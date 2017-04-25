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Московский листок

Снимите розовые очки! Или вам их разобьют

Опубликовано 25.04.2017 автором Леонид Развозжаев в разделе комментариев 0

коррупция кремляди левый фронт революция протесты силовигархия
Снимите розовые очки! Или вам их разобьют

Рад приветствовать вас, товарищи! К новой революционной ситуации готовы? 

Я тут решаю пока свои личные вопросы. У освободившихся граждан их, как обычно, очень много, а у необычных освободившихся - и подавно. Ворох каких-то бумаг, сбор которых в зависимости от ведомства движется на разных скоростях. И, кстати, я вполне уже боюсь того, что если где-то процесс затянется, то бумажка, выданная ранее в другом ведомстве, может уже устареть. И возможно, что придется собирать бумажки заново и так до бесконечности. Не так страшна тюрьма, как посттюремная бюрократия!

И вот в паре инстанций у меня процесс заметно ускорился. То есть мои вопросы были решены на определённом промежутке. Решения настигли мои проблемы буквально в считанные минуты. А другая проблема была решена очень быстро и, к тому же, окончательно, в полном объёме. И абсолютно без какой-либо коррупционной составляющей.

Открою секрет: в одном случае к делу подключался мой знакомый, относительно влиятельный человек в своём небольшом городе, а в другом случае - другой человек, от которого зависело решение вопроса, оказалось, узнал меня, так как интересуется политикой и сочувствует нашей громкой истории. По сути, в обоих случаях я выступил как мегаизвестная личность, - правда, пока ещё не в очень широких кругах...

Мне трудно вам передать все свои эмоции, когда я вышел на улицу от человека, узнавшего меня! Ведь с его стороны всё было сделано так быстро, так приветливо, как будто мы родственники какие-то. Возможно, этот человек на своём посту всегда так чуток к людям, не знаю... Тогда, тем более, честь и хвала ему!

На обратном пути в маршрутке я сидел и смотрел на мир совершенно другими глазами. Мир прекрасен, нет никаких проблем, розовый дивный небосвод... И только какие-то живые существа бредут по тротуарам куда-то, по своим заботам. Подумалось: кто это? Ах, да: это люди, люди, у которых вероятно так быстро проблемы не решаются, люди у которых, вероятно, есть проблемы с плохим медицинским обслуживанием, трудоустройством на интересную работу по специальности, проблемы с маленькой зарплатой, получением образования, большими расходами на ЖКУ, а тут ещё и из родной пятиэтажки хотят выселить неизвестно куда. И, может быть, у кого-то даже отсутствует любовь...

В общем, в одночасье моё сердце разбилось, и розовый свет в глазах, подсвечивающий мир, потух! К тому же, нерешённых моих собственных проблем оказалось ещё столько - хоть прячься от них опять за "колючку".

Сейчас поймал себя на мысли, что так ведь, наверное, и поступают многие рецидивисты. Потому что без поддержки, в одиночку освободившемуся гражданину вообще невозможно победить нашу бюрократию. Тем более - там, за "колючкой", особо-то и не объясняют, как жить в этой, вольной реальности.

Подумалось: а как же живут они, сильные мира сего, миллиардеры и супертелешоумены, многосрочные депутаты-миллионеры и очень крупные чиновники? Ведь, по сути, они никогда не сталкиваются с реальными проблемами 90 процентов граждан нашей страны. У них ведь абсолютно другая психология и жизнь. Они не понимают, что такое оплачивать несколько кредитов, взятых на лечение близких, оплачивать обучение своих детей или плюс к этому, не дай бог, тратиться на найм адвоката. Они даже представить себе не могут, какое это унижение и отчаяние когда тебе, человеку с большим стажем работы, указывают на дверь и после ты несколько месяцев (а кто-то и несколько лет!) в т.ч. лишь из-за своего возраста - не можешь устроиться работать никуда.

А как это - кормиться лишь со своего огорода? Ладно бы жизнь в деревне, так и поныне есть такие, что кормятся только с 6-ти советских соток, обустроенных в садоводстве «светлый путь». И многие уже не могут считать даже копейки, ведь живых денег не видят просто годами.

Розовые рассветы и закаты сильных мира сего, их кукольные дома и окружение из прислуги - по сути дела из людей-роботов, охранников и кухарок, садовников и экономок, водителей и массажистов, юристов и управляющих и т.д и т.п. Всё это, мягко говоря, мешает им нормально воспринимать реальность и не может продолжаться вечно.

Так уж получилось, что я прокатился на машине времени. Поверьте: четырёх с половиной лет достаточно для того, чтобы увидеть в обществе разительные перемены.

Возможно, большинство людей за это время не увидели вокруг себя важных перемен. Да, конечно, платёжки, цены в магазинах на разного рода услуги в разного рода салонах. Всё это заметил, вероятно, каждый, кто не из числа вышеупомянутой розовой публики. Но заметили ли вы уровень агрессии и политического самосознания граждан? Посмотрите вокруг себя, поговорите...

