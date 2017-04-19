Гении выделяются из массы, не будет массы – не будет и гениев

На сайте появились заметки и комментарии о роли «Апрельских тезисов» в развитии революции и, в то же время, выражено сомнение в собственных силах, ожидание появления выразителя общественных дум. Это неправильно. Все должны принимать участие в формировании стратегии и тактики наших действий. Чтобы показать пример привожу свою попытку написания материала на тему «Апрельских тезисов».

Тезисы сегодняшнего дня

Сто лет назад В.И. Лениным были написаны тезисы, обозначившие значительное изменение в позиции коммунистов и положившие начало новому этапу их политической борьбы. Их дальнейшее развитие сформировало программу действий приведшую к успеху социалистической революции.

Необходимость тезисов была вызвана революционной ситуацией в России, когда произошли резкие изменения в политической экономической жизни и настроении народных масс. Тактические и стратегические планы партии моментально устарели, Возникли многие теоретические вопросы требующие решения. Для руководства партии требовался толчок, заставляющий их вырабатывать линию поведения, соответствующую сущности ситуации.

Сейчас нет революционной ситуации и нужна не ломка направлений деятельности, а ликвидация раздробленности, объединение коммунистического движения, выработка единой политики и единых действий.

Сейчас, в год и месяц юбилея тезисов имеет смысл задать себе вопрос, что бы написал сейчас Владимир Ильич, если бы руководствовался теми же представлениями о целях коммунистического движения , но при этом имел бы полную современную информацию.

Наше отношение к войне. В силу того, что наше государство управляется олигархией, любые военные действия, какими бы благородными целями они не объяснялись бы, имеют в том числе и империалистические мотивы. Касательно Крыма буржуазная пресса раздувает лозунг «Крым наш», в то время как, для нормального человека ясно важно не то, что Россия получила Крым, а то что Крым получил Россию. Мы не могли не защитить народ Крыма от орд националистов, в то же время российские олигархические предприниматели стремятся ухватить кусок собственности, считая Крым своим.

В Донбассе также проявляются и сочетаются интересы олигархов, в первую очередь украинских, но и российских. Противоречия между ними пока скрыты, но ни неизбежно резко проявятся. Только формирование и укрепление коммунистических сил может перевести империалистические столкновения в освободительные.

В Сирии наши ВКС помимо борьбы с ИГИЛ продвигают и российские геополитические интересы. Без сомнения, если б не эти интересы, действия Российского правительства ограничились бы поставками оружия.

Организовать пропаганду среди противостоящих сторон, особенно в странах, финансирующих конфликты, разъясняя, что конфликты при разрастании коснутся и их самих. У коммунистов во внешней политике одна задача – защита трудящихся масс от всех видов насилия и угнетения: политического, национального, экономического.

2 Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от первого этапа контрреволюции ко второму её этапу, если не архаичной монархии, то к установлению диктатуры. Присмотреться к постепенным изменениям структуры власти и её органов изменения, можно увидеть формирование диктаторской структуры. Возможность диктатуры опирается на недостаточную сознательность и организованность пролетариата.

Это своеобразие требует от нас умения приспособиться к особым условиям партийной работы в среде пролетариата с целью разбудить политическую жизнь его масс. Прежде всего пропаганда, пропаганда и пропаганда. Агитация только через пропаганду, всегда использовать агитацию как средство пропаганды. Таково своеобразие сегодняшнего этапа.

3 . Никакой поддержки буржуазному правительству, разъяснение полной лживости всех его обещаний, Разоблачение, вместо недопустимого, сеющего иллюзии, «требования», чтобы этоправительство, правительство капиталистов стало социальным государством. Мы не конструктивная, а деструктивная оппозиция. Соглашателей вон из коммунистического движения.

4 Разъяснение массам, что Советы есть единственно возможная форма народного правительства и что поэтому, нашей задачей, пока является формирование нижних звеньев Советов в виде Советов представителей трудовых коллективов. Солидарность пролетариата – ключ к формированию движущих сил революции. Солидарность требует создания соответствующих органов пролетариата и это создание должно начинаться снизу.

5 Пропаганда перестройки структуры власти. Исполнительная власть должна быть подчинена представительной власти. Бесконтрольная исполнительная власть порождает иерархическую авторитарную структуру.

Организация движения за проведение референдума по изменению конституции в плане изменения соотношения властей и упразднению поста президента.

6 Завоевание влияния в органах самоуправления и организация контроля за их действиями.

7 Создание единой коммунистической партии и возрождение Коммунистического Интернационала.

Активизация теоретической работы и повышения общественной грамотности коммунистически настроенных масс.

8 Использование средств СМИ для аргументированного и подтвержденного разоблачения жульничеств «хозяев жизни» и чиновников власти.

Примечание:

Если бы не было марксистских кружков, группы «Освобождение труда», «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», распространителей и авторов Искры, не стал бы один из революционеров Лениным. Гении выделяются из массы, не будет массы – не будет и гениев. Поэтому писать тезисы, статьи, лозунги, - дело каждого коммуниста, а не отдельных единиц. Рано или поздно появятся и признанные лидеры.