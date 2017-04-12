Большая сделка

"Когда боги хотят наказать нас, они выполняют наши желания"

(Оскар Уайльд)

Роман Юлия Дубова "Большая пайка" о трагедиях и драмах соратников олигарха Платона (фильм "Олигарх" Павла Лунгина можно смотреть только после прочтения романа, как набор иллюстраций к нему) называется так неслучайно - есть старая лагерная поговорка: "Убивает не маленькая пайка, а большая" [т.е. та, которую выписывают за "ударный труд" - степень истощения организма не компенсируют лишние калории, выживают только "придурки" на лёгких/"козлиных" работах, и блатные, обирающие "мужиков" и "фашистов" ].

Я всегда был и остаюсь в убеждении, что КПД дипломатических переговоров предельно низкий, потому что дипломатам и министрам сам процесс важнее результата (нравится "шорох орехов").

Любой вопрос, аналогичный по сложности минскому урегулированию, лет двадцать назад два хрестоматийных "чотких пацана" перетёрли бы часа за два-три, потягивая вискарёк или пятизвёздочный коньячок в отдельном кабинете ресторана или казино (с ритуальным ананасом и горой икры на столе) и деля город районного значения: кому прокурора, кому депутата, кому главмусора, кому фабричку, заправку, оптовый рынок, под кем будет поп, а под кем - цыгане...

А уж кризис, подобный сирийскому, решили бы за полчаса на походной стрелке, стоя в теньке, с группами чернокурточных "быков", окруживших стадо боевых "меринов" и "бумеров": - вы зачем пожгли шалман Башару, он подо мной ходит? - мы сирийца только предупредили - он беспредельщик, по закону баб и киндерят в разборки не втягивают... или сам накажи по понятиям, или мы накажем... если он - твой кентяра и ты за него вписываешься - твой конкретный косяк, приходи, обоснуй пацанам...

Москва очень хочет "большую сделку". Она живёт памятью о двух своих дипломатических триумфах - советско-германскому "Договору о дружбе и границе" 1939 и Ялтинско-Потсдамским соглашениям 1945. Хотя, строго говоря, каждое из них подготовило для Сталина и его наследников стратегическую катастрофу: первая убрала широченный "нейтральный пояс" из Финляндии, Литвы, Польши и Румынии, вторая - впихнула в ареал русской цивилизации несовместимые с ней европейские культуры...

Москва очень хотела получить третью большую сделку - с Трампом. Призраки Молотова и Риббентропа (последний со странгуляционной бороздой) годами мыкались по ночным кремлёвским и смоленским коридорам... И вот пришло счастье - в Москву везут условия "пакетной сделки". Условия понятны - "сливаешь" Асада, мы начинаем обсуждать остальное... Но после сдачи Асада вся система власти "Западной Сирии" разваливается, Иран с союзниками вылетают из Сирии, вылетает с Ближнего Востока и Эрэфия...

<Тиранозавр>Рекс Тиллерсон ещё не привёз "подколотый, подшитый материал", а уже что-то не слышны голоса в защиту "свергаемого империализмом" венесуэльского собрата...

Да и многомудрый сенатор Косачёв уже намекает, что российское военное присутствие в Сирии - "антитеррористическое" и может быть не связано с одобрением его Асадом... (т.е. просто станет одним из оккупационных контингентов - опыт "пробочного" вылетания из Восточной Европы, видимо, не научил ничему).

Предавший союзника мгновенно теряет весь свой политический капитал... Он уже не нужен ни Пекину, ни Тегерану, ни Анкаре, ни кому ещё, кого подтягивали для конструирования "альтернативного геополитического полюса"...

Проигранная война всегда была в России детонатором революции, поэтому ОРДЛО не долго изображать из себя "степной "Сектор Газа". Тем более, что в Донецке и Луганске, увидев сдачу Дамаска, тоже попытаются выторговать себе условия "деоккупации".

Так что полагаю, что на переговорах придётся услышать суровое: жить будешь, но - фигово, уйдёшь - пешком, но подштанники - оставим, а у метро добрый человек билетик купит...