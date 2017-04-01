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Московский листок

О введении должности Фараона Российской Федерации

Опубликовано 01.04.2017 в разделе комментариев 2

О введении должности Фараона Российской Федерации

В Государственную думу поступил законопроект "О введении должности Фараона Российской Федерации", который профильный комитет предлагает рассмотреть в ускоренном порядке, сразу в первом и втором чтении.

Законопроектом предлагается такая формула: "Фараон Российской Федерации (сокращенно Фараон РФ) является высшим должностным лицом РФ, источником всего сущего, гарантом прав и свобод, восхода и заката солнца, подателем всего живого и отцом народов".

Фараон РФ избирается непосредственно Богом и исполняет на земле его обязанности. Любая власть в РФ имеет источником исключительно волю Фараона РФ. Любая собственность в РФ дается только милостью Фараона РФ, и ей же изымается. Фараон РФ волен дарить жизнь и отбирать ее. 

Власть Фараона РФ не имеет границ и распространяется в пределах радиуса действия Ракетных войск стратегического назначения и Дальней авиации.

Фараон РФ сам определяет пределы возможного и границы сущего, а также является гарантом Закона всемирного тяготения, определяет законы движения планет и небесных светил, формирует двойную спираль ДНК и следит за неисчерпаемостью свойств электрона.

Никто, кроме Фараона РФ не имеет права достигать скорости света и менять спиновые числа элементарных частиц. 

Фараон РФ гарантирует сохранение материи.

Фараон РФ сам назначает себе преемника, и сам становится своим преемником, когда его земная оболочка теряет для него значение. Фараон РФ вечен. 



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Всего комментариев к статье: 2
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Re:
орп написал 01.04.2017 00:45
Зачем? Просто Россию нужно переименовать в Фараон-центр (для простоты Фараоновку)
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(без названия)
Vlad написал 01.04.2017 00:41
Да, а по окончании земной жизни Фараона РФ государством создается Фараон-центр с филиалами в каждом населенном пункте!
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