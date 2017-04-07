Двуглавый ворон

Чёрный лебедь, чёрный лебедь, ты не вейся над моею головой...

Сперва чуть-чуть теории. В синергетике есть понятие «конус аттрактора» - стремление неустойчивой структуры обрести новое равновесие так, что все её траектории изменения будут стремиться к этому состоянию, подобно тому, как лыжник на обледенелом склоне при любом движении будет съезжать вниз.

Развивая это понимание, Нассим Николас Талеб разработал теорию «чёрного лебедей» - труднопредсказуемых событий, полностью меняющих ход событий.

Как могло, например, представить руководство СССР (Горбачёв -) что все планы переворота в духе Ярузельского рухнут из-за того, что 20 августа 1991 года командующий ВДВ ген. «Паша» Грачёв в самый последний момент договорится с командой Ельцина, и в результате в несколько дней произошло то, к чему политическая эволюция должна была идти долгие месяцы - российская антикоммунистическая революция?

В эти дни меня поразило, как путинизм, до этого проявлявший виртуозное стратегическое мастерство, так стремительно разрушит все плоды своих побед...

Путин явно сделал своей новой фишкой борьбу с высокопоставленной коррупцией. И тут фильм Навального. Нормальные спецслужбы должны были доложить заранее. И в нормальном политическом триллере за его невыход Навальный получил бы освобождение по УДО брата и отмену по апелляции приговора - с возможностью получить в марте 2018 свои 15-20% и ждать на них как на бауле 2024 года...

Пусть неожиданностью стал фильм и реакция на него (истории про сыновей генпрокурора и собачек вице-премьера никого не потрясли). Пусть перегнули палку с задержанием школоты. Но тут ведь «подарок небес» для любой шатающейся власти - теракт.

Но тут и начинается «скольжение» - все хором вспоминают «рязанский сахар» и отмыться от этого подозрения уже нельзя, потому что избежавший в сентябре 1999 года показательной порки Патрушев стал неподъёмной гирей на ногах сегодня, когда пришла пора платить проценты за лихую фразу про сортиры [апокриф: её автор - Пелевин, подрабатывающий тогда и на ниве политтехнологии]: провозглашённое, в том числе МБХ, «всенародное единение перед лицом...» оказалось пошлой опереткой с оплатой по цене 3 пачек сигарет участия в траурным антитеррористических митингах...

Идея протестов не просто растворилась - она привела к соревнованию за лучший протест между Навальным, Зюгановым и, может быть, Ходорковским (если он не отменит свою антипутинскую акцию «надоело-надоел», анонсированную на на 29 апреля)...

Но ещё была возможность хорошей международной отработки питерской трагедии.

В триллере Юлия Дубова «Меньшее зло» группировка в ФСБ готовит теракты в августе-сентябре 1999 года не для того, чтобы повысить рейтинг условного Путина, но для того, чтобы как жертва «международного терроризма», страна могла с почётом войти в клуб цивилизованных стран, также жертв оного.

И тут всё начало сбываться... Президенты и премьеры бросились звонить Путину с соболезнованиями - момент, которому коллега Андрей Николаевич Илларионов уделил особое внимание, рассуждая на тему «Cui prodest? Cui bono?». Тем более, что Трамп уже публично отказался от навязчивой идеи Обамы свергнуть Асада-мл. и предложил Путину совместную борьбу с Халифатом - то, чего Путин добивался с сентября 2015 года.

Но прилетел ещё один «лебедь» - газовая атака под Идлибом... Сразу всё рухнуло!

Как публичная защита Путиным Медведева обрушила тщательно возводимый «антикоррупционный» карточный домик, ради которого не пожалели даже Улюкаева - автора первого манифеста путинского правления - «Правый поворот» (декабрь 1999), так и публичная защита авиаудара с рассказом о «химических фугасах» террористов для применения в Ираке [каким образом - ведь для фугасов нужны гаубицы, вертолёты и самолёты, и простой взгляд на карты Сирии показывает, что анклав Идлиба полуокружён асадистами, «хезболлой» и иранцами, взявшими Алеппо, поэтому он не может служить арсеналом для халифатцев, даже если сирийская оппозиция вдруг, сойдя с ума, станет их вооружать] обрушила всю внешнюю политику Москвы.

Если какие-то горшки ещё оставались недобитыми, то эпический брифинг Захаровой, обвинившей в инсценировке сцен гибели жертв газовой атаки, и перещеголявшей даже покойного Чуркина с его «засыпанными пеплом детьми», доделала эту тяжёлую хозяйственную работу...

Просто больше никто не сможет принять Москву ни в какой антитеррористический альянс.

И то, что число погибших от газа на порядок превышает число жертв питерского теракта, лишает отечественную дипломатию каких-либо шансов представлять себя жертвой терроризма.

Слова Трампа, давшего понять, что в преступлениях асадистов виноват «размазня Обама» - это удары погребального колокола по всей сложной и многоуровневой операции по влиянию на американские выборы и по «подкатыванию» к трамповскому окружению.

Я только не понимаю, почему военная разведка, которая должна была за полтора года российского участия в сирийской гражданской войне пронизать своей агентурой все армейские структуры «Западной Сирии», не сообщили о готовящейся атаке.

Ведь и в Хмейним, и на Арбате, и на Фрунзенской набережной должны были понять, что газовая атака на город - это десятки жертв и оперативное освещение трагедии в мире. Был же опыт боёв за Алеппо...

И политические последствия военные аналитики должны были мгновенно просчитать... После чего, либо «центр по примирению», либо Генштаб непосредственно сам, либо - бросившись в ноги МИДу, должны были употребить всё влияния для отмены приказа...

Или - если Дамаску так свербит потравить «повстанцев», подождать хоть пару недель - если с госсекретарём США не договоримся. Тем более, что все вылеты асадистов согласуются с Хмейнимом...

В итоге проявилось не просто полное рассогласование внутренней и внешней политики, но их последовательное расслоения внутри - с последующей аннигиляцией всего и всех... Такая вот юбилейная игра с набором «собери революцию».