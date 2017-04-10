Даешь развал Америки! Или не даешь?

"Россия должна взять курс на distraction Соединённых Штатов. - Пишет Эдуард Лимонов. - Не населения, это было бы бесчеловечно, но государственности. Россия должна нацелиться на территориально-государственный распад Соединённых Штатов. И под эту цель у неё найдётся немало союзников. Потому что пока это принципиально агрессивное государство существует, никому не будет счастья в мире. Карфаген должен быть разрушен".

А может и правда?

Теоретически США возникли на основании территориальных захватов и геноцида. Если Ост-Индию Великобритания просто грабила в течение 200 лет, то Вест-Индию осваивала методом выжженной земли. Впрочем, не одна Британия, там и Голландия поучаствовала, и Франция, и Испания, да и наши мужественные предки тоже.

Но и не одни лишь индейцы подвергались бесчеловечным экспериментам - туда же британцы завозили ирландцев, которые стали первыми рабами. Позже из Африки начали ввозить негров, более крепких, чем ирландцы. Рабовладельцы даже пробовали из скрещивать, чтобы вывести более выносливую породу рабов.

Правда, не везде колонизаторы были настолько бесчеловечными - испанцы в Мексике вовсе не вводили рабства, хотя индейцам от них доставалось крепко. Русские рабов тоже не завозили, а рабовладельческие суда если попадались кораблям военного флота, то команду культурно вешали на реях, а рабов освобождали. При том, что у себя дома рабство православных крестьян вполне терпели, и отменили всего на год раньше, чем рабство негров в Америке.

Но на основе англо-саксонского элемента, основательно укрепленного мерзавцами всех европейских народов, североамериканские колонии начали войну за независимость от Британии, и даже ее выиграли. Установив политическую систему, которая сохраняла рабовладение, а геноцид индейцев даже ускорила. Соединенные штаты вышли к Тихому океану, мирно "отжали" у русских Аляску (самый большой на сегодня штат по площади), часть Калифорнии и Гавайские острова. И в результате войны разгромили Мексику, отобрав у нее половину территории и сведя это интенсивно развивавшееся государство к уровню стран третьего мира навечно.

Вот на такой культурно-исторической основе США начали свое восхождение сначала в ряд крупнейших империалистических держав мира, а потом и стали единственной мировой сверхдержавой. Жандармом планеты.

На этом пути было много "достойных" свершений. Например, война с Испанией, сделавшая Соединенные штаты практическими хозяевами Филиппин, Латинской Америки и напрямую столкнувшая их с интересами Японии в Тихом океане. Была оккупация российского Дальнего востока. Была первая и последняя пока в истории атомная бомбардировка мирного населения в Хиросиме и Нагасаки. Война в Корее, ставая по сути репетицией Третьей мировой, и война во Вьетнаме с широким применением боевых отравляющих веществ и актами геноцида.

В общем, славная история, достойная подражания.

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Но с другой стороны, а что можно предложить вместо этого "нового Карфагена"? Помнится из истории, что одолев Карфаген, единственного настоящего соперника, Рим сам превратился в столь чудовщного монстра, что весь тогдашний древний мир вздохнул с облегчением, когда эта великая империя рухнула.

Да, мы видим величественные развалины римских цирков, но забываем, что именно в них на потеху римских граждан шли гладиаторские бои насмерть, а для разогрева публики скармливали львам и тиграм первых христиан. Мы восхищаемся римскими дорогами, но забываем, что они были "украшены" рядами крестов, на которых в муках умирали люди, столь же виновные, как распятый Иисус. Нас поражают римские города, акведуки и бани, но мы забываем, что вся экономика древнего Рима была построена на рабовладении. А рабов, золото и новые территории поставляли бесконечные войны.

Так кто займет место "нового Карфагена"? Не "новый Рим"?

Крупнейшим государством мира, способным занять место мирового гегемона, является, конечно, Китай. Но мы хотим быть китайской провинцией или даже зависимым госудрством на правах "федератов"?

