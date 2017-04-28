Правители России - "негры"?

Конституция России (ст. 19) торжественно провозглашает: "Все равны перед законом и судом". Не касается сей постулат лишь "негров", как в сокращении называют неграждан.

Стало быть, все, кого не касаются законы великой России, не являются ее гражданами? Чтобы проверить это, достаточно обратиться к нашей армаде правоохранителей. Вот пример:

Кодекс РФ об административных правонарушениях (ст. 5.59 КоАП)предусматривает ответственность за нарушение федерального закона о порядке обращения граждан - штраф до 10 тысяч рублей.

Прокуроры с удовольствием пользуются этой статьей, ежели имеется субъект нарушения. Казалось бы, "нахлобучат" они любого, кто посмеет нарушить право граждан. Ан нет! Видимо, некоторые правители (из категории "верховных") являются "неграми", не подлежащими преследованию в РФ.

Видимо, именно таким "негром" является глубокоуважаемый Д.А. Медведев, занимающий пост председателя Правительства РФ.

К нему я обращался по вопросу защиты детей-инвалидов России, прикованных к инвалидным коляскам - мол, согласно федерального закона именно он компетентен решить поставленный мною вопрос.

Федеральный закон обязует г-на Медведева ответить по существу поставленного вопроса, хотя бы в его стиле:"Денег нет, но вы держитесь".

Но этот г-н так не ответил. В нарушение закона Правительство мне сообщило, что письмо спущено "вниз", в Министерство труда. Ну а те, естественно, сочинили мне отписку в стиле абсурдной лекции. По-другому они не могли, ибо решение вопроса не относится к их компетенции. Решение вопроса законом возложено только на председателя Правительства РФ - т.е. на Медведева.

Вот вам классическая схема: есть закон, и есть человек, его нарушивший. И есть книжка по имени КоАП, предусматривающая ответственность для нарушителя. Для любого, самого непрофессионального, прокурора это прямо-таки халява.

Генеральная прокуратура, куда я обратился, почему-то не воспользовалась шансом получить лишнюю медаль за борьбу с преступностью. Их ответ меня прямо-таки ошарашил. Они сообщили, что не имеют полномочий по надзору за деятельностью Правительства России. Видимо, поэтому не могут оштрафовать г-на Медведева на жалкие для него 10 тыр.

А может быть, генпрокуроры просто стесняются сказать, что г-н Медведев никакой не гражданин РФ, а просто "негр"? Может быть, прав гражданин России тов. Навальный, рассказавший о медведевских виноградниках в Италии? Тогда мне остается только обратиться к прокурору солнечной Италии - мол, ваш гражданин нарушает законы РФ, заставьте его не делать этого...