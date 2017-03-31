Навальный как лакмусовая бумага

Украинский блогер А. Шарий, неустанно преследующий украинские СМИ за тупость и подлость, заодно считает дебилами и потребителей информации УкрСМИ. Основания к этому есть. Сами посудите. Украинские СМИ, к примеру, хором утверждают, что перебежчика Вороненкова убил российский диверсант. Почему российский? А потому, что этот убийца поступил добровольцем в батальон Национальной гвардии Украины и воевал на Донбассе в рядах карателей. Пусть у вас от удивления такой логикой глаза на лоб вылезут, но потребители информации УкрСМИ согласно кивают головками - да, он российский диверсант, а кто же ещё? И глядя на такое потребление откровенной глупости, действительно приходишь к выводу, что потребителей новостей УкрСМИ нельзя назвать иначе, нежели дебилами. Так их в данном случае требует называть наука о дегенератах.

Но это не единственная и не главная причина, по которой население принимает подобную информацию, но об этом в конце.

Шарий дипломатично не трогает российские СМИ и российскую элиту, а ведь тут налицо точно такой же дебилизм, как и на Украине. Разница только в том, что российские СМИ уже давно затянули языки в анус и перепугано таращат глазки на Кремль, чтобы не сболтнуть ничего лишнего.

Смотрите, 26 марта в десятках городов России по призыву Навального вышли на площади и были разогнаны собрания граждан, протестующих против того, что правительством России руководит явный вор. В Москве, не смотря на прямые угрозы фашисткой власти, вышли, по данным самой власти 8 тысяч, по данным участников - от 50 до 100 тысяч человек. Сенсация! Мало этого, рекордным был и судебно-полицейский беспредел - было задержано и осуждено более тысячи человек. А СМИ России об это глухо промолчали!

Одновременно в Интернете «элита» Рашки начала авторитетно блеять в защиту своих фюреров и паханов.

Во-первых, элита хором и авторитетно начала вещать, что митинги были «незаконны». А как это?

Согласно статье 31 Конституции «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование». Всё! Это всё, что сказано в Конституции о митингах!

В статье не сказано, что «граждане имеют право собираться, если им разрешат». Не сказано и о том, что «как граждане имеют право собираться, должно быть установлено в законе». Ничего этого в Конституции нет! По Конституции граждане имеют право собираться и всё тут!

Мало этого, статья 31 Конституции установила: «Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием». Статья 31 Конституции действительно определила смысл статьи 149 Уголовного кодекса РФ: «Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования …если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения либо с применением насилия или с угрозой его применения, - наказываются …лишением свободы на срок до трех лет…».

Когда УК принимали, фашизм был ещё в развитии, поэтому постеснялись написать в статье 149 УК РФ «разрешённых начальством собраниям». Нет, воспрепятствование любому собранию - разрешённому или не разрешённому - это преступление. И судьи России согласно статье 18 Конституции обязаны наказать тех, кто разогнал митинг 26 марта. Но в фашистской Рашке нет судей, а есть лица, назначенные фашистами для придания видимости законности расправе над народом России.

Вот это всё, что касается «законности» митингов 26 марта. Это сложно?

А «элита» России, повторю, утверждает, что митинги были «незаконны». Как вам это?

Во-вторых. Я как-то с уважением относился к автору из Украины А. Зубченко за его едкие сатиры о ситуации на Украине. А тут он разразился паническим воплем «Советы непостороннего о попытках «майданов» в Белоруссии и России», в котором пришёл в искренний ужас от митингов в России 26 марта:

«Я вот ржал, когда три клоуна целый год ездили по Украине, проводя практически в каждом небольшом районном центре «антикоррупционные марши». А потом вдруг в один момент всплыла разветвленная региональная структура «активистов», которые легко взяли власть. Откуда, б…ть? Да вот все те же офисные хомячки, дизайнеры и пид…сы.

…Да, самое эффективное средство — пи…ть. Много, на самом начальном этапе. Но параллельно необходимо парализовать деятельность всех этих «фейсбучных» групп, гасить в зародыше «модный революционный тренд». Иначе маленькие «фейсбучные» вирусы на раз свалят здоровенную махину. Технологии, повторюсь, работают».

Простите, но этот блогер А. Зубченко, которому по его же предложению первому заткнут пасть, чтобы «не пи…дел», совершенно не соображает, что пишет. Какие там активисты «взяли власть» на Украине?? Даже такие «активисты», как Порошенко, Яценюк, Кличко, Гройсман и прочие ляшки, власть не брали, а власть ПОДОБРАЛИ! Подобрали у подонка Януковича, вызвавшегося быть президентом народа, но удравшим от народа при первой мифической опасности его поганой шкурке.

Затем. А во множестве этих «цветных революций», произошедших в Европе, было что-то похожее на возникшую гражданскую войну, как это произошло на Украине? Не было! А почему? А потому, что нигде в Европе в ходе революций не было разделения по национальному принципу - революционеры делили людей только по принципу - вор или нет. И только на Украине «добрые люди» подсказали разделить людей на национальности, и как только эти революционные твари добрались до власти, так они и начали войну рагуль с русскими.

