт сопливых носов", "Восстание школоло", "Детсадовская революция". В общем, всеми силами стараются принизить значение того факта, что школьники выползли на улицы наравне со взрослыми, а по уровню высказываний нередко их превосходили. Патриотические ресурсы в один голос утверждают, что детишки тупо зажрались, вот и со скуки вышли побуянить: "Поколения без Афганистана и Чечни, без Горбачева и Ельцина, без хаоса и ада. Зато с телефоном, планшетом, вконтактом и ощущением себя в центре вселенной". Без аналогий с Майданом обойтись просто не могло.

Оппозиция реагирует гораздо адекватнее, и показывает детский протест как замечательный пример гражданского самосознания. Однако я не разделяю их оптимизма, будто им удалось перетянуть на свою сторону подрастающее поколение. Кирилл Мартынов из "Новой газеты", словно бы исправляя косяки этого издания по теме "групп смерти", очень адекватно описал ситуацию: "Если все знают, что в тюрьме можно оказаться за лайк и за репост, то почему бы не начать больше гулять, например, по Тверской? В митингах 26 марта была точно таргетированная повестка, конкретно определен персонаж, предположительно отнимающий у детей их шансы на нормальную жизнь. Молодые люди были обмануты не Навальным, который, пускай, использует их для своих целей, но совсем другими гражданами. И мобилизация возрастной когорты в итоге оказалась горизонтальной: дети вывели на площадь сами себя, никто не сможет запретить им это делать". К сожалению, не все достаточно рассудительны. А Навальный так и вовсе начал перестраиваться на новую целевую аудиторию и пародирует Сартра времен "Красного мая".

Что лучше: презрительные комментарии, уничижительные оскорбления или хищно-добрая улыбка крысоловов, считающих, что могут и впредь вести детей под звуки волшебной дудочки? Давайте лучше поговорим о реальных причинах, по которым дети выходят на улицу, и мы увидим, что пока никто не готов решать их проблемы.

КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ

В основе всего лежит конфликт поколений. Ребенок впервые сталкивается с концепцией власти в семье. Учитывая российские реалии, более-менее для всех одинаковые, отношения строятся по авторитарной модели, где ребенок является существом бесправным, задавленным и контролируемым. У ребенка нет своей жилплощади, своих денег, большинство родителей игнорируют понятие личного пространства и личных вещей, безжалостно вмешиваются в учебный процесс на уровне оценок в дневнике.

Каждое поколение воочию видит ошибки отцов и матерей, видит их слабость, их просчеты, их неумение воспитывать и учить. Дальше два варианта: либо дети повторяют тот сценарий, который они лицезрели в семьях, эдакое вечное возвращение, либо пытаются делать все наперекор. Можно утверждать, что большинство подростков будут копировать и воспроизводить менталитет родителей, однако более активная, пассионарная часть вступит с ними в идеологическое противостояние.

Мне 28 лет. Я из немногочисленного поколения 90-х, которое уже успели прозвать "потерянным". Мы - мостик между жлобами и коррупционерами у власти и путинским поколением, ведущим отсчет с 2000 года. Нас действительно не так много, сказывается демографическая яма, последовавшая за развалом Союза. Наше становление пришлось на то время, когда царила если не свобода, так хотя бы бардак и хаос. Из-за границы Ниагарой хлынула западная культура. Мы росли на диснеевских мультиках и голливудских боевиках, переживавших закат золотого времени. Мы презирали родителей. Но не их политику - а их культуру. Убогий шансон, сериалы про ментов, подтирочные книги Донцовой, расхлябанный соцреализм, пытающийся мутировать в постмодерн. Поэтому многие из нас стали западниками по духу. Наше противостояние с предками - стремление отмежеваться от них во всех областях самовыражения. Мы искали и продолжаем искать новую музыку, новую литературу, новый кинематограф, новые научные подходы, новые варианты воспитания собственных детей.

Вместе с тем мы являемся странным промежуточным поколением в интернет-среде. Наши родители так толком и не научились пользоваться хотя бы электронной почтой. О более сложных операциях, типа торрентов, грамотного серфинга по сети, удаления вирусов можно и не мечтать. Путинское поколение пришло на все готовое. Они не застали шипящие модемы, у них не было порносайтов, нак которых одна картинка грузилась десять минут. С другой стороны, расцвет форумов, становление блогерского сообщества и первые годы "Вконтактика" тоже прошли мимо них. Они прекрасно налаживают коммуникации в сети, но и трогательно-сакрального отношения к контенту и виртуальным исповедям у них нет.

