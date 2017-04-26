Из всех животных символом России власть выбрала медведя, и он же служит логотипом партии власти. Для полноты сходства возглавляет партию Медведев человек по фамилии Медведев. Не только члены этой партии имею сходство с косолапым мишкой, у депутатов остальных думских партий заметна очевидная с ним похожесть. Медведи, хотя называются бурыми, но у них, как и у депутатов встречаются представители самых различных окрасов, и с коричневым и красноватым оттенком. Для медведей и депутатов характерен сезонный ритм жизни. Значительную часть жизни они проводят в спячке, у депутатов активность наступает в предвыборный период, а у медведей в теплые времена года.

Медведи и депутаты трепетно относятся к своему жилью. Свою берлогу медведь тщательно обустраивает, используя кору деревьев, ветки, мох и мелкий кустарник. Как обустраивает депутат свою берлогу, нетрудно найти в интернете. Некоторые медведи «подстраховываются» на всякий случай готовят сразу несколько берлог, и многие депутаты поступают так же, но в отличие от мишек, которые строят берлоги на одной территории, народные избранники имеют «берлоги» в самых различных регионах и даже в других государствах. Медведи и многое депутаты не создают постоянных брачных пар, после недолгого совместного проживания медведь покидает медведицу. Часть законодателей поступают так же, зачастую ≈ фиктивно. В отличие от мишек-самцов, депутаты-отцы трепетно заботятся о потомстве, стараются предпочитают обучать с проживанием подальше от горячо любимого отечества.

До недавнего времени медведь являлся символом не только партии власти, но и всей России. Но вот недавно стараниями голландской художницы Маргрит ван Бреворт появился необычный зверь, который, как никакой другой, подходит для символа России ≈ зовут его Ждун.

Во время сегодняшней встречи с представителями деловых кругов Ярославской области, один из бизнесменов рассказал Путину, что производительность труда на его предприятии выросла в 10 раз, а зарплата - в 2,5 раза. Путин пожал ему руку и отметил, что если все будут работать так же, как он, то россияне скоро БУДУТ жить при коммунизме. Ну, насчет всех россиян президент погорячился, но часть из его окружения в коммунизме живет уже давно и счастливо. Каждому по потребности, а потребности у них, судя по имуществу главы партии медведей, ≈ не меряны.

Вот уже больше ста лет граждане нашей страны живет в ожидании будущего. Еще четверть века назад провидец Жванецкий писал:

«У нас БУДЕТ лучше, не смотря на то, что становится хуже и хуже, БУДЕТ лучше. Только не сегодня. Только завтра опять. Станет будет быть! Конечно, слово «БУДЕТ» уже почернело от бесконечного употребления, но новый смысл придает ему прежний блеск, и оно снова сгодится в работу». Жванецкий это говорил задолго до появления наших российских депутатов и нынешней Думы, но их обещания светлого будущего ≈ впечатляют:

Манифест партии «Единая Россия» (2002 г.)

«Мы утверждаем, что XXI век будет веком России. Мы стоим на пороге беспрецедентного роста национальной экономики, какого еще не знала мировая история. Российское чудо будет достигнуто усилиями объединившихся вокруг партии «Единая Россия» граждан, на основе максимального использования уникального интеллектуального потенциала страны и открытий, сделанных российскими учеными за последние годы.

Через 15 лет, к 2017 году Россия будет ведущей мировой державой. Мы займем достойное России место в мировой экономике и политике, весь мир будет с восхищением наблюдать развитие проснувшегося российского медведя. В России будет развитая транспортная инфраструктура, доступная по цене любому гражданину и делающая легко достижимым любое место нашей необъятной Родины. Благодаря передовым технологиям в энергетике и новым источникам энергии Россия будет осваивать новые территории и ресурсы, приумножая ее богатства. Благодаря быстрому росту экономики рабочих мест будет больше, чем рабочих рук, спрос на рабочие руки будет превышать предложение, каждый сможет реализоваться в той сфере, в которой захочет. Каждый россиянин будет иметь доход, достойный гражданина великой страны. Благодаря бурному росту экономики будет возможным использование на практике всех достижений отечественной науки и потребуется мобилизация всего интеллектуального потенциала страны. Новый уровень развития технологии позволит обеспечить безопасность каждого гражданина и государства в целом. В свободной стране каждый сможет реализовать свои образовательные, культурные и духовные запросы в полной мере.

Наша конкретная программа такова. После победы на выборах в декабре 2003 г., сразу, в 2004 г. начнется:

≈ массовое строительство индивидуального жилья.

≈ программа развития новой транспортной сети России протяженность автодорог с твердым покрытием.

≈ технологическая революция в российском сельском хозяйстве.

≈ быстрый рост доходов всех категорий граждан.

≈ В 2004 г. каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас В 2002 году.

≈ В 2005 г. каждый гражданин России будет получать свою долю от использования природных богатств России.

≈ В 2006 г. у каждого будет работа по профессии.

≈ К 2008 г. каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости от уровня сегодняшнего дохода.

≈ К 2008 г. Чечня и весь Северный Кавказ станет туристической и курортной "Меккой" России

≈ К 2010 г. будет построена транспортная магистраль Санкт-Петербург-Анадырь, Токио-Владивосток-Брест и другие.

≈ К 2017 г. Россия будет лидером мировой политики и экономики

Скажете, что этого не может быть? Это будет! Мы ≈ партия "Единая Россия" ≈ сделаем это! Тысячу лет Россия была основным элементом мировой политики и экономики. Скажете, что в стране упадок и это никогда не повторится? У нас есть общественные силы, готовые поддержать возрождение России. Мы на пороге взрывного роста национальной экономики и мы сделаем этот шаг. Через 15 лет Россия будет лидером мировой экономики и политики. И весь мир на это посмотрит.

Здесь невольно вспоминается персонаж известного романа, который так же щедро обещал светлого будущего легковерным жителям небольшого городка: «Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках. Мраморные лестницы действительно ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах ≈ приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки… Мой проект ≈ разглагольствовал Остап ≈ гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.

≈ Всего мира! ! ! ≈ застонали оглушенные васюкинцы.

≈ Да! А впоследствии и вселенной». Очень похоже, что наши Медведи нас так же ловко дурачат, как ловкий мошенник Остап Бендер. Будем надеется, что их ожидает та же участь, что и великого комбинатора.