Отчет о некомпетентности

Девятнадцатого апреля текущего года премьер отчитался перед депутатами о работе правительства в 2016 году. Выдержать столько времени на слушание бестолковщины и не покинуть собрание не каждый выдержит. Хотя депутаты к этому привыкли. Именно за сидение им и платят. Но я не выдержал за один присест прочитать отчёт в интернете. Нужны железные нервы. И сразу вспомнил отчёты правительства Советского Союза. Речь шла в основном о том какие заводы построено и что они выпускают, сколько построено железных и автомобильных дорог с твёрдым покрытием и сколько предстоит построить в следующем году. Сколько в тонно-километрах перевезено грузов, пассажиров наземным транспортом и воздушным. Докладывали о поголовье скота и обеспечении их кормами. Сколько произведено мяса, тонн молока, масла и так далее. Конечно речь шла и о количестве построенного жилья для рабочих и крестьян, школ больниц, детских садов, домов культуры. Одним словом правительство отчитывалось о тех мерах, которые улучшают жизнь рабочего человека. Но я никогда не слышал, чтобы разговор зашёл о безработных.

И вот депутаты и некоторые корреспонденты заполнили зал заседаний. Торжественная обстановка к трибуне с гордо поднятой головой подходит премьер. Он благодарит спикера и депутатов за плодотворную работу на благо народа. Призвал критиков правительства не забывать, что Россия живёт в условиях блокады и закрытых внешних финансовых источников. Ляпнул такое, что сидящие в зале восприняли с одобрением. Именно в блокаде, но мы ещё живы. Россия самая богатая страна в мире природными ресурсами и самая нищая, но это никого не смущает, так как те кто сидел в зале об этом даже не думают. Зарплата депутатов составляет 360 тысяч рублей в месяц и никаких налогов. Как же они будут думать о нищете? Оснований нет. А как Куба 50 лет жила в блокаде а медицина лучшая в мире? При этом у них кроме солёной воды, акул и туризма ничего нет. Премьеру и в голову не придёт даже подумать об этом.

Читатель, вы обратили внимание с каким напором и уверенностью он читал доклад. Изображал из себя профессора, который в совершенстве владеет своей профессией и старается довести до сидящих "студентов" в зале. Он воспринимал зал - как аудиторию студентов. Любой выступающий немного наклоняет туловище, чтобы удобно было читать. Медведев не такой. Он гордо держит фигуру, частенько сжимает левый кулачёк руки, а указательным пальчиком помахивает на уровне головы, стараясь привлечь внимание "студентов". В кино ходить не надо. Я просто балдел от такого поведения премьера, который показывал удивительную артистичность. Значит если Запад под руководством США организует полную блокаду то мы - народ подохнем. В реальности с такими ресурсами мы можем жить автономно без каких - то иностранцев. Однако премьер даже в мыслях не может представить себе такое положение.

Дале продолжает. "Давайте по - честному: "Я сегодня всё специально смягчу, имея в виду и то, что экономика стала подрастать и целый ряд отраслей даёт уверенный рост". Бессмыслица. Премьер отчитывается о работе за целый год и говорит, что он смягчит проблемы. Он кто? Сказал открытым текстом, что не премьер, а просто сторож кресла. Ну как можно на отчёте смягчивать проблемы? И далее: "Но давайте на землю опустимся все. Мы в каких условиях живём? Финансы закрыты, блокада, нефть упала в два раза - вы это всё знаете". Народ вы уже давно опустили, а сами витаете в облаках. Россия при умном правительстве может жить самостоятельно без посторонней помощи и финансирования. Бесплатных денег не бывает. Их вкладывают, чтобы вывести больше. Таков закон капитализма. При этом в начале прошлого года, правительство делило тощий пирог так как средств не хватало всем. 100 миллиардов долларов ушло в банки США на покупку "бумаг". А теперь Трамп может их заморозить, что тогда будете делать? Германия уже не может даже посмотреть на своё золото, которое хранило в США. Никак не переведутся дураки в правительстве большинства стран. И мы не исключение.

