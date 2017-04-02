Служили два пиарища - или бунт крыс на корабле

«Коммерсантъ» опубликовал своего рода воззвание «Денег не дают, методичек не дают» – о горькой судьбе элитных пиарщиков, отвергнутых администрацией президента. Читаешь – и волосы дыбом встают от чудовищной несправедливости по отношению к этой важнейшей для нас, на ее взгляд, социальной группе.

«Политтехнологи хотят плотнее работать с АП, получая от нее заказы на избирательные кампании. Об этом они заявили на встрече дискуссионного клуба, посвященной митингам 26 марта.

На мероприятии присутствовали в том числе депутаты Госдумы от «ЕР» Евгений Ревенко и Андрей Исаев.

«Большое спасибо Навальному за то, что мы здесь собрались, – сказал политтехнолог Вячеслав Смирнов. – Потому что мы застоялись, и хочется поспекулировать перед администрацией президента. Самое обидное, что ответной реакции мы не слышим». Он отметил, что политтехнологи – тоже «часть гражданского общества» и тоже хотят диалога. Но в АП говорят: «идите, здесь денег нет». «Технологи начинают нервничать. И даже кому жаловаться, не знают».

Митинг 26 марта показал, со слов Смирнова, что «в стране, слава богу, не все в порядке». Политтехнологи могут дать АП хорошие советы, как справиться с ситуацией – например, раздробить оппозиционное поле. «Но опять же, мы к кому обращаемся? Кто должен команду дать? Денег не дают, методичек не дают».

Экс-кандидат в президенты Андрей Богданов сокрушился: «Новая АП всех послала, сказала – вы нам не нужны…»»

Однако все это в изрядной степени напоминает бунт крыс на корабле – или девиц в публичном доме: почто господа хорошие пользовать нас не желают? Мы же – тоже пассажиры, «часть гражданского общества», готовая с нашим удовольствием на все услуги, даже самого сомнительного свойства!

А в чем собственно состоит эта услуга так называемых политтехнологов? Если называть вещи своими именами – в платном вранье, в том черном пиаре, что вписал самую позорную страницу в историю нашей демократии.

Но этим трюмным крысам, долго жировавшим на нечистоплотности нашей политсистемы, стало – с пережору, знать – казаться, что лишь благодаря им корабль и плывет. И вот они забунтовали, нижайше требуя возврата им прежних «привилеев» – а не то… А чем собственно они могут пугнуть власть, отказавшуюся от захода в их непотребный кавардак?

Массовыми шествиями при плакатах: «Денег и методичек!» «Путин украл деньги троллей!» «Верните крыс в трюм корабля!» «Товарищи, подайте на пиарище!»?

Говорят, рыба гниет с головы – но чистят ее с хвоста. К путинской власти у народа претензий – вагон и маленькая тележка. Однако то, что замглавы АП Кириенко счистил хотя бы эту гнилую чешую с хвоста, который пытался ранее вилять всем кораблем – не может не вызывать безусловного одобрения.

Пусть даже «маленьким шагом, робким зигзагом» – но если это продвижение вперед, то оно лучше погружения в тот политический зад, в который гнал нас этот крысиный пиар.

Кстати весьма характерен сей фрагмент из декларации этих «экс-гвардейцев кардинала»: «в стране, слава богу, не все в порядке». Чисто крысиная черта: чем больше бардака на палубах – тем лучше этим тварям.

Дай бог понять эту простую истину нашим рулевым – и не остановиться на выбросе за борт одной этой пиар-бригады. И в Думе, и в Совфеде этих крыс, призывающих то к введению у нас монархии, то к отмене пенсий, то к изъятию детей из опущенных в нищету семей – кишмя кишит.