У путинского поколения ведущий мотив иной. Их конфликт с родителями имеет именно политический, гражданский подтекст. Они оказались меж двух огней. С одной стороны телевизор ежедневно тараторил о величии РОДИНЫ, патриотичному вещанию вторили учителя, РПЦ, подсадные молодежные активисты, а после Крыма эта пропаганда сорвалась на визг. С другой стороны, как нормальные, наблюдательные и пока еще не индоктринированные люди они видели, что величием тут и не пахнет. Они увидели в своих родителях не пошлых быдляков, как мы, а бесправных рабов, затравленных путинских холуев.

Новое поколение благодаря интернету получило великолепную культурную альтернативу, у них появились независимые сообщества с музыкой на любой вкус, фанфики от лютого яойного треша до годных ориджей. Однако они абсолютно бесправны в политическом плане и, конечно, осознают, что в будущем их не ждет ничего хорошего. Мое поколение не оставило корпорациям выбора. Из-за нехватки рабочих рук пристроены практически все мои ровесники. В социально-экономическом плане я могу как минимум обеспечить себя и детей и сделать это лучше, чем удавалось родителям в девяностые. А вот куда девать юных путинцев, которые как раз начали выходить во взрослую жизнь? Никто не знает.

ИДЕАЛИЗМ

Доводилось смотреть фильм 1959 года Die Brücke - "Мост"? О, это классное кино о том, как накануне капитуляции нацизма отступающие немцы бросили нескольких гитлерюгендцев оборонять мост от наступающих войск союзников. Дети, отравленные гитлеровской пропагандой готовы сражаться за отчизну, за свой дом, за этот никому не нужный мост. Они смеются над бюргерами, улепетывающими от войны, и презирают солдат, бегущих с фронта. Самое страшное для них - прослыть трусами и дезертирами, особенно на фоне взрослых, которые предали и их, и то, во что они верили.

Бойтесь постоянно говорить о величии и возрождении, поскольку так можно воспитать идеалистов. Эти дети действительно ждут от России каких-то впечатляющих успехов на международной арене и действительно верят, что они как-то пригодятся обществу в профессиональном плане. А что если они вдруг увидят, что путинская клика является препятствием на пути к величию? Всем очевидно, что со времен рокировочки и знаменитой Мюнхенской речи, Вождь начал превращаться в зацикленного на власти параноика, чье состояние только усугубилось на фоне цветных революций.

Они чувствуют, что взрослые их предали. Даже не их - они считают, что мерзкие взрослые предали Россию, которую сами приучали любить. Как мы уже сказали, все в курсе, что власть пропитана коррупцией. Все видят мигалки, "майбахи", огромные поместья и яхты. Элитные игрушки и статусные фишки указывают не на величие страны, а на успех отдельно взятых олигархов. Вот и не удивительно, что вчерашние школьники с винтовками начали оборонять мост и от чужих, и от "своих". Они вышли на войну, на которую их звали много лет. И теперь жирные дяди, на публике больше всех ратовавшие за Россиюшку, обвинили их в нацпредательстве и продажности.

ВЫХОДА НЕТ

Как думаете, у власти правда есть некая концепция развития до 2025 года? И она правда заключается не в том, чтобы хапнуть побольше и свалить подальше? Не верю. Вот и дети не верят. На нас в свое время тоже положили огромный болт, но хотя бы с перспективами все было нормально, там же еще нефтяной бум подоспел. Сейчас сырьевая экономика России пребывает не в лучшей форме, и мало что намекает на скорое восстановление. Дети увидели, как за три года их родители основательно обнищали, лишились былого лоска и стали судорожно цепляться за любую работу, за любую подачку. Они видели, как их предки унижаются, чтобы выжить в великой путинской державе. Или вы считаете, что они не знают, как их мама и папа месяцами не получают зарплату или тянут огромные кредиты? Будущее тревожно.

Начальники и чиновники сладострастно опустили миллионы родителей по всей стране. А те безропотно терпели, потому дети и относятся к ним с презрением, ведь все очень просто: надо только объединиться и выйти на площадь. Кто-то родителям все-таки сочувствует, но и они видят глобальную несправедливость и склонны обвинять в ней преступную власть. Кроме того, родители у путинского поколения сами по себе довольно инфантильны, что вынуждает детей играть во взрослые игры вместо них. Те вещи, о которых взрослые перешептываются на кухне, подростки рискнули проговорить вслух.

