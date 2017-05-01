Работа депутата?..

Политики и журналисты не дворовых изданий говорят, что новый американский президент непредсказуем. Якобы дочь попросила бомбануть Сирию и папа выполнил просьбу. Многие обещания перед выборами оказались не выполненными. Непредсказуемые и наши депутаты. Хотя их сравнивать с президентами нет смысла. Президент в ответе за страну, а наш депутат только за себя и то не всегда. Например, Вороненков даже себя не уберёг. Меня удивляет Жириновский. Я целый год имел с ним переписку старым дедовским способом. Отправлял почтой письмо и он так же мне отвечал. Даже высылал газету ЛДПР. Чтобы не отрывать его от работы выписал сам его газету. Попытался писать статьи, но оказалось, что газета лично принадлежит Жириновскому и никого посторонних на страницы он не допускает. Так ведут себя все собственники. Например, Геннадий Андреевич. Попробуй написать? Зато сам Г.Зюганов в каждом номере печатает по две, а то и более статьи. Когда он работает? На статью нужно время. Не думаю, что депутаты сочиняют после работы до глубокой ночи. Законотворчеством сейчас нет смысла заниматься. Партия власти сама принимает законы, мандатов у них больше чем надо.

И вот на одной тусовке после отчёта Д.Медведева о работе правительства Жириновский в обычной манере даёт оценку правительству. "У нас самое лучшее правительство, самые лучшие министры, а сидят хмурые". Он имел в виду когда отчитывался премьер перед депутатами. Как думаете, читатель, зачем он это говорил? Тем более что на самом отчёте выступил с критикой. И это депутат, руководитель фракции ЛДПР. Будет порядок в стране с такими депутатами? Более того в последнее время он озаботился своими похоронами. Написал сценарий и выложил в интернете. Вот только не написал срок исполнения. Думаю не многие бы соболезновали. Разве что для приличия. В Кремле будет прощание, портрет с чёрной лентой и похороны с армейским сопровождением. Неужели жизнь заканчивается? Не успеет пожить на пенсии. Так и вынесут из думы вперёд ногами. Странно слышать и читать такое от горлопана депутата. Боится помереть. А я своим сказал ни каких траурных мероприятий крематорий, чтобы не обременять на поминки и ухаживать за могилой.

Почему Жириновский на отчёте критикует правительство, а на тусовке с В.Соловьёвым кричит совершенно о другом. Что это? Вот такие у нас депутаты и что можно ждать от него в его законотворческой деятельности. Он всю жизнь как флюгер на метеостанции. Куда ветер, туда и смотрит. И никого это не интересует. Они то получают по 360 тысяч рублей и могут говорить и делать, а в основном ничего не делать, а просто получать зарплату и развлекать публику на тусовках. Какой толк от него и его фракции? Никакого. Более того в период, когда значительная часть населения, можно сказать голодает, так как получает меньше прожиточного минимума, он снова затеял бодягу по выносу В.Ленина из Мавзолея. Нет других проблем у ЛДПР. А откуда он знает о проблемах народа? И в этом его поддерживает большинство депутатов. От жира бесятся. А мы терпим, нам голоса никто не даёт. И вот, наверное, почувствовал приближение конца даёт интервью журналисту газеты "АиФ".

Здесь он как и Медведев смягчил отзыв о работе правительства, изменив смысл ответа. "Правительство лучшей в мире страны должно быть лучшим правительством, но пока у министров не всё получается?" А чем лучше наша страна? Тем что Жириновский сидит в думе седьмой созыв и ничего не делает. Иногда правда шумит здорово. На статью говорит уже совершенно по другому. Мы преуспели в сверхбогатых. За год олигархи заработали 100 миллиардов долларов. Почему бы сегодня эти миллиарды не пустить на какие - то общие цели для наших граждан? Он говорит, что ЛДПР предлагает увеличить налог до 80 %. Странно читать такое от Жириновского. А что он со своей фракцией сделал для этого? Сейчас уже ничего не может сделать. Партия власти теперь принимает законы без Жириновского, Зюганова и Миронова. Владимир Вольфович, а зачем сейчас вы сидите в думе? Вы сегодня балласт, а зарплата идёт и льготы королевские. У вас совесть есть? Нет у вас совести и я вам об этом писал раньше, но вы на людях говорите хорошо, а на письма не реагируете. И вообще вы ни на что не реагируете, только на принятие законов партией власти. Вы всегда "за". В шестой думе вы могли объединиться с коммунистами и с фракцией Миронова и потребовать принятия законов о налогах. Сперва вы взяли на вооружение заботу о русских, теперь о бедных. Вспомнили военное время, хотя родились после в 1946 году. Собирать для бедных поношенное тряпьё. Далеко пойдёте. Сами получаете по 360 тысяч неизвестно за что, а те кто получает минимальную зарплату одаривать обносками. Дожили. По вашему надо продавать по сниженным ценам или бесплатно, как вы говорите журналисту, продукты которые выбрасывают на улицу. А вы сами не пробовали такие продукты? Вы народ считаете за скотов, предлагаете кормить отбросами. Не лучше ли сменить власть. И через год нищих не будет. Вам пример Е.Примакова не о чём не говорит? Или вы не способны различать плановую экономику с рынком, которого в стране нет. Есть самая настоящая спекуляция.

И снова вы на своём коне. В Советском Союзе черешня была дорогой. Ах ты, господи, какая проблема. А сейчас всё дёшево, да? Или вам не известны нынешние цены? Минимальная зарплата почти полностью уходит на ЖКХ. На питание с нынешними ценами ничего не остаётся. Как же вы далеки от народа. Далее он глаголет журналисту, что дурацкая система осталась. Якобы в Союзе продукты на прилавке гнили, но цены не снижали. Зато в Союзе хлеб выпекали из муки высшего и первого сорта, а сейчас из зерна третьего и четвёртого класса, которое в Союзе шло на корм скоту. Договаривайте, депутат Жириновский. Измените положение, кто вам мешает? 24 года сидите в думе и только сейчас узнали, что можно цены менять. Попробуйте. Президент на днях на счёт цен беседовал с Артемьевым и не первый раз. Что нибудь меняется? Вы о чём? Цены можно менять если магазин государственный. Дал команду и цены изменили, а собственник лучше выкинет на улицу, но цены менять не будет. Помните США вывозили зерно в море и топили, чтобы удержать цены. Такова политика капитализма, а тем более бандитски- воровского. Раньше я вам задавал вопрос: "Толи вы с детства не адекватен к плановой экономике, толи косите под дурачка?" На это письмо я получил ответ в котором вы пожелали мене крепкого здоровья.

Странно всё - таки ведёт себя депутат Жириновский. Говорит, что сейчас Россия производит 70 % лекарств, осталось заместить 30%