Чей чёрствый хлеб лопает класс-"девелопер" в виде утреннего круасана?

«Даю устаноуку» - вот к чему свели сами же слова Мити-премьера его визит в Госдуму. Жаль, недобор на уровне чёлки Кашпировского, но посыл именно таков. Вокруг политические проходимцы, готовые разворовать Россию, но на страже её интересов стоит господин Медведев и вопреки веяниям кризиса (веяниям «извне») – развивает и развивает страну. В ней падает всё – ну, в позитивном смысле, - вот, например, детская смертность…

Хорошо, если уж до таких козырей дошло дело, ответим вопросом: известно ли премьеру, сколько в Москве роддомов специализирующихся на реанимации недоношенных детей? Не составляли справочку? Один-единственный! Находится в районе Нижней Масловки, и туда везут со всей Москвы – каково это родителям, врачам? Этот роддом совмещён с 24-й больницей, которую (sic!) так оптимизировали из ЦАО, что она оказалась аж за Третьим транспортным кольцом. Да-да, это в помещении 24-й больницы сейчас располагаются целых двенадцать депутатов Мосгордумы – это же и представить себе трудно, насколько нерационально используется площадь! Но что поделаешь – идеология такая, классовая.

В первую очередь – создать условия господам, государственным людям, чтобы они оберегали класс-созидатель, «предпринимателей, развивающих экономику» (Митя-премьер даже краткие интервью, как и Кудрин, использует не для изложения фактов, а для либеральных лекций). И если нужно для создания подобающего буржуазного климата выселить огромную больницу, с её аппаратурой и кубатурой – а помещение это с екатерининских времён считалось в Москве наибольшим, и обустраивалось-то под больницу задолго до социализма, - то власть конечно же пожертвует судьбой сотен человек, располагавшихся в палатах на Страстном бульваре, чтобы двенадцать депутатов почувствовали себя настоящими буржуа!

Пример из области оптимизации медицины – один, но показательный. Единственный же на всю Москву 8-й роддом ютится в здании бывшей школы в 4-м Вятском переулке. Правда, есть и пристройка, сделанная не во времена Медведева, конечно же, а в СССР 80-х. Вот такими «своими» завоеваниями хвастается премьер. Да, внутри есть и новейшая техника – но, согласитесь, вклад на фоне урона (а в помещениях, в кубатуре-то 24-я больница сильно проиграла после переезда) ничтожный. И уж к нацпроектам, пиар-проектам Мити – тут отношение тоже минимальное. Закупка оборудования шла и до Путина с Митей, и никто этим не хвастался как личным достижением, это обязанность государства, которую не выставляют напоказ нормальные правители. Но тут ведь такой контрапункт, что надо от виноградников глазки-то отводить, этот ненасытный public eye.

Буржуазии не просто как отдельно взятому Домину Тосканскому, а как классу – всё труднее уживаться с трудящимся большинством на территории РФ, а уж на территории СССР и вовсе невозможно. Поделив социалистические пространства на сферы влияния, установив буржуазные и в некоторых республиках уже откровенно феодальные законы, новый правящий класс любое своё деяние выдаёт за акт развития.

Отвлекаясь от Митяя: есть одна, весьма агрессивная в Москве, но, как и премьер, не скучающая в плане самопиара компания. Это она уничтожала целые заводы, вроде бы по лужковской программе вывода индустрии – но даже тут перестаралась. И Лужков обвинил компанию в «подрыве промышленного потенциала Москвы». В правительстве заявляли, что девелопер причастен к скупке в 2001 — 2003 годах контрольных пакетов акций нескольких десятков городских предприятий с целью их закрытия и застройки их территории. Речь шла в том числе о заводе «Рускон», фабриках «Радуга» и «Освобожденный труд», ЗАО «Победа», и фабрике им.Петра Алексеева. Ну, сейчас-то это процесс обвальный – однако имелись первопроходцы. Они действовали, как и весь нынешний правящий класс, класс-«девелопер» - «в рамках закона». Вот и попавшая под «развитие» «Фабрика Станиславского», которую сам девелопер называет «культовым объектом», испортила отношения буржуя с тогдашними властями столицы. Реконструкцией объекта занималась компания «Росбилдинг», основанная предпринимателем еще в 25-летнем возрасте. Эта компания осваивала территории промышленных предприятий, приобретая их путем слияний и поглощений, которые участники рынка нередко называли «недружественными», а СМИ характеризовали как рейдерские захваты. Сам «девелопер» утверждает, что работал всегда в рамках закона…

Что же теперь на месте бывшей фабрики, то есть вместо убавившихся рабочих мест? А это ещё интереснее. Убив государственный, советский, национализированный завод, «девелопер» государству же (только иному, капиталистическому) и продал то, что сотворил на его месте! Вот это и есть та самая лёгкость, с которой Митя Виноградарь, как всего лишь интерфейс буржуазной власти, смог обвести немалые массы вокруг пальца и явиться вдобавок меценатом.

