Единственная стабильная вещь, которая происходит всю путинскую эпоху - это теракты

Путинская стабильность снова взорвалась. Вернее, в очередной раз она собрала с нас кровавый урожай, чтобы жить дальше. И, к сожалению, такой вариант развития событий следовало ожидать. Я уже писал месяц назад, о том, что каждый из глав президентской администрации привносит свой стиль в российскую политику.

Но есть у путинской эпохи одна есть черта одинаковая для любого его периода правления. Это запугивание обывателей с помощью террористической угрозы. Собственно, нынешний вождь и стал вождем на руинах взорванных домов в Буйнакске, Волгодонске, Москве. В дальнейшем этот стиль не менялся. Для запугивания перебежчиков и представителей элиты практикуются точечные политические убийства. Для запугивания масс – теракты. Причем, власти даже не нужно самим все организовывать. Для их задумки и исполнения всегда найдутся свободные радикалы. Важно, что в систему было возведено их использование, с одной стороны, как повода для дальнейшего ужесточения контроля и увеличения полномочий силовиков, с другой как способ сплочения народа вокруг вождя с помощью сакральной жертвы.

Я читал некогда разные исследования, посвященные жертвоприношениям у древних народов. Однажды мне попалась версия, что смысл жертвоприношения, особенно человеческого в том, что все присутствующие испытывали острое чувство страха и возбуждения. Оно и давало некоторую иллюзию катарсиса и объединения всех участников, которых кровопролитие как бы объединило, связало между собой. Не знаю, насколько это достоверно для древних народов, а вот для нашей современной реальности это вполне рабочая версия. Каждый раз это ритуальное кровопускание, усиленное с помощью агрессивного инфопотока с одной стороны вызывает страх, сбивает с ног, заставляет паниковать, и сильно бьет по способности разумно мыслить. В страхе перед смертью мы бежим в железные объятья нашего Левиафана. Или хотя бы растерянно стоим и не мешаем ему строить вокруг нас новые стены. Если бы не эти жертвоприношения, удержался бы вождь до сих пор? Нет. Эти жертвоприношения для того и нужны, чтобы напитать Молоха кровью, придать ему новые силы и укрепить его легитимность. Собственно, единственная стабильная вещь, которая происходит всю путинскую эпоху - это теракты. Редкий год обходился без них. Они сами по себе уже говорящие даты и вехи. Норд-Ост, Беслан, Домодедово, Невский экспресс.

У Бодрийяра есть скандальный текст о том, что войны в Персидском заливе не было. Он имел ввиду, что война была конечно, но она была прежде всего виртуальной. Первична картинка на экране, а не реальные военные действия. Нечто подобное происходит у нас с терактами. Эти взрывы в первую очередь взрывают медиасферу. Потому, тот вброс о китах или распятом в Славянске мальчике можно вполне ставить в один ряд с произошедшими взрывами. Дарья Сокологорская недавно писала о частном случае матрице – Путрице, которая живет своей собственной реальностью и пытается навязать её нам, как единственную и безальтернативную правду.

Но понимание Путрицы будет неполным без важнейшей её части – обывательского страха. Без вечного кровавого спектакля, причем к нему стоит отнести и многочисленные аварии и стихийные бедствия. Все это растиражированное с помощью СМИ и является актом террора в информационной войне, которая ведется в первую очередь властью против нас. Собственно на этом принципе построены и многие отечественные тв-шоу и сериалы. Взрывы, кровь и одни те же герои в немного разных костюмах на всех каналах. Они уже так привыкли к этому инструменту, что готовы были использовать его по любому поводу, как для ужесточения законодательства, так и для отжатия аэропорта Домодедово.

Но от каждого шоу начинает тошнить, особенно когда они используют тех же актеров, те же приемы и даже те же декорации. Люди начинают видеть, что матрица не просто сбоит, она превращается в какую-то сюрреалистическую карикатуру. Первыми тревожными звоночками для власти в этом году можно смело считать всеобщее возмущение по поводу «Голубых огоньков». Если народ, который десятилетиями хавал все это, начал возмущаться и требовать сменить пластинку, значит иллюзия перестала работать как надо. Все невероятно устали от этой дребезды. Даже не от обмана, а от того, что нужно делать вид, что веришь в очередную ложь с экрана. Заметьте, главным лейтмотивом прошедших протестов является призыв «Хватит врать и лицемерить». За властью стали следить, подлавливать на словах и действиях. И это делает все больше людей, не только оппозиционеры. Потому то, что могло принести успех, стало очередным фейлом. Нам предложили обменять жалкие крохи нашей свободы на очередную порцию безопасности в виде пакета Яровой. Причем, его буквально навязали, несмотря на все протесты. И что теперь? Свободу мы отдали, а где безопасность? Теракт произошел в буквальном смысле под носом у Путина, когда он благостно улыбаясь раздавал интервью и обнимался с Лукашенко. Полная неразбериха и отсутствие внятной информации о погибших и раненых. И это на фоне беспрецедентной самоорганизации людей по взаимовыручке.

Власть в очередной раз показала несостоятельность. Это видно и в информационном пространстве. Обычно после какого-либо теракта охранители переходили в мощное наступление, обвиняя во всем врагов, натравливая испуганных обывателей на тех, кто в этот раз объявлен крайним. Но в этот раз они не наступали, а оборонялись. Они призывали не верить тем, кто раскачивает лодку и распространяет слухи о том, что во всем виноват вождь. И это неудивительно. Вот «Мечтатели» провели небольшое исследование и оно весьма показательно. https://vk.com/raddream?w=wall-78356606_11165 Большинство комментариев по теме в пользу именно этой версии. То есть, играя на своем поле и привычными инструментами, власть неожиданно потерпела если не поражение, то уж точно не смогла переиграть своих оппонентов. Теракт нанес удар прежде всего по её образу и стал очередной трещиной в кремлевской стене. Люди перестали видеть в Молохе защитника. Они видят в нем просто деревянного идола, покрытого засохшей кровью и засиженного мухами. А значит, в скором времени плыть ему вниз по реке.