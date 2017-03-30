Сегодня одна из тем, которые оживленно обсуждаются в сети это вопрос о том, являемся ли мы братьями с другими народами бывшего Советского Союза? И постепенно проводится мысль, что какие там братья? Таперича только голый прагматизм и потому никаких братьев или там сестер! Дескать, Союз и распался из-за этого самого братства, а потому на фиг его. Патриоты считают, что братьями могут быть только люди одного народа подобно тому как братьями могут быть только сыновья одной матери. Тут правда возникают сомнения, уж очень много кровопролитий в истории совершали кровные родственники. Вон Пандавы с Кауравами, так по-родственному разбирались друг с другом, что после всех эпических битв осталось их меньше десятка. Религия предлагает свой вариант: «Все мы братья во Христе». Но вот беда. Современные христиане ни как не могут выяснить кто из них христианестей? Вон у католиков с протестантами была тридцатилетняя война за веру, после которой Германия так обезлюдела, что пришлось папской буллой разрешить временное многоженство, для восстановления популяции. А у англичан с французами была вообще столетняя война, хотя и те и другие в то время были католиками. Но разных народов, а потому с точки зрения патриотов тут все в порядке. И в других конфессиях дела не лучше. Вот никонианцы давили староверов, хотя один народ и религия одна, но вот возникают тонкости толкования канона. И никак они путем дискуссий и споров не решаются, а только кто кого задавит.

Это вообще фишка старая как мир. Если тебя кто-то или что-то не устраивает, то объяви его неправильным и потом потихоньку переведешь его в статус врага. Ну, а как с врагом должен поступать нормальный человек, всем известно. Если враг не сдается - его уничтожают. И никто уже не вспомнит, что это вчерашний брат. Или вспомнит со слезами сожаления: «Ну что такое? Как же так? Ведь братьями были?». Вот кузен Вилли решил разобраться с лягушатниками и рассчитывал, что кузен Ники родственнику мешать не станет. А тот взял и по-родственному объявил Вилли войну, причем, даже не закончив мобилизацию армии. И так успешно воевал, что немцы второго сентября 1917 года взяли Ригу. А до этого им, ясное дело, пришлось сначала взять Варшаву, потом Брест, потом Минск, потом Вильнюс. Так, что если бы не Октябрь, то к Рождеству могли бы быть и в Петрограде. (Если кто забыл, то напоминаю, что с началом войны Петербург был переименован в Петроград. Чтоб духу немецкого и близко не было). Тут, кстати небольшая ассоциация: любят говорить, что Советский Союз надорвался из-за афганской войны. Но те же «эксперты» почему-то считают, что Российская Империя ну ни как не могла надорваться из-за войны империалистической, да еще с такими потерями территории. Ну это так к слову, у нас речь о другом. О братьях и сестрах.

Почему-то для людей это очень важное понятие. Вон на лозунге Великой Французской революции было начертано: «Свобода. Равенство. Братство». Ну, со свободой и равенством понятно, действительно необходимые и нужные вещи. Но вот братство каким боком туда затесалось? Больше двухсот лет назад дело было, народ темный и видно не разобрался в тухлости данного понятия. А вот сейчас народ не сомневается, какое братство? Не надо ни какого братства, сугубый прагматизм. А вот рабочим восемнадцатого века это было не столь очевидно, потому что в тяжелую годину к ним на помощь пришла Рейнская армия и волонтеры из Марселя. В память о чем, их боевая песня стала гимном республиканской Франции. Выходит спасла революцию именно братская помощь.