40 % бюджета наполняется за счёт углеводородов. И об этом в правительстве говорят уже 17 лет. Что сделано? Власть пытается добывать сырьё в трудно доступных районах, куда уходят гигантские суммы. Надо сегодня заниматься этим? Премьер скажет, что надо так как разведанные богатства истощаются. Меньше надо продавать за бугор, а заниматься развитием других отраслей, на что в правительстве не хватает мозгов.

Дмитрий Анатольевич сказал, что в прошлом и в этом годах хороший уровень взаимодействия с Госдумой. Принято 284 правительственных законов. На стадии рассмотрения ещё более 270. От того на сколько слаженно мы работаем, действительно во многом зависит, как живут граждане нашей страны. Ушедший год стал годом осознанных возможностей. Догадался бы кто - нибудь из правительства выйти на улицу и спросить первого попавшего человека: " Какие законы принятые в прошлом году думой улучшили вашу жизнь?". 99 % населения не назовут ни одного закона. Жить - то стало тяжелее и главное нет перспективы. "Мы по - новому осознали возможности, существующие в нашей стране". Действительно это так. Только возможности правительства противоположны возможностям народа. Рассчитывать приходится только на себя. Это относится к чиновникам, народу рассчитывать не на кого в том числе и на себя. Работы нет там где ты живёшь. А та которая есть не позволяет жить хотя бы на полный желудок. Народ живёт впроголодь или питается отбросами с барского стола. Журнал "Форбс" информирует народ о самых богатых граждан страны. Михельсон имеет 18 миллиардов долларов. Он их заработал? Он их украл у народа и государства. Почему в Советском Союзе крупные компании строили своим рабочим бесплатные квартиры, содержали поликлиники, больницы, санатории, профилактории, пионерские лагеря. Что содержит сегодня Михельсон? Дворцы, яхты за рубежом. А сколько подобных михельсонов? Журнал публикует 200 богачей. В США появились миллиардеры через сто лет, а у нас через 16. Виктор Юдаев попался на взятке в 2 миллиона рублей. Откуда такие деньги? Собственник их заработал горбом? Свои он не отдаст под дулом пистолета. Это деньги ворованные у рабочих и у государства. Рабочий в год получает 100 - 200 тысяч рублей, а михельсоны миллиарды долларов. Значит 200 умников больше чем в правительстве, а народ с голой ... Может их поставить на правительство если они такие умные? Не справится через 4 года под расстрел. Они умеют воровать, но не могут организовать работу государственных структур. Сейчас оборонка не добирает средств. Сердюков с женским батальонам разорили армию, а на восстановление денег нет. Почему бы не национализировать михельсонов? Оставили Ходорковскому миллиарды ворованных долларов, теперь он их использует против России. Власть может хотя бы одно мероприятие довести до логического конца?

И снова премьер говорит о 284 законах и о том, что надо принять 270. Сбой в голове или больше не о чём сказать? Говорит о рейтинговых оценках России. Изменили прогнозы с негативных на стабильный. И что это дало народу? В рейтинге глобальной конкурентоспособности поднялись на 43 место. Наши позиции растут уже 4-ый год. "За последние 5 лет поднялись на 80 позиций. Были на 120 месте из 200 стран, а теперь на 40 -ом. В целом страна движется вперёд". Это о чём? Какая - то бестолковщина. Рейтинг надо определять не ссылаясь на иностранные агентства, а слушать и знать о жизни народа. За 5 последних лет народ стал жить лучше? Нет стал жить хуже. Вы да и ваше окружение.

В 2015 году президент подписал указ № 136 "О некоторых вопросах Управления делами президента РФ". Речь идёт о медицинском обслуживании, санаторно-курортном лечении и обеспечении медикаментами самых высокооплачиваемых должностных лиц государства их родственников и пенсионеров, ушедших на пенсию с этих должностей. И всё на бесплатной основе. Не плохо устроились. А народ, получая копейки должен платить. Не зря умные люди признали сменяемость власти. Жиреют от долгого сидения на доходных местах и теряют нюх в жизни государства. И где премьер увидел движение вперёд? Народ нищает, чиновники и олигархи жиреют. Мало того воруют миллионы. Не захотел премьер вспомнить Хорошавина, Гайзер, Захарченко. Они ничем не отличаются от Потанина с 15,4 миллиардами долларов, Фридман - 14,6, Вексельберг - 14,2, Мордашов - 13 миллиардов долларов и так далее. Только 40 олигархов увели из страны более273 миллиардов долларов, а бюджет страны 247 миллиардов.

