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Московский листок

Неужто и теперь Димон придет на Пасху в церковь?

Опубликовано 06.04.2017 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

медведев зарплата правительство долги
Неужто и теперь Димон придет на Пасху в церковь?

Завтра 7 апреля - великий православный праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. И потому сегодня я преисполнен самых благочестивых мыслей.

 

В этот день, как известно, к Деве Марии явился архангел Гавриил и оповестил ее о предстоящем рождении у нее Богомладенца. И, если вы верите в непорочное зачатие, то должны будете поверить и в другое чудо. Если, допустим, наша крымская прелестница заявит, что понесла не от лидера фракции, а от мироточащего бюста экс-царя.

 

Вот уже свыше 10 лет накануне Светлого Христова Воскресенья миллиардер Якунин набирает в самолет целую кодлу захребетников и везет их в Иерусалим за «благодатным огнем».

 

С ним летят министры, депутаты и члены Совфеда, генералы и адмиралы и прочие халявщики. И, конечно же, - полпреды нашего изначально криминального бизнеса, которому без божьей благодати никак.

 

Около 23 часов самолет из Израиля приземляется во Внуково, откуда «священное огниво» под охраной на всех парах везут в храм Христа Спасителя. А там его уже ждет не дождется дорогой Владимир Владимирович. Это ведь по его великому хотению с 2003 г. начали ежегодной гонять серебристые лайнеры за иерусалимским чудом.

 

Не будем вдаваться в споры, в самом ли деле в куклию у Гроба Господня в урочный сходит божественный огонь или это трюк тамошних священников. Согласимся –само по себе это красивое шоу, в котором с удовольствием принимают участие тысячи паломников со всего света.

 

Однако еще несколько лет назад я задался вопросом: почему эту благословляемую Патриархом Кириллом миссию выполняет глава РЖД Якунин? Что, у РПЦ нет достойных кандидатов?

 

На мой взгляд, если после снисхождения с неба за этим огнем имеются некие волшебные свойства, то после прикосновения к нему этого алчного стяжателя они, несомненно, исчезают.

 

При этом православная паства и по сей день в неведении: крещеный ли этот бывший член КПСС? Если нет, то его за версту нельзя допускать к транспортировке чудодейственной лампадки.

 

И мое Открытое письмо от 23 апреля 2011 г. предстоятелю РПЦ так и называлось: «Почему Благодатный огонь на Пасху нам привозит чиновник Якунин»?

 

В этом послании, кроме всего прочего, я выражал надежду, что с приходом к руководству Патриарха Кирилла доставка в Россию частицы «благодатного огня» будет избавлена от высокомерного чиновничьего покровительства. И с практикой лицемерия, ханжества и «халявы» будет покончено (http://forum-msk.org/material/kompromat/6111906.html ).

 

Моя ошибка заключалась в том, что я передоверился одному добродетелю, который обещал положить эту эпистолу пред светлы очи Его Святейшества. Судя по всему, не положил.

 

Правда, в августе 2015 года президент упавшей на колени России уволил своего товарища по правящему кооперативу «Озеро». Тем не менее, на Пасху 1 мая этот расстрига опять разыграл из себя благородного православного огненосца.

 

Что изменилось за эти годы? Благодаря никем не опровергнутым расследованиям ФБК праводруба Леши мы узнали о несметных богатствах г-на Якунина, которые никак не могли быть нажиты «непосильным» чиновничьим трудом на госокладе.

 

Стало быть, его прикосновение к «благодатному огню» сегодня будет, на мой взгляд, деянием не только кощунственным, но и оскорбительным для чувств истинно верующих.

 

Ибо как сказал Иисус, «легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богачу войти в царствие небесное» (Матф.19/24).

 

После посадки «Пусей» Алехиной и Толоконниковой на два года колонии за исполнение панк-молебна «Богородица, Путина прогони», иерархи и олигархи РПЦ убедили Владимира Владимировича в существовании «чувств верующих».

 

Мало того, они добились, что за их поругание «кощунников» стали таскать по судам. Это, как вы понимаете, в государстве, которое отделило от себя Церковь со всеми ее требами.

 

И вот мы с православными журналистами (есть и такие) думаем: если хапуга Якунин снова разыграет из себя диспетчера по доставке в храм Христа Спасителя на Пасху иерусалимской святыни, то обязательно вчиним ему иски за оскорбление наших религиозных чувств.

 

Похоже, их будет даже несколько. И к члену КПСС с 1984 года господину С.Собянину, и члену КПСС с 1984 года Д.Медведеву.

 

Обоих мы считаем некрещенными, так что их якобы молитвенное стояние на пасхальном богослужении считаем надругательством над чувствами верующих христиан.

 

Многие же говорят, что после всех выдвинутых против премьера коррупционных обвинений, которые он не сумел опровергнуть, ему одна дорога – в монастырь.

 

Каяться и замаливать грехи.



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