Лично я теперь на каждом углу встречаю политически активных граждан. Причём и среди людей, которые меня пока, слава богу, не узнают. Ну, конечно же, и среди людей, с которыми знаком давно. Тут вообще в массе своей какие-то метаморфозы: бывшие сторонники власти теперь рьяные и вполне обоснованные её противники. А о тех, кто был нейтрален - лучше и не говорить, а то можно и новую статью заработать.

Ну, аккуратно я всё же расскажу. На днях приходит ко мне такой. Говорит: ну, всё достало, нужно браться за оружие. Объясняю ему: это не наш метод, это ни к чему хорошему не приведёт. Надо образовывать народ, организовывать, учить отстаивать свои права законным способом. Возможно, этот путь долог, но он - правильный путь. Он простой работяга, при какой-то фирме, бывший десантник, да и в других местах жизнь повидал, возраст уже ближе к 55-ти. Говорит, знакомый работает на экскаваторе, в месяц зарплата 25 тысяч нефтерубликов. По-моему, строит ЦКАД, целый день дёргает эти рычаги, вроде по 15 дней вахта. Ну, разве на эти деньги можно прожить и семью содержать?

Стараюсь успокоить: мол, держитесь. Он мне в ответ сразу выстреливает известную фразу: «денег нет, но вы держитесь». Далее выдаёт букет про учителей, мол, которым предложили идти в бизнес - с рабоче-крестьянскими комментариями, в которых изобиловали слова из трёх букв в адрес придумавшего этот постулат.

Потом мой знакомый - давай мне рассказывать подробности недавнего ареста Мальцева, и т.д и т.п. А ведь каких-то 5 лет назад он и слышать ничего не хотел о политике! Пожалуй, и пары действующих лиц из политических деятелей современности не знал.

А теперь заговорил и настойчиво и агрессивно. Я всё ещё пытался намекнуть ему, что если, мол, вот такие ребята, как ты подымутся на активные действия против нынешнего порядка, то начнут крушить всё без разбора - пугачевщина начнётся, анархия. Нет, говорит, я уже всё знаю, за всем слежу. Всем интересуюсь: хуже, чем при власти миллиардеров, говорит, мы точно жить не будем, если начнём делить как минимум богатства конституционно-наших недр по справедливости, а не так, что миллиарды в одни руки, а бюджетные крохи - в наши.

Я пока ещё не очень здоров, физически устал общаться с товарищем... Чтобы не усугублять своё плохое самочувствие, потихоньку ретировался из дискуссии. Оставив этого не в меру энергичного человека с собеседницами и со своими мыслями.

Не знаю, удалось ли мне убедить его, что силовой путь решения российских проблем это не лучший способ? Но мне показалось одно: что вполне возможно, вот такие люди когда-нибудь наплюют на всяческие пиар-авторитеты власти, да и на лица-авторитеты оппозиции. И дадут разгуляться своей волюшке. И тогда разобьются розовые воздушные замки олигархической системы. Хотя, конечно, руку на сердце положа, повторюсь: не дай бог... Ведь это не тот путь, к которому мы призываем уже многие годы. И, конечно же, этот путь не является спасительным для России. И конечно же пострадают тут все.

P.S.

После написания этой статьи - узнал, что в Биробиджане случилась стычка трудового народа с полицией. Причём на некоторых порталах пишут, что на сотрудников Росгвардии напала просто толпа народа, на других - что именно рабочих, хотя слово "рабочие" все официозные СМИ стараются не употреблять в заголовках - замечали? Пишут "сотрудники", "работники" завода - это явная разнарядка, чтобы меньше темы классовой борьбы было в информационном пространстве, котролируемом олигархатом.

Я уж не знаю, что там точно произошло в Биробиджане. Я знаю только одно: что воздух в обществе стал другим, пока "дело Левого Фронта" продолжалось нашей с Сергеем и других узников Болотной отсидкой. Люди стали другими. Народ повзрослел, и теперь власть с людьми должна разговаривать по-взрослому и откровенно, а не прятаться за липовые декларации о годовых доходах всего в восемь миллионов рублей.

А самое главное - власть должна что-то делать для поднятия жизненного уровня населения. Мер, принимаемых правительством, явно недостаточно. Вся деловая сфера бизнеса монополизирована. Государство самоустранилось от функции работодателя, вместе с тем - не создаёт условий для развития частного работодателя. В экономике - засилье кумовства, родственников в погонах и без, всё решается только в узком кругу и для этого же круга.

Тут, наверное, можно и остановиться, ведь всё это говорилось уже миллионы раз. Но жители страны розовых грёз и домиков для уточек не могут этого слышать: мешают беруши из розовой сахарной ваты, которую производят их же СМИ. Значит, ответственность - опять на нас. Нам нужно работать с народом как можно шире и как можно глубже. Наверное, нам самим придётся иногда останавливать народ, идя в народ, научив народ не срывать резьбу Истории поспешными поворотами. И - быть с народом во всех его чёрно-белых испытаниях.

 



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