А взял бы неслуживший министр Шойгу настоящий Рейхстаг?

«Фейковый генерал Шойгу с помощью фейковых войск взял фейковый Рейхстаг и принял фейковую капитуляцию…»

Теперь вы поняли, отчего власти хотят прихлопнуть Интернет? Потому что он издевается над каждой их дурью.

Еще в феврале на «правительственном часе» в Госдуме Сергей Кужугетович пообещал провести в подмосковном парке «Патриот» в Кубинке штурм макета Рейхстага силами юнармейцев. Правда, не объяснил, зачем. Война с фашистской Германией вроде бы закончилась 72 года назад.

А для специальных операций вроде штурма дворца Амина в 1979 году в Афганистане детки совсем не нужны. Там, по рассказам, все больше ребята из спецназов КГБ и ГРУ работали.

Затея Минобороны РФ сразу вызвала осуждение германских политиков самого разного уровня. А у нас ее встретили с прохладцей. Дескать, чем бы детки ни тешились, лишь бы кокаином не баловались.

В своем комментарии к бравому почину Минобороны я напомнил неслужившему министру о некоторых превратностях судьбы.

«Рейхстаг в ночь на 1 мая 1945 года взяли советские войска. А потом он вдруг чудесным образом оказался в Западном Берлине под контролем «союзнических войск» США» (http://forum-msk.org/material/news/12861862.html ).

И задался вопросом: почему же сегодня жизненный уровень побежденной Германии заметно превосходит уровень жизни народа-победителя?

Но как оказалось, говоря о юнармейцах, высокопоставленный гость Госдумы зело лукавил. Научился, видать, от шефа.

Согласно информации на сайте военного ведомства, в «реконструкции» штурма макета фашистского логова «были воспроизведены танковые бои, дуэли истребительной авиации, а также действия подразделений пехоты.

Всего на поле вышло до 30 образцов автомобильной и бронетанковой техники периода Великой Отечественной войны (легендарный Т-34, тяжелые танки ИС-2 и КВ-1, немецкие танки Panzerkampfwagen III, Panzerkampfwagen V (Пантера) и штурмовое орудие Sturmgeschütz III, бронеавтомобили БА-64 и Ханомаг-250, а также артиллерия РККА и Вермахта). Кроме того, впервые над территорией парка «Патриот» прошли воздушные дуэли поршневых самолетов-истребителей Ла-7 и Мессершмит».

А всего «в мероприятии» участвовало более 1400 ряженых бойцов из 125 отечественных и зарубежных военно-исторических клубов России, Белоруссии, Израиля, Польши, Италии, Испании, Чехии, Словакии, Латвии и Украины (!).

Какие уж тут детки! Вы посмотрите на эти лица! И вот уже Сеть прямо-таки заходится в язвительных (неуставных) шуточках в адрес генерала армии. И главный вопрос: «За чей счет банкет?» «Правда ли, - спрашивают его, - что на показушное «взятие Берлина» ухлопали 20 млрд. рублей»?

А кто скажет, если нам даже на далеко не шуточную войну в Сирии никаких цифр не называют? По подсчетам РБК, год бомбардировок вынул из карманов граждан около 60 млрд. руб. Да на ремонт «Кузи» решено потратить несколько десятков миллиардов. Ну, распилят, знамо дело, несколько миллиардов - не без того.

Специально приставленных к Сети стукачей могу «обрадовать»: я против ИГИЛ и международного терроризма. При этом хочу полюбопытствовать: почему и по какому закону она должна вестись из нашего кармана и тотального грабежа 42 млн. пенсионеров? Почему Шойгу скрывает истинные потери?

Очевидно, стремясь как-то приподнять в глазах общественности дурацко-затратную идею, журналист «Комсомолки» из т.н. кремлевского пула Дм.Смирнов восторженно начертал в своем Твиттере: «Шойгу принял капитуляцию Берлина: в парке «Патриот» прошла реконструкция взятия Рейхстага».

Люди добрые, лучше бы он этого не делал! Это же Твиттер! Там вообще нет ничего святого. Ну и получил в обратку:

«А страна в нищету погружается, в том числе и ветераны различных войн. Страшно это…»

«Давайте посчитаем стоимость «рейхстага», количество украденных денег, а потом откроем статистику нищих в России».

«Деньги некуда девать? Всем ветеранам ВОВ квартиры дали? Всех детей вылечили? Нет, все деньги распилили на патриотизме?»,

«Петру I было 12 лет, когда он играл «потешными войсками», этим придуркам всем за 60... что сказать?»

Досталось и бедному премьеру Дмитрию нашему Анатольевичу. Ведь формально г-н Шойгу входит в его правительство:

«Видать, Димон еще одну дачку себе построил, а на рейхстаг не хватило».

По поводу этого шоу СМИ привели высокопарные сентенции г-на Шойгу о патриотизме и воспитании молодого поколения.

А я опять же интересуюсь:

- Как, Сергей Кужугетович, согласуется с вашими идеями патриотизма и воспитания молодого поколения ежегодная маскировка Мавзолея Ленина фанерными щитами? Того самого Мавзолея, к подножью которого наши деды и прадеды бросали гитлеровские штандарты и знамена?

Вас как бывшего партийного деятеля КПСС этот маскарад не коробит? Холодок не бежит за ворот, когда вы мимо этой фанеры на лимузине перед войсками 9 Мая проезжаете?

P.S. Анекдот в тему: «Жильцы пятиэтажек – запрещенная в России террористическая организация».