Страшное горе России от прихода к власти Навального

Я совсем недавно высказался об отношению «элиты» Russia к Навальному.

Причём, опираясь на блогера А. Шария, ошибочно отметил, что «Шарий дипломатично не трогает российские СМИ и российскую элиту, а ведь тут налицо точно такой же дебилизм, как и на Украине. Разница только в том, что российские СМИ уже давно затянули языки в анус и перепугано таращат глазки на Кремль, чтобы не сболтнуть ничего лишнего».

Это была моя ошибка. Оказалось, что и А. Шарий, вопреки своим объявленным принципам заниматься только Украиной, в случае Навального не молчит, а уже присоединил к общему горестному вою СМИ Russia свой вопль ужаса от мыслей о мифической победе Навального. То есть, Шарий громогласно выступил за то, чтобы Россия продолжала разворовываться коррупционерами. И другого пути Шарий для России не видит! Не видит потому, что другой путь очень страшен - это Майдан!!!

Правда, тут Шарий прикидывается дурачком в своём показном страхе, к примеру, заявляет, что журналисты России, которые сегодня, якобы, все свободны благодаря Путину, при Навальном будут все посажены в тюрьмы. И при этом глазки Анатолия смотрели с экрана честно-честно, как будто он сам верил в то, что в России журналисты свободны. Прикинулся эдаким валенком, о котором Дерсу Узала говорил: «Десять лет тайга ходи - понимай нету!». Так и Шарий типа не знает, сколько людей сидит в России за свои убеждения, и сколько информационных материалов позорнейше запрещено.

На самом деле о майданах журналист Шарий всё знает не по рассказам, а по своему опыту. Когда в 2004 году его наняли в помощники для совершения Оранжевой революции на Украине - для организации Майдана №1, то журналист Шарий очень старался, и на перевыборах победил президент его нанимателей - Ющенко. Насколько Ющенко был нужен Украине, это второй вопрос, но сам Шарий, как видите, опытный революционер-майданщик. Он уже, как видите, приводил с помощью Майдана к власти персоны, от которых народ потом тошнило, посему Шарий, безусловно, понимает, какую мразь такие, как он, революционеры могут к власти привести.

Так что получается? Зная себя, Шарий боится Майдана и в России? Зная себя, боится Навального? (Или, всё же, очень любит кремлёвских сидельцев? Бескорыстно, разумеется, любит, как можно подумать, что любит за деньги?!).

А сейчас я напишу то, что все мои «критики» пропустят мимо ушей, - по моему убеждению, Навальный пока не тот, кто нужен России, поскольку он ни словом не оговаривается о том, что власть должна отвечать за итоги своего правления. И вообще, оценивая сложность стоящих перед Россией проблем, нужен мужчина посолиднее, наиболее подходящей кандидатурой во главе России, как я уже писал, мне видится Ю. Болдырев. Но хорош Навальный или плох, это второй вопрос.

За Навальным много всякого (о чём не к месту вспоминать, раз он в тюрьме). Но Навальный сегодня дерётся за то, за что обязан драться любой гражданин, любой настоящий человек, а не человекообразный овощ на грядке России. (Я их раньше называл бабами, но женщины возмутились, приходится называть овощами). Навальный не трусливый овощ, Навальный пытается поднять людей на борьбу (пусть пока и просто с ворами), и делает это бескомпромиссно.

Да, человекообразные овощи на грядке СМИ пищат, что Навальный провокатор, но они молчат о том, кого именно и на что он провоцирует? А ведь сегодня Навальный провоцирует вас, овощи, стать гражданами России.

Но именно это для человекообразных овощей и невозможно потому, что это страшно!

И Шарий ужас овощей подогревает. Он вместе с российскими элитными овощами вопит, что если Навальный победит, то грядёт что-то очень страшное! Очень-очень страшное! Ужасное! Кровь стынет!

А что именно? - хочу спросить. А будет как на Украине после Майдана 2013 года, - отвечает на мой ожидаемый вопрос Шарий!

Хорошо, поверим Шарию. Но какой именно украинский ужас ждёт Россию с победой Навального? Хорошо, давайте вспомним последствия украинского Майдана 2013 года.

