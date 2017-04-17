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Московский листок

Арсенальный креатив

Опубликовано 17.04.2017 автором в разделе комментариев 0

митинг навальный кремль акция
Арсенальный креатив

Все последние акции антипутинской оппозиции происходят в режиме поиска успешного «креативного хода». Если с классическими демонстрациями и особенно митингами (ни повторять, ни слушать этот набор либеральных мантр нет ни сил, ни желания уже с зимы 2012 года) особого успеха нет, и единственным исключением стала питерская кампания в защиту Исаакия, где и ораторы и аудитория совершенно иная, чем на обычных протестных акциях, то начинается перебор вариантов и лидеров. Благо существующей политической свободы достаточно, чтобы все желающие могли испытать себя на кастинге вождей демократии, и представить на конкурс весь набор оппозиционных идей. Сейчас в финиш явно вышел Навальный, за которого активно топит даже «Евроньюс», поскольку всех в Западной Европе явно поразила скорость превращения Путина в политическую мумию.

Побеждает и тот микст из фактически неосталинистских, националистических и либеральных идей, который он поднял на щит. Но, видимо, такой лозунговый салат вообще характерен для антикоррупционной революции в феодальной империи. На этот микст я обращал внимание ещё летом 2013 года, упоминая о диалектическом синтезе десятилетиями сражающихся направлений общественной мысли. От неосталинизма здесь призывы решительно разобраться с финансово-промышленными магнатами и высокопоставленными функционерами, изображая при этом, что «возвращением награбленного» можно будет решить наиболее острые социальные проблемы. 
[Огромные яхты, дворцы и простирающиеся за горизонт имения имеют хорошую капитализацию только в олигархическом социуме, поскольку роскошная вилла, превращённая народной властью в детский санаторий, не только теряет всю стоимость, но и обременяет бюджет необходимостью перестроек и содержания, а 70 гипотетических миллиардов Димона - это по 500 рублей в год на душу]

От националистов была взята идея национального государства как цивилизационно-однородного, а от либералов - гражданские свободы и стремление к идеалам реформации [одновременно написали мы с Юлией Латыниной], только вместо лютеранского лозунга «дешёвой церкви» и равенства церковного народа - лозунги «дешёвого государства» и ликвидации сословных привилегий бюрократии и силовиков-«опричников». 

Между прочим, схожий набор привёл к победе Ельцина: от радикальных коммунистов им была взята борьба с номенклатурными привилегиями, от националистов«деревенщиков» - идея суверенитета России, от «демократов» - интеграция в Запад, либеральные реформы и политическая система американского типа.

Очень удачна и ещё ленинская идея «бить по самому слабому звену в цепи империализма» - по всех раздражающему премьеру. Будучи снисходительным к ещё невысокой «классовой сознательности масс», избегающих нападок на самодержца, и с удовольствием пользуясь тем, что Путин, дистанцируясь от правительства, как бы приглашает направлять гнев не на «царя», но на нерадивых, а то и изменнических «царевых министеров». 
[Не надо про бояр! Кроме совсем уже «лихих» эпох московского царства - при Иоанне IV и Борисе Годунове, а также бироновщины, у сановников - выходцев из знатных родов было куда больше гарантий от произвола, нежели у путинских министров и губернаторов]

Но от перебора кандидатов в лидеры и революционных идей вернёмся к выбору удачной протестной формы. «Болотные» марши показали свою малую эффективность, а последующие судебные процессы напугали общество. К сожалению, при намерении бороться с системой, которую считаешь тиранической и губительной для страны, надо рисковать не только разбитым носом или двумя неделями в административном изоляторе, но и 3-5 годами лагеря, а то и снайперской пулей. Те, кто, протестуя, показывают, что «играют по правилам» (подали уведомление, идём согласованным маршрутом), а на самом деле ждут падения деспота и его клики, с последующим этапированием кого в Гаагу, а кого - в «ментовскую» ФГУ ИК-17, не должны удивляться, что защищающиеся от полного краха пойдут на всё, наплевав на хлипкие юридические ограничения.
  
И тут оказалось что идея массового народного движения по улицам и площадям куда больше резонирует, нежели стройное движение по бульварам под партийными стягами и старательно разбившись на партийные когорты... И заброшенные на деревья кроссовки куда как лучший символ протеста, нежели лозунги про долой хапуг и стяжателей. 
[Тема заброшенной на деревья и столбы обуви явно навеян сюжетом знаменитой киносатиры Барри Левинстона двадцатилетней давности «Хвост виляет собакой» («Виляя собакой»«Wag the Dog»), где она проводиться в рамках пиар-акции «Старый башмак» - в поддержку  американского солдата, якобы попавшего в плен к албанским атомным террористам]

Следующая задумка Навального оказалась ещё забавней - примешать протестующих к колоннам, официально отмечающим «День России»: массам атаки на Димона приятны, они на сложные построения о том, что борьба с воровством начальства подрывают устои государства не ловятся, так что может и подхватят, а посылать росгврдейцев врываться в общие ряды, идущих под триколорами, стараясь выхватить демонстрантов с «незаявленными лозунгами» - будет явным перебором даже для нашего уже вполне лунатичного руководства. 

Но даже принёсший Навальному оммаж Ходорковский не остановился перед своим вариантом «креативного хода»: массовой подачи 29 апреля петиций Путину - пусть уйдёт в конце третьей своей каденции на пенсию. 
Такой вот русский народный чартизм! Не прошло и 170 лет от британского! И это даже много умеренней гапоновского шествия января 1905 года - ни тебе требований радикальной аграрной реформы, ни призывов к Учредительному собранию. Просто уйди, оставив нам Иванова, Собянина, даже Медведева и даже маршала Шойгу Дебальцевского и Алеппского. 

Но, как ни странно, всё это даёт эффект. Просто потому, что путинизм уже два года на понижательной волне, но при этом социально-экономическая обстановка ухудшается не настолько быстро, чтобы у оппозиции не было время спокойно перебирать в своём арсенале всё новые и новые виды оружия. Главное ведь то, что каждый удар оставляет след на доспехах Саурона. А уж острых мечей, а также храбрых рыцарей, стойких гномов, доблестных эльфов и героических хоббитов - хватает... и когда-нибудь кто-то, подобно Исильдуру, сынуЭлендиля, удачно взмахнёт Нарсилом и отсечёт палец у владыки Барад-Дура, лишив того кольца всевластия...

Собственно, похожая методика была использована в борьбе с самодержавием. Плотные атаки начались с «полуискусственного» катастрофического голода 1891-92 годов, когда финансовое оздоровление по программе Вышнеградского требовало наращивания приносящего золото хлебного экспорта, невзирая на засуху и неурожай.

Левые либералы (будущие кадеты) гнали конституционную волну и нещадно нападали на режим и его ключевые фигуры в прессе. Эсеры отвечали на государственный терроризм революционным. Социал-демократы создавали антимонархические профсоюзы и просветительские кружки. И каждое лыко было в строку... Юбилей чего и отмечаем. 

Перебор оппозиционных доктрин и калейдоскоп лидеров в 1988-91 годах ещё не забылся. Уж как отличались поклонники именитого экономического публициста Гавриила Харитоновича Попова от сторонников опального следователя Тельмана Хореновича Гдляна, а всем нашлось место в колоннах легендарных демонстраций 1990-91 годов. 



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