Если бы революционеры не приняли закон о языке, если бы не вылезли с революцией наружу бандеровцы, ну какой бы Крым запросился в Россию. Ну, что - крымчане совсем, что ли, с ума сошли? Думаете, что они не видели, что в Кремле сидят цацы гораздо хуже своей киевской сволочи?

Ну, ладно. А сегодня в России есть такое разделение на национальности? Навальный хоть кого-то разделяет на национальности? Так какого рожна вы, «радетели народные», вопите в защиту воров у власти в Рашке?

И в-третьих. В СМИ Рашки идёт всеобщий вопль, что Навальный это ставленник США. Простите, а он что - больший ставленник, нежели Путин? Разве это Навальный, а не Путин целовал в дёсны собачку президента США Буша? Разве это Навальный, а не Путин, до сих пор деньги за вывозимое с России сырье направляет не на восстановление экономики России, а на покупку ценных бумаг США - на подержание экономики США? Знаете, этот бред о том, что Навальный - это агент США, ещё более тупой, нежели утверждение, что если убийца Вороненкова записался добровольцем в Национальную гвардию Украины, то это значит, что он российский агент.

Вот эти обвинения Навального в его службе США, (без приведения хотя бы малейшего факта) убогие до крайности! Вам, последышам немецких фашистов, надо у Геббельса учиться.

Вот так надо брехать:

«Думали ли вы тогда, что эти лорды будут вашими союзниками и друзьями, что с толстыми банкирами Нью-Йорка и Лондона вы будете бороться плечом к плечу. Думали ли, что, вы, трудящиеся Советского Союза, вы, первые свалившие своих капиталистов, помещиков и буржуев, будете проливать свою кровь за интересы и барыши международных капиталистических фирм! ЧТО — ЖЕ ПРОИЗОШЛО? ИЗМЕНИЛИСЬ КАПИТАЛИСТЫ ИЛИ ИЗМЕНИЛИСЬ ВЫ? Ни то и ни другое! Они также ненавидят и презирают вас, как и раньше, у вас также, как и раньше, не может быть с ними ничего общего; ОБЩЕЕ С НИМИ НАШЕЛ СТАЛИН!» (159 RAB/2).

Или:

«Когда лорд Черчилль был более спокоен и уверен в завтрашнем дне (а это было еще год тому назад), он так отозвался о большевизме: «Большевизм — не политика, это болезнь. Это не мировоззрение, а эпидемия». О своем сегодняшнем друге Сталине он говорил еще определённее: «Сталин и его приспешники — коммунистический преступный мир, по своему развитию ниже чем дикие звери».

Лорд Черчилль, конечно, и сегодня не переменил своего мнения, но ... не все ли ему равно, кто его защищает, дикие звери, так дикие звери. Главное, чтобы Англия сохранила свою империю, рабовладельческие плантации в колониях и капиталы. Тем более, что она Англия, за последние полтораста лет уже привыкла обороняться до последней капли крови... русского солдата.

Так что Черчилля можно понять, а вот Сталина?» (154 Z/4)».

Как вы поняли, это цитаты из листовок, которые немцы сбрасывали на войска Красной Армии в 1941 году. Оценить слог и факты! Учитесь, проститутки! А то бегаете, задрав подолы: «Навальный агент США, Навальный агент США…». И не единого ни факта, ни единого объяснения.

Вот давайте оценим, к кому обращены эти немецкие листовки.

На первый взгляд, как и сегодня «компрометация» Навального, - листовки обращены к дебилам. Ведь надо быть тупым дебилом, чтобы в 1941 году уже забыть, что это Германия напала на СССР, а не наоборот, и если Сталин в этой войне сделал союзником своего заклятого врага, так это не укор, а доблесть Сталина.

Но это только на первый взгляд.

На самом деле этот геббельсовский понос на Сталина, как и вонючий понос Укр СМИ на Россию в деле Вороненкова, как и понос в Рашке на Навального, адресованы не просто дебилам. Они адресованы трусам - подлому бабью в штанах. Этот брехливый понос призван дать трусам основание не участвовать в борьбе за будущее своих детей - за свою Родину. Этот понос в немецких листовках был предназначен тем, кто дезертировал или перебегал на сторону немцев, чтобы дать этим трусам оправдать свою подлость хотя бы в собственных глазах. Чтобы дать им гундосить: «Сталин это агент Англии, и кто у нас может быть вождём, если не наш национальный лидер Гитлер? Вон у него по опросу общественного мнения рейтинг аж 146%! Если не поддержать Гитлера, то на оккупированных территориях наступит дестабилизация, а это очень страшно!». Посмотрите, на сегодняшних критиков Навального и защитников Путина, и вы поймёте, что именно говорили немецкие трусливые холуи на оккупированных немцами территориях СССР.

Трусам не нужны доводы, трусам не требуется логика, трусам необходимо оправдание своей трусости в глазах знакомых женщин и детей. Этим трусам никто не годится. Предложи вместо Навального Глазьева или Болдырева, Миронова или Квачкова, и эта «элита» тут же обольёт дерьмом и их, и обольёт с единственной целью - чтобы не делать то, что обязан делать мужчина в условиях угрозы его Родине.

Так, что Навльный как лакмусовая бумага - брызжешь соплями на него? С вами, трусливая баба, всё понятно.