Девелопер-миллардер финансировал театр до конца 2015 года, а в 2016 году в него вкладывали средства уже другие предприниматели — по словам миллиардера, он помог собрать пул спонсоров, в который вошли банк «Открытие», Промсвязьбанк и Бинбанк. Общие затраты на проект на протяжении этих 10 лет миллиардер оценивает в $40 млн.

Ну, кому принадлежат эти банки, вам наверное известно? Бинбанк – по одной из версий расшифровывающийся как «Банк ингушского народа», - это семейное предприятие, находящееся возле олигарха Гуцериева (который время от времени, в зависисмости от отношений с правящим силовигархатом, попадает под суд и «Руснефть» его грозят «национализировать»), талантливейшего нефтесоса, песни которого мечтает исполнять вся российская попса. «Открытие» - тоже новёхонький банк, недавно подпитанный «Росгосстрахом», уже не национальной, а либеральной группировки, крышею восходящий аж к Чубайсу и Набиуллиной. Имел самое прямое отношение к загадочной кончине банка «Траст» - занимался его «санацией»… Как видим, через искусство отмывают денежки не самые последние в государстве группировки.

Некий театр из тусовки «новой драмы», стопроцентно либеральный по вкусам, видимо, поднадоел «меценатам». Однако было бы обидно его закрывать – и тут либералам-девелоперам всегда готово помочь государство в лице идейно близкого Мединского! Это заводы пусть закрываются – лучше будем иностранное покупать подешевле – вон, КНР всегда выручит, - но вот что российское искусство гибло, это уж дудки! И вот «девелопер» в 2017-м передал государству «Студию театрального искусства» (СТИ) Сергея Женовача. Театр является шестикратным лауреатом и шестнадцатикратным номинантом национальной театральной премии «Золотая маска» (печать и знак качества либерализма). В собственность Российской Федерации отошел имущественный комплекс – здание площадью около 5 000 м и сад. Это ж какой размах меценатства! Это ж аплодировать надо, как давешние думаки Мите!

И вовсе никаких незадекларированных миллиардов нет ни у кого – а восемь вшивых миллиончиков за год наскрёб Митя-девелопер. Это у другого девелопера миллиарды – ну, так он же не премьер. А мысли ваши насчёт того, что не бывает в иерархии государства начальник беднее подчинённого, по статусу буржуа, – того же самого главы строительной компании (а это сверхприбыльный бизнес, где экономят на условиях труда и проживания рабочих, зато потом отмывают потные прибыли в театрах с либеральным душком), - эти мысли у вас от Лукаваго! Нету ни виноградников, ни вилл, ничего нет – одно развитие и самое лучшее правительство в мире.

До какого же примитива дошёл правящий класс, вчера не стеснявшийся своей роскоши, а сегодня трусливо спрятавшийся за липовые декларации, как тот «девелопер» за «меценатство» - тут уж не знаешь, где ставить кавычки, ведь государство при таком руководстве национализирует только убытки, а любую прибыль – приватизирует. И ищи их потом – они уже граждане мира, у них недвижимость во всех странах… Впрочем, есть один способ не доводить дело до розысков их в духе Рамона Меркадера – не в Госдурочке, а в день Первомая потребовать дать ответы на все накопившиеся вопросы. На красных, пролетарских митингах – а не на их же буржуазных ковровых дорожках!

И пусть повестку дня, уже не языком «другой», альтернативной буржуазии, а своим языком притеснённого класса – диктует не Навальный, а Трудящийся. Который имеет не только право интересоваться (Митя – сам дал повод своей декларацией) элитной недвижимостью, но и собственной движимостью в сторону нищеты!

Понятно, что думаки, как изначально набранные в массовку соучастники социального регресса, как подельники правящего класса – ничем не испортят ему праздник вседозволенности и роскошеств. Это по исторической роли – дело не думаков, а тех, распродав чьи заводы, уничтожив чьи рабочие места, задравшие чью квартплату, буржуи и «заработали» все свои «золотые маски». Эти маски отпадают сами, лишь ковырни их марксистско-ленинским ногтем трудовой руки – с классовой прямотой. И тут уже не будет примеси голоса триколорного акционера «Аэрофлота», тут будет краснознамённый и многотысячный глас разделённого советского народа! Не 12 июня (у либералов свои празднички, но нам выход РСФСР из СССР явно не праздник), а Первомай, вот день подлинно классового и международного протеста. И пусть трудящиеся Италии, не какие-то ФБК, а сами наши товарищи – подкинут к дате новостей с виноградников Митяя Тосканского. Ведь от них-то ничего не скроешь – они не обязаны государству постсоветскому ничем, как безвольные "лучшие в мире" думаки, с обожанием слушавшие путинскую пешку.