Значит Россия теперь на 40 - ом месте в рейтинге среди 200 стран. Великое достижение. А Советский Союз не опускался ниже третьего места. И у премьера хватает наглости говорить об этом как о достижении. Заканчивает это повествование так: "Сегодня наша задача помочь этому движению". Премьер говорит, что надо помочь. А может не надо? Зарплату вы за какие дела получаете? За оказание помощи? Премьер выступает как будто со стороны. Он предлагает помочь. Может ему надо обратиться к доктору? Помогать собрался, надо работать.

Далее напоминает о высокой плате за коммуналку, ипотеку, невозможность простому смертному попасть к нужному врачу, записать ребёнка в хорошую школу. А дальше - то что? Ничего. Напомнил и в этом считает свою миссию законченной. Он признаёт, что в России есть хорошие и плохие школы. Вы же премьер, сделайте все школы хорошими это ваша обязанность. А дальше ещё смешнее. "Я отчитываюсь о результатах. И самое главное - это увеличение продолжительности жизни. С 2006 года выросла на 6 лет и составляет 72 года. Обеспечиваем достойную старость без препятствий". Откуда такая информация о продолжительности жизни? Люди мрут как мухи. В 2016 году только от курения умерло 216 тысяч человек. Миллион 450 тысяч от болезни сердца. А убийства, травмы на производстве, аварии и просто от того, что люди не получили своевременно врачебную помощь. 720 детей покончили жизнь самоубийством. За первое полугодие 2016 года только от пьянства и отравленной жидкости, применяемой вместо алкоголя умерло 960 тысяч человек. И мрут как правило в трудовом возрасте. А 8 миллионов в год абортов, за которые бюджет платит деньги больницам. Дмитрий Анатольевич об этих цифрах не знает, у него другие заботы и продолжил доклад о том, что 10 лет назад они вплотную занялись демографической проблемой - это материнский капитал, ежемесячные выплаты на третьего ребёнка. А два первых на безработную мать? В Перми пошли дальше. Местные депутаты приняли закон по которому мама, родившая без мужа вообще ничего не получает. Как жить матери? Она ведь сразу не может пойти на работу даже если есть бабушка. Ребёнка надо кормить. И что ей делать? А то и делают. Выбрасывают новорождённых в мусорные баки или подкладывают на крыльцо детского дома или просто жилого дома. Кто - нибудь возьмёт. Это вы со своей партией власти создали такую обстановку в стране. Не знаете как исправить уйдите и не мешайте достойным людям управлять страной.

Девочки девяностых годов рождения подходят к детородному возрасту, но их мало об этом говорит премьер. Значит дошло до премьера, что девяностые годы - годы разорения страны, даже рожать меньше стали. А вот Ельцин центр построили. Это что? Самый настоящий дурдом, который возглавляет тандем. "Но мы доказали, что самые негативные тренды, тенденции можно переломить. Для этого нужно продолжить поддерживать семьи". Кому это, Дмитрий Анатольевич, вы доказали и что за тренды? Отчёт и заключается в том, что вы что - то доказываете? Но главное кому? Наверное только себе. Ах, вы количество сирот сократили. Каким образом? Тандем дал пример развода. Сегодня 40 % детей живут в неполных семьях. Государство не возражает против гражданского брака, а это и есть проституция. Смирилась и церковь, куда вы иногда заходите для пиара.

О борьбе с болезнями не буду говорить. Эта тема для отдельного повествования. Возможно детская смертность и снижена. Во - первых потому что меньше стали рожать, а во - вторых восемь из десяти родившихся имеют патологию. Многих спасают, но они как правило вырастают с ограниченными физическими возможностями. И об этом говорили учёные на форуме в Москве, который прошёл на базе МГУ.