Собственно, мы уже были в таком положении, когда Русь стала улусом в великой империи, залоенной Чингисханом, но культурным и экономическим ядром которой стал, разумеется, завоеванный монголами Китай. Это период в истории мы называем "игом".

В принципе, место мирового лидера мог бы занять и Евросоюз. Но мы уже проходили вариант господства Европы в 1941-45 годах, когда на наших просторах резвились не только немцы, но и австрийцы, и итальянцы, и чехи со словаками, и финны, и румыны, и венгры, и хорваты - за вычетом Польши, Британии и Франции, в гитлеровский "евросоюз" входили все нынешние его члены.

А каковы шансы России, как в 19-м веке, стать "жандармом Европы"?

Начнем с того, что Европа вовсе была не в восторге от гегемонии Российской империи, кстати, не такой тотальной - Великобритания и Османская империя Романовыми не контролировались нисколько. А и с чего восторгаться Европе, если ее "гегемоном" стала наиболее отсталая из европейских империй, за исключением, может, Османской? И Маркс восхищался организацией британских портов и британских заводов, а вовсе не российских. И череда буржуазных революций произошла в Европе в середине 19-го века, а Российская империя созрела лишь к 1905 году. И промышленная революция двигалась с запада на восток, а не наоборот. И быт основной части русского народа, крестьянства оставался, по сути, средневековым до 20-го века.

Теперь же сравним императорскую Россию с нынешней Росфедерацией по ее мощи, ее доле в мировом производстве. Отсталая империя все же на западе ограничивалась Аландскими островами и Польшей, на юге контролировала Персию и упиралась в Британскую Индию, а на востоке вторгалась на Американский континент и острова Тихого океана. И во время Крымской войны могла одна противостоять армиям Франции, Англии, Турции и Неаполитанского королевства.

И не надо про СССР - это был пик российской истории, когда треть планеты была по сути рублевой зоной, Восточная Европа контролировалась советскими войсками, как и часть Азии, Африки и даже немного Латинской Америки. Население в 2 раза превышало нынешнее российское. А объемы промышленного производства в 4 раза превышали нынешние российские - не считая промышленности стран-сателлитов. ВВП был заметно выше китайского - сравните сейчас экономический потенциал КНР и РФ...

Ну и каковы шансы России на роль США в будущем мировом устройстве, даже частично?

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США действительно могут в исторической перспективе распасться на Тихоокеанскую зону, а также Север и Юг примерно по границам Гражданской войны. В Калифорнии после выборов трампа уже была сделана заявка на выход, а север и юг свои заявки середины 19 века не отзывали - такие вещи очень живучи, он могут как идеи жить столетиями, что потом неожиданно "выстрелить".

Вчера смотрел спектакль по мемуарам Вертинского - он, киевлянин, вообще не упоминает слова Украина, для него все там русское, он в эмиграции тоскует по России, и даже в Бессарабии видит только русскую степь. Почитайте уроженца Киевщины Шолом-Алейхема - у него там везде Россия и все русское. И его Тевье определяет себя как "русского человека еврейской национальности" - не украинского. И харьковчанин Лимонов тоже ведь никак не украинец... А поди ж ты, идея украинства, вброшенная еще Пилипом Орликом, помощником Мазепы, выстрелила в 20-м веке и продолжает палить направо и налево в 21-м.

Америка тоже может развалиться. И Европа может - уже разваливается. И Китай тоже не исключение, там кроме Тибета и Сицзяна еще и юг с севером друг друга в устной речи не понимают, только письменная общая.

Но когда распался Рим, Европа на столетия погрузилась в "темные века".

А мы? Куда мы погрузимся?

Лимонов прав - еще никто не ставил перед собой сознательной цели уничтожить американскую государственность - ни Гитлер, ни Сталин, ни Мао. Ни даже Ким Ир Сен. Вьетнам, воевавший с Америкой - и тот не ставил. Кастро до самой своей смерти не решался, как и Чавес. Может быть, зря.

Но есть ли у нас какая-то позитивная программа? Разрушить Америку, конечно, великая задача, а дальше как?