Что после забастовок и митингов - реформы или революция?

Промышленный переворот, начавшийся в Российской империи ещё до отмены крепостного права и протекавший особенно бурно после 1861г., привёл к формированию многочисленного рабочего класса, довольно быстро осознавшего единые кровные интересы в борьбе с капиталом. Материальные условия жизни на фоне безмерной алчности правящих кругов вели к сплочению трудового народа куда как эффективнее нынешних телевизионных чиновничьих рапортов и церковных проповедей о "духовных скрепах" и "национальном единстве". Первая крупная (Морозовская) стачка состоялась на Никольской фабрике капиталиста Саввы Морозова близ Орехово-Зуево уже в 1885 году. По современным меркам нашей власти тысяча-другая недовольных на каком-нибудь захваченном приближенным олигархом заводе, или в умирающем моногороде, или на Пушкинской площади во время митинга против коррупции - капля в море всеобщего благоденствия. Не стоит реагировать. Разве что примерно наказать буйных. Арестовать, оштрафовать, уволить, запугать. Именно так действовал царизм во время Морозовской стачки и всех последующих акций протеста. Между тем "первую ласточку" массового неповиновения рабочих от первой русской революции отделяют всего два десятилетия.

И если в 1880-е в экономических и политических забастовках принимали участие тысячи, то 1890-е - десятки тысяч, наконец, в начале 20 века - сотни тысяч и миллионы. Политическая и идеологическая мощь самодержавия при этом (с его тысячелетней историей, нерушимой верой в доброго царя-батюшку, православным фундаментом, идеей соборности) была не в пример Российской Федерации, чей либерально-буржуазный период существования в четверть века ничтожен, а идеология представляет собой эклектичный набор псевдоценностей, окрошку, вкус "патриотического кваса" которой прикрывает единственную реальную цель подавляющего большинства представителей российской элиты - личное неуемное сверхобогащение и сверхпотребление, закрепление её косной, практически кастовой, системой распределения высших должностей в госструктурах, судах, парламенте и крупнейших коммерческих предприятиях. Последний аргумент в пользу правящего режима, к которому прибегают официальные лица, включая бессменного президента, сводится исключительно к мысли, что попытки изменить сложившийся при жизни одного поколения строй, пускай уродливый и бесчестный, приведёт к некоему подобию "арабской весны" или украинского майдана, обернётся худшими последствиями.

Потому приспешники угодливо наносят клеймо "врагов народа" тем, кто выходит защищать свои права и свободы. Наши права и свободы. Обратной связи между гражданским обществом и властью практически не осталось. На телевидении не то что оппозиции, далеко не всем отечественным новостям есть место - митинги 26 марта в ста городах России, стачка дальнобойщиков практически не освещаются. Ресурсы в интернете блокируются, электронные и печатные СМИ вынуждены вводить самоцензуру. Неугодные общественные организации, НКО, позволяющие критический подход к деятельности властей, объявляются "иностранными агентами". Сенсационные материалы вроде расследований ФБК в отношении генерального прокурора или премьер-министра остаются без ответа, без какой-либо внятной реакции, кроме преследования авторов. Теперь и митинги с конкретными политическими требованиями провести стало невероятно трудно, так как их не согласовывают, отправляют в удаленные окраины, используют надуманные поводы для задержания активистов и привлечения их к административной ответственности. Под иезуитским предлогом охраны спокойствия горожан Росгвардия разгоняет не только митинги, но и прогулки "неблагонадежных лиц".

Если борьбу с "несистемной оппозицией" ещё можно как-то увязать с любимым блюдом апологетов власти в виде "пятой колонны", то относительно экономических акций такой ход не работает. И как тогда можно объяснить окружение войсками дальнобойщиков в Дагестане? БТРы, идущие по асфальту, не причиняют ущерба состоянию наших дорог? Вот это называется "сильная власть" - не та, что способна развивать хозяйство и улучшать жизнь граждан, а та, что готова заставить их смириться с любой несправедливостью? Именно дальнобойщики с введением "Платона" первыми в новой России перестали надеяться на доброго царя, хоругви и молитвы о ниспослании чудес в виде дополнительных заказов, снижения цен на топливо, поездок без поломок. Они первыми осознали, что "Платон" - всего лишь одна из мер в последовательной политике правительства, направленной на ограбление многих кучкой избранных. В политике, где с населения согласны брать плату за всё, включая воздух и солнечный свет. Дальнобойщики не согласны с таким правительством, и им не нужно это правительство. Имеют право.

Конечно, лишь безумец может желать гражданской войны, кровавых гражданских потрясений. Все мы хотим для собственных детей мира и спокойствия, процветания и благополучия. Однако сколько можно потчевать общество единственной заслугой стабильности? Всё вокруг не слишком ладно: качество и уровень жизни снизились кардинально, массы людей обречены на прозябание в бедности и нищете, безработица, нарастает беззащитность рядовых граждан перед "денежными мешками" и власть предержащими, диалог правительства и гражданских институтов напоминает "холодную войну"... Но они управляют, как умеют, а остальным предложено довольствоваться хотя бы тем, что бандитские шайки не разгуливают открыто по улицам. За это спасибо, но с этой задачей также успешно справляются другие страны, а вот консервация социально-политической системы, в которой нет никаких перспектив ни для молодёжи, ни для стариков; нежелание слышать людей и решать их насущные проблемы; подмена действительного порядка вещей лакированными отчётами и слащавыми репортажами; неумение ставить обоснованные значимые цели государственного развития, а тем более добиваться их - почти весь сундук "достижений" нынешнего правительства, если не считать приватизированные заводы, земли и морские побережья, самых богатых жён и пристроенных в госкорпорации детей, липовые диссертации, липовые звания, липовые награды самим себе. Ответственная власть в демократической стране, придя к таким результатам, либо уходит, либо проводит ротацию и приступает к реформам. А безответственная власть бездействием и демонстрацией силы сама толкает общество к конфликтам и противостоянию. Если ничего не делать, кроме устрашающих гримас, потому что самих-то всё устраивает, и упрекать граждан в неблагодарности (мол, вас же не стреляют) - что это, как не абсолютная безответственность? Накопление и обострение противоречий не может рано или поздно не вылиться в эксцессы. Только вина за них будет лежать не на отчаявшихся найти правду людях, а на тех важных персонах, кто умудрится в богатейшей стране довести народ до точки кипения.

...Кстати, незадолго до Морозовской стачки в 1881 году император Александр III утвердил "Положение о мерах к охранению государственной безопасности и общественного спокойствия", которое чрезвычайщиной, значительным усилением роли полиции, административных наказаний, жесточайшей цензурой должно было уберечь имперскую стабильность. Мало кто обращает внимание, что это положение существовало вплоть до 1917 года. Однако ни казачьи части, ни конная полиция, ни привлечение войск для подавления оппозиции не смогли остановить крах государства, сломавшего хребет многим иностранным завоевателям и не сумевшего своевременно объявить курс на внутреннюю модернизацию.