Существует еще одна трактовка. Классовая. Но ее вспоминать не любят настолько, что делают вид, что ее просто не существует. А ведь интересно получается! И патриотическая и расовая теория получили свое развитие именно для того, чтобы отвлечь людей от трактовки классовой. Как в пьесе Бертольда Брехта «Чихи и Чухи» с подзаголовком «Богач, богача - видит издалека». Чтобы отвлечь людей от борьбы за свои права им подсовывается теория, что мы не один народ, а два. У одних головы острые, у других круглые. Чихи и чухи. И теперь главное в том, чтобы в стране остался только один правильный народ. И пока масса решает эти важные вопросы, богачи решают свои и быстренько загоняют народ обратно в стойло. Собственно так и происходит. Фавр умолял немцев, Вильгельма I помочь в борьбе с коммунарами. Тот же Александр III охотно оказывал аналогичную помощь, за что и заслужил кличку «жандарм Европы». То есть для богачей братство вещь самая обычная и им не препятствуют в этом ни расовые, не религиозные предрассудки. Капитал всегда интернационален. Почему же трудящиеся должны быть лишены этого понятия? Ведь и Советский Союз исчез с арены истории именно благодаря этому замечательному изобретению – что это не один советский народ, а куча разных народов, наций и этносов. И каждой этнической единице было заявлено, что именно она уникальный объект, который есть носитель уникальной истории, культуры и ментальности. Каждой республике доходчиво объяснили, что именно она кормит всю огромную страну, остальные – дармоеды. Нарисовали чарующие картины того, как все будет замечательно, когда не надо будет ни кого кормить, а все можно будет сожрать самим! И сработало! Все бросились врассыпную. Ни кого не смущала безнравственность такой постановки вопроса. «Вы там, в своем дерьме живите, а мы со своими возможностями, потенциями и ресурсами будем жить как боги». Все стремились к лучшей жизни и ни кого не смущало, что это произойдет за счет вчерашних братьев. Все смеялись над общечеловеческими ценностями, заявляя, что не понимают что это такое? Хотя вопрос простой. Не убий, не укради, помоги ближнему, защити слабого… Что тут сложного? Но мораль собственника уже пустила в нас глубокие корни и поэтому мы думали лишь о себе, о своем собственном благополучии. «Зачем мы кормим демократов, всяких черных и желтых? – восклицали самые умные из нас, - Если все это будет оставаться у нас, вот тогда заживем!». Зажили. Теперь как всегда ищут того лукавого, кто с толку сбил. Хотя, непонятно, как таких грамотных и все познавших можно сбить с толку?

Все дело в том, что трудящимся нечего делить. И не потому, что они голодранцы, как это стараются изобразить идеологи капитала, а потому, что у них другая система ценностей, другие идеалы. В «песне больших дорог» Парижской Коммуны поется о мирном труде. Трудящийся не мыслит жизнь без труда. «Душа обязана трудиться». Ему отвратительны и не понятны бездельники прожигающие жизнь. А тому, кому все время мало, который все всегда меряет собственностью, ни когда не понять тех, кто равен по духу. Тех, кому радость дарит мирный, освобожденный труд. И это то, что всячески осмеивается и забалтывается. Всегда стараются показать, что в этом мире есть только те кто жрет и те кого жрут. И внушается, что лучше быть среди тех кто жрет. Но главное разделить трудящихся. Здесь сгодится все: и примитивная лесть, и высокая философия, и игра на примитивных инстинктах. Вот очередное изобретение из этого ряда «криптобандеровцы». Так можно сказать, что СССР сгубили «криптособственники» или «криптохозяйчики». Очень удобная приставка, все объясняет и заодно клеймит, кого укажут. Или вот еще замечательное изобретение «средний класс» эдакая прокладка между буржуа и пролетариями. Очень умно придумано, человек же понимает, что богачом он не станет, но вот в средний класс можно и постараться попасть. А потом, потом и …! Все-таки правы были основоположники марксизма в том, что революция должна произойти во всем мире, иначе буржуйская солидарность задавит. Собственно так и получилось, просто растянуто во времени. Но все же есть и коммунистические страны, среди которых коммунистический Китай, о чем очень не любят упоминать противники Маркса, Энгельса и Ленина. Коммунистическая идея не может устареть, до тех пор пока в мире не устареет идея социальной справедливости.

Закончу небольшим фрагментом из Брехтовской «Песне о классовом враге», который для спектакля В.Высоцкий снабдил припевом из его же «Бараньего марша»

Потом порешило начальство,

Что республику создадут.

Где каждый будет свободен и сыт,

Тучен он или худ.

Тогда голодный и битый

Очень возликовал,

Но толстопузый и сытый

Тоже не унывал.

Шагают бараны в ряд

Бьют барабаны

А шкуру для них дают

Сами бараны.

Однажды они зашагали,

Новый вздымая флаг.

И кто-то сказал: «Устарело

Понятие классовый враг».

Но я узнавал в колоннах

Немало откормленных рож,

И голос, оравший команды,

На фельдфебельский был похож.

Шагают бараны в ряд

Бьют барабаны

А шкуру для них дают

Сами бараны.