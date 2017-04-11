Сигналоиспускатели

Коллега* Андрей Николаевич Илларионов обрушился на Михаила Борисовича Ходорковского. Как обычно - жёстко и бескомпромиссно. Но я считаю, что - напрасно и незаслуженно. Потому что текст Ходорковского о «системной коррупции» и «терроре» нельзя толковать буквально.
Тут вообще парадокс: бизнесмен из Ревущих 90-х, когда при общениях нужна была необычайная чёткость (иначе наступала ответственность «за базар»), научился совершенно путинской манере «подавать сигналы» - делать вполне явные намёки, но так, чтобы их нельзя было интерпретировать излишне буквально, тем более юридически**...
Зато бывший высокопоставленный сотрудник АП (т.е. опытный царедворец) Илларионов категорически отказывается «считывать» скрытые смыслы в выступлениях Ходорковского.
История с толкованием текстов напомнило мне признания видного раннеперестроечного деятеля Фёдора Бурлацкого, который рассказал, как делались программные речи Брежнева (на партсъездах или важных пленумах. Доклад делился на разделы. Какой-то попадал консерваторам, какой-то прогрессистам (сейчас сказали бы «системным либералам»).
Консерваторы старательно вписывали про «необходимость подтянуть дисциплину» и «крепко дать по рукам разным поползновениям»... Пронюхавшие (в цековской курилке) об этом «наступлении реакции», прогрессисты спешили забить в свои разделы всякие там благодушества про «необходимость по-новому смотреть» и «смелее критиковать»... Потом всё старались унифицировать, но некоторая идеологическая полифония сохранялась.
И в последующие годы конкурирующие сановники старательно дубасили друг друга цитатами из «дорогого Леонида Ильича». Не хуже, чем Сталин и Бухарин кусками из последних статей умирающего Ленина... Потом это стало традицией. Так и «реорганизовывали «Рабкрин» до бесконечности - в конце 20-х, в начале 60-х и в середине 80-х.
В любом случае Ходорковский виртуозно владеет испусканием «сигналов». Дело в том, что предполагаемый адресат - верхушка истеблишмента - иного языка не понимает, а слой более низкий не понимает такую изощрённость - там нужна конкретика: кому и сколько занести, сколько можно взять себе и кого «слушать как меня», а кого можно сразу посылать...
Причём методика тут используется проверенная - ельцинско-лужковская: когда в 1990-91 году всем было дано знать - на какие ништяки они могут рассчитывать, если «сольют КПСС»...
Это очень пригодилось в августе 1991 года, когда все городские службы и силовики обеих столиц отлично поняли, насколько интереснее поддержать Собчака и Лужкова, чем путчистов... В 1992 году Юрий Михалович довольно простодушно рассказал про это в книге «72 часа агонии». Не понявшим намёков «сапогам» - десантным генералам Грачёву и Лебедю уже пришлось говорить всё в лоб... Сообразили...
Ходорковский совершенно прав, когда использует эвфемизм «системная коррупция». Это означает путинизм. Я вот тоже, избегая экстремизма и всяких и всяческих судов, обозначаю «путинизм». В том же значении, в котором про режим Гитлера писали «нацизм», а про коммунистический режим - «советская власть», не различая, где Брежнев - указал, Андропов - приказал, а Суслов - распорядился...
Ведь если про путинизм сказать "системный терроризм" (как предлагает коллега Илларионов, то это явный знак, что подразумеваются люстрации и прочие чистки, тут обратный ход с "единой гражданской нацией" не врубишь.
В этом контексте высказывание об ответственности «системной коррупции» за теракт в питерском метро совершенно прозрачно, но не даёт оснований для «досудебного» блокирования сайтов... Остальное - турусы на колёсах для связи слов в предложениях... И совершенно понятные намёки на «предвыборные» взрывы осени 1999 года. Но чтобы не выглядеть несолидным «радикалом», прямые обвинения не бросаются: знающий поймёт... а к делу не пришьёшь... Так Барух Спиноза, став Бенедиктом, шифровал логические противоречия в библейских текстах...
Посыл Ходорковского очень прост и немудрящ - как программные слова свежеиспечённого императора Александра Павловича, сказанные офицерам, ещё заляпанным кровью его отца: при мне всё будет как при покойной бабушке... Огульной люстрации и мстительных чисток не будет. Более того, я - единственный гарант от таких чисток, буде Навальный или Мальцев решат почистить истеблишмент... Как маркиз де Лафайет и граф де Мирабо - пару лет старавшиеся быть гарантами двора от радикализации революции.
Поэтому идёт очень точная нюансировка. Есть «системные коррупционеры», виновные в политическом терроре и в провокационном терроризме [жаба их душит - пообещали бы ещё раз отдать Пальмиру, лишь бы метро тоже взяли на себя, как в своё время предлагал Басаев - в отличие от Ахмеда Закаева - в смазанном виде, «для пользы дела», но взять на себя ответственность за «предвыборные» взрывы].
И есть получающие «народные деньги» правоохранители, те самые, образ которых создан для телезрителей бесконечными сериалами про спецназ и про ментов... Им всё простим: лишь бы присягнули на верность...
Есть омоновцы, «охранявшие» участников демонстраций 26 марта, и есть их полковники и генералы, от которых требуется вовремя крикнуть «полиция с народом», и есть старшие генералы - которые «системная коррупция»...
Ибо вечно в памяти народной подвиг учебной роты пулемётчиков Волынского полка, не только отказавшихся 12 марта 1917 года стрелять в демонстрантов на Невском, но самой развернувшей оружие против карателей...
Или - командира группы «Альфа», помнящего про «подставу» в Вильнюсе в январе 1991 года, и поэтому вежливо попросившего однозначный письменный приказ на штурм Белого дома в августе...
Мы не знаем, когда прилетят «чёрные лебеди», но мудрый деятель везде разбрасывает для них корм...
Задача Ходорковского - более-менее связно упаковать несколько ключевых фраз. Однако минувшие 216 лет цивилизованного развития (а значит и прогресса лицемерия) совершенно лишили возможности давать заговорщикам простодушные обещания в стиле: при мне будет как при дедушке... Приходится наворачивать красивые словеса.
И я полагаю, что Илларионов совершенно напрасно «тратит цветы своей селезёнки»*** на филологический анализ «гарнира», в который Ходорковский уложил своё значимое послание. Политический анализ «жаркого», т.е. концепции «русско-европейского» строя на основе отколовшейся части путинского истеблишмента, был бы куда интересней!
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* Коллегами я называю всех членов «Национальной Ассамблеи Российской Федерации», тем более, членов её Совета.
** Это мне напомнило недавнее предписание израильского Верховного суда правительству разъяснить, что означает фраза, сказанная генералом Мотой Гуром 8 июня 1967 года «Храмовая гора у нас в руках», поскольку даже три принятых подряд закона (1950, 1967 и 1980) о статусе Иерусалима не определяют точного статуса святых мест ислама в бывшей иорданской части города.
*** «Когда носорог глядит на луну, он напрасно тратит цветы своей селезёнки» (А.и Б. Стругацкие, «Страна багровых туч»)
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