Всё вспомнили, ничего не забыли?

Итак, главное несчастье, ожидающее Россию, - Путин с кремлёвской камарильей сбегут из России, как Янукович сдриснул с Украины. Это, не побоюсь этого слова, будет горе горькое для российского овоща.

Но куда они сдриснут?

Куда именно может сбежать эта любимая камарилья элитных человекообразных овощей Russia? По Запад молчу, вспоминая, как Запад поступил с Хуссейном и Каддафи. В Китае, знаете, таких расстреливают, и не будет Китай злить Россию предоставлением убежища этой компании. То, что Россией руководят воры, не секрет не только для Политбюро КПК, но даже для прессы Китая. «Дунфан жибао» без колебаний сообщает читателям: «Россия — одна из самых коррумпированных стран в мире. В списке стран по индексу восприятия коррупции Россия последние годы занимает одно из последних мест. В прошлом году было арестовано несколько крупных взяточников, например министр экономического развития, однако многие считают, что это были лишь политические ходы принесения маленькой жертвы ради крупной выгоды и что самые коррумпированные чиновники по-прежнему в Кремле».

Так, что я не стал бы ожидать, что в Китае ждут кремлёвских сидельцев так же, как Кремль ждал Януковича с чадами и холуями.

Куда путину бежать? В Грузию или на Украину? (Шучу!) В Белоруссию? Лукашенко нужны хорошие отношения с Россией, а путины ему и нахрен не нужны ни в каком качестве. Казахстан и азиатские республики точно в таком же положении, как и «бацька». Горе, ой, горе! Вот трагедия для России!

Так, что не бойтесь, овощи, никуда эта камарилья не денется. С вами останется.

Но этой трагедии мало. Без путина некому будет ездить и жрать уху с рыбаками на Новгородчине, жрать расстегаи на земле Франца-Иосифа, ночевать в тайге под Красноярском, нырять за амфорами в Чёрное море, провожать журавлей на юг и ловить 20-кг щук. Разве Навальный справится с эдаким грузом государственных дел?? Вот это горе так горе!

Правда, Навальный пересажает хоть сколько-то коррупционеров, поскольку под этим лозунгом и выступает. Остальные воры затаятся, боясь попасть в качестве фигурантов показательных процессов. Для российского человекообразного овоща это несчастье, ой несчастье! То, что в России воровать станут меньше, это для Шария и российского человекообразного овоща «дестабилизация»!!

Навальный восстановит действие российской Конституции в части свободы слова (так всегда бывает после революции) и человекообразный овощ много узнает из того, что творила кремлёвская камарилья с его, овоща, молчаливого согласия. Для овоща это недопустимо!

Далее, Навальный обеспечит Россию судьями, избранными народом, а не назначенными жуликами и ворами. Это страшно? Для овоща, понятное дело, это ужас!

Что ещё?

Вызвать гражданскую войну, как на Украине, Навальный не сможет - нет противоборствующих сил, как на Украине, - нет малороссов и бандеровских галичан, нет даже надлежащей оппозиции. Ведь после Майдана Оранжевой революции 2004 года никакой войны на Украине не последовало, поскольку тогда разделять малороссов и галичан ещё было рано - тогда не было нужных кадров, как на Украине, так и в России.

Крым Навальный не отдаст - Навальный уже высказался по этому поводу вполне логично даже для своей либеральной тусовки, да и не сможет отдать реально, учитывая настроение всего народа, а не только окружающих его сегодня идейных либералов. То же будет и с Донбассом - предательство русских на Донбассе даже путину мало, кто прощает, а уж Лёше...

Спад коррупции вызовет возврат капитала в Россию и восстановление российской экономики. Для Шария и человекообразных овощей на российской грядке это, конечно, горе, слов нет.

Какая ещё настанет дестабилизация?

Какие ещё конкретные несчастья обрушаться на Россию, если «Навальный победит»? Что ещё конкретное можно придумать?

У меня всё.

Но у вас, овощей, сторонников жуликов и воров России, таких доводов против Навального, конечно, ещё много. Не стесняйтесь, вываливайте, вместе будем бояться Навального!

А то что-то визг не прекращается, а на самом деле как-то не сильно-то и страшно.