Далее премьер остановился на открытии высокотехнологичных центов, как он сказал по всей стране. Никогда при этой власти таких центров не будет по вей стране. Не хватит средств на нашу территорию, чтобы они были доступны каждому. Фантазии при отчёте недопустимы. Говорил и о переподготовке врачей. Ну какая может быть переподготовка, если отменили двух годичное усовершенствование после окончания медицинского вуза. Моя дочь пять лет отучилась в вузе, а потом два года на дневном постигала науку в ординатуре. Теперь это отменено. Сразу в поликлинику или на скорую. Есть гораздо серьёзнее пробелы в подготовке медицинских кадров. Сдают зачёты и экзамены за деньги не посещая занятия. Есть такие факты. Премьер бы попал к такому специалисту. Три уровня медицинских специалистов не могли определить аппендицит у взрослой женщины, хотя она сама об этом говорила. А вот патологоанатом не ошибся.

Коснулся Дмитрий Анатольевич и зарплат. "Зарплаты в стране невысокие. И мы предпринимаем усилия для выправления совместно с регионами. Два раза в 2016 году поднимали минимальный размер оплаты труда до 7500 рублей. Это не просто. С 1.07.2017 МРОТ поднимем до 7800 рублей. Собака в полицейском питомнике получает больше. И вот у него хватает совести говорить об этом. Говорил и о выплате зарплат. Мы контролируем в ежедневном режиме. А в Ростовской области уже два года шахтёры не получают положенных выплат. После вмешательства президента выплачивают по копейке. Интересную мысль высказал по -поводу безработных. Было 5,5 % безработных. В 2017 году доведём до 5 %. Это нормальный близкий к среднемировой уровень. Как просто рассуждает премьер. Значит 5 % безработных - это нормальный уровень. А как они живут Медведева не волнует. Пособия безработному получить не так просто, а некоторым вообще невозможно. Нужно на транспорте ездить в город несколько раз. На это тоже нужны деньги а их нет, но вы держитесь. А вот сам Медведев держится. В 2011 году его доход составил 3 371 353 рублей. В 2016 году больше 8 миллионов. Зачем ему волноваться о зарплатах рабов и безработных, если сам живёт за счёт государства.

Доложил депутатам о том, что молодые специалисты, получив хорошее образование убегают за границу. Чтобы этого не допустить и дальше запустили программу "Мегагранты", создали 160 новых лабораторий, создадим ещё 40. К 2025 году построим новые школы на 6,5 миллионов мест. А что делали 17 лет? Запускаем такие проекты, как "Местный дом культуры". Плохо было в Союзе, Медведев критикует плановую экономику, но сам ничего путного придумать не может. Вместе с президентом возвращаются к советским порядкам. Дома культуры в СССР были повсеместно. Даже в любой деревне, а вы раздали под офисы, ночные клубы и ещё бог знает под что? . Теперь надо возрождать, но они работать так как в СССР не будут. Кто будет оплачивать? Родители детей. А у них заплата не более 10500 рублей. И ГТО возвращаете и военную подготовку и уроки труда и даже экзамены. Вас жизнь заставляет использовать опыт Советского Союза. Но при бандитски - воровском капитализме это работать не будет. По-тихому всё сползёт на деньги. Заканчивая социальную сферу говорит: "Мы стараемся делать многое, чтобы людям жилось удобнее. А что именно? И жизнь людей только ухудшается. Как же язык у премьера поворачивается говорить об улучшении. В 2015 году ВВП сократился на 3 %, в прошлом положение улучшилось- так закончил премьер.

Далее докладывает о том, что делает правительство в этом году. В первом квартале не сырьевые доходы составили 60 % всех доходов. Начался новый бюджетный цикл. Вместе с регионами сформировали 10 приоритетных направлений, которые обсуждались с президентом. Обсуждать можно и двадцать проблем, но до исполнения дистанция огромная. Нет у правительства и особенно у премьера представления о экономической политики государства. В отчёте нет ни единого слова о реальной экономической политике. Премьер просто не знает что делать. И мне нет смысла комментировать весь доклад. Это не отчёт, это набор бесполезных фраз от которых страна может развалиться. Кроме разговора ничего за год не сделано. А деньги ушли. Бюджет - то прошлого года исчерпан впустую. Кто - то должен спросить премьера и спросить по закону. Когда же этот бардак кончится? Люди, проснитесь! Пока народ не вмешается в дела государства ничего не изменится в стране. Правительство просто не знает что делать. Надо ему помочь.