К фарсу вокруг "решительного снятия" Медведева Путиным

Судя по тому, как оживились кремлевские пропагандеры (от карманного «красного» Семина до придворного политтехнолога Минченко); как надувается тема скорой смены премьера Медведева, нас ожидает очередное шоу. Титанический подвиг ВВП по отставке непотопляемого Димона-Айфонского. Что-то вроде новой Куликовской битвы «патриотов» с «либералами» в надоевшей камарилье.

Но это – лохотрон. Изложу тезисами.

- Медведев никогда не был истинным премьером, подлинный премьер – Игорь Шувалов, фактически выступавший главой правительства при премьерстве Путина в 2008-2012 гг. (Если помните, то основным занятием формального главы правительства были бассейн и спортзал). Шувалов есть человек ельцинской Семьи и махровый сислиб (сырьевой монетарист).

- Отставка Медведева не будет сопровождаться чисткой правительства, ЦБ и госкорпораций от сислибов, убийственный для РФ экономический курс продолжится.

- Медведев всегда играл роль шута горохового, на фоне коего ВВП выглядит титаном, ДАМа всегда использовали в политтехнологических целях и как возможного «мальчика для битья». Хотя эта роль – высокооплачиваемая и позволяла Димону сколотить свою «юизнес-империю» («Мираторг», к примеру).

- ДАМ никогда не выступал самостоятельной фигурой, даже во время своего липового «президентства» в 2008-2012 гг. Все ключевые решения принимал только Старшой. И вся эта липа о том, что либерал Димон якобы сдал Ливию и присоединился к санкциям против Ирана хороша только для расейского электората, не обремененного лишним интеллектом.

- Ситуация сегодня в экономике и госуправлении РФ настолько скверна, что пришло время изобразить победу ВВП над страшным и непобедимым, аки Змей Горыныч, либералом Медведевым. А также – имитировать некую «смену вех» в политике. Но на самом деле не поменяется в принципе ничего. Как было у Кремля «единственно верное учение» (сырьевой монетаризм Вашингтонского консенсуса-согласия), так и останется. Как останутся на месте Силуанов, Орешкин, Шувалов, Греф, Костин. То есть, смертельные враги протекционизма и активной промышленной политики.

- Либо на место Медведева поставят очередного сислиба (типа Шувалова, Кудрина, Грефа, Орешкина), либо – какого-нибудь «сапога»-адъютанта (женераль Дюмэн). «Новое» правительство продолжит принимать самые идиотские решения: душить реальный сектор, разбазаривать деньги, пилить-строгать, драть с нас три налоговые шкуры, урезать расходы на науку, образование, медицину, поддержку реального сектора. При этом сохраняя идиотскую экономику «сырье плюс ВПК». Всякие там прочие отставки губернаторов и назначения новых – просто шелуха, ничего не изменяющая в принципе. Руководство ЦБ также останется сислиберальным.

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Вывод Максима Калашникова: Медведева сделают классическим «козлом отпущения» и громоотводом. В остальном кризис РФ продолжится, причем в режиме ускорения.

Никаких кадров на замену сислибам и для формирования настоящего антикризисного кабинета министров у Кремля нет. Да он и желает этого делать. Никаких козырей в рукаве у Путина нет, имеющаяся кадровая колода – грязна и засалена. И неизлечима.

Нам не стоит вестись на дешевое шоу «отставка Медведева». Мы должны требовать полного устранения сислибов из управления РФ и создания Правительства национального доверия.

Кремль же сам себе роет яму. Даже формальная «смена» правительства сработает акселератором конца всей камарильи. В любом случае: хоть в сценарии выставления на пост главы правительства матерого сислиба, хоть в варианте премьерства туповатого силовика. Потому как первый, так и второй приутся ломать дрова и принмать самые идиотские (сислибы иного не умеют) экономические решения. (При этом силовик-премьер станет подмахивать те решения, что готовят оскомину набившие «жрецы»-сислибы). Тем самым страна окажется пущенной вразнос. Особенно при сохранении бессмысленных «мегапроектов» (футбол-2018), войны-трясины в Сирии и чудовищного воровства верхушки и совершенно кретинического курса «сырьевого милитаризма» (добываем сырье и клепаем оружие).

Чему быть – того уже не миновать. Высшая власть в РФ ничего не может сделать с кризисом. Но зато дешевые спектакли во время чумы нам обеспечены.