ДУХОВНЫЕ СКРЕПЫ

Самый огромный плюс взросления, которое пришлось на девяностые, в том, что никто не компостировал нам мозги никакими доктринами. Пионерия, комсомолия и прочий марксизм счастливо подохли, а путинский православно-имперский ренессанс еще не успел оформиться. Над казачками, православными мракобесами и диванными воинами мы смеялись. В том числе и потому, что каждый раз они отставали буквально на шаг. А вот путинское поколение сполна хлебнуло и уроков ОПК, и нашистов, и МГЕРовцев, и всяких военизированных поисковых кружков. Меня тошнит на все это смотреть, а теперь представьте, как должно выворачивать подростков, когда их заставляют это жрать большими половниками. Каждый день. А родители не только не пытаются уберечь юные мозги от засирания, но и сами пристраиваются с краю.

И вновь контраст между заявленными ценностями и реальностью поражает. После скандалов с Исаакием и покемонами, никто не усомнится в том, что церковники - жадные хапуги и узколобые фанатики. Дети лучше нас видят дебильность преподавателей, которые заставляют их читать список врагов народа вместо лекции. Мы научились уворачиваться, от свистящих в воздухе скреп, - новое поколение получило множество ранений и впало в раж отрицания.

ДВАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ

Особенно сильно чувствуется разрыв поколений в сети. Мы с детьми тусуемся "Вконтакте", а старперы ведут псевдоинтеллектуальные споры в "Фэйсбуке". Я его, кстати, ненавижу. Мне очень тяжело вклиниться в тамошние нарциссические диалоги, мне отвратительны эти стремительно стареющие сорокалетние креаклы, деградирующие в собственном соку. И мне плевать, что там трутся топовые журналисты, редактора и айтишники - они сами не замечают, как превращаются в черно-белые фотографии на гранитной плите. Пока что будущее соцсетей за VK, независимо от того, что об этом думает напыщенная фэйсбучная публика.

Вконтакт подарил нам "Лентач", "Двач", "Мурзилку", "Сатиру без позитива", MDK и множество других сатирических, саркастичных и циничных проектов. Пока политики раздували щеки на камеры телеканалов, дети заходили в паблики, где одной глумливой строчкой все партийные обещания нивелировались в ноль. Тут уж я с новым поколением солидарна: как мы только не стебемся над жульем. Так мы не только уничтожаем их ореол борцов за правое дело, но и приучаем друг друга не бояться их. Ведь того, над чем хохочут, особо не боятся.

Еще одно отличие: я привыкла считать интернет зоной вольнодумия. Цензура и копирастия кажутся мне тиранией. С активизацией бравых эшников, способных в любой картинке углядеть экстремизм, мне пришлось болезненно перестраиваться. А вот эти уже сызмальства знают, что у нас могут посадить и за песню, и за репост, и за видос. Они не чувствуют себя в безопасности в сети. Для них что сидеть в радикальных пабликах, что протестовать на улице - угрозы одного порядка.

СТАВКА НА ДЕТЕЙ

Если Навальный планирует изображать героя студенческого восстания в Париже, то ему придется стать экзистенциалистом. Хотя бы на четверть. Сартр был интеллектуальным лидером нации, героем Сопротивления, лауреатом Нобелевки, гордо от нее отказавшимся, и гениальным писателем\философом. Поэтому студенты впустили его в здание осажденной Сорбонны. Его одного признали тем взрослым, который мог поделиться с ними мудростью и принципами. Были ли в те времена политики-популисты, амбициозные леваки и националисты? Само собой, но этого недостаточно, чтобы получить пропуск в мир нового поколения. Больно много мошенников пытались примазаться ко всем известному крестовому походу детей, чтобы собирать милостыню добрых католиков в личный кошель.

Власти не понимают, но настоящими иконами протеста могли бы стать блогер Соколовский, погоревший на ловле покемонов, и влюбленные псковские Бонни и Клайд, застреленные ОМОНовцами при очень и очень мутных обстоятельствах. Или думаете, что дети, с которыми я общаюсь, не заметили, что силовики убивают и прессуют их сверстников? О нет, они не настолько слепы и наивны. Если детский протест выйдет из-под контроля, и путинское поколение действительно станет самостоятельным политическим субъектом, то, готова поспорить, их лидерами станут те, кого мы еще не знаем.

И напоследок. Почему я говорю "они вам не дети"? Не потому, что они резко повзрослели и прошли некую инициацию. Я упираю на то, что они больше не ваши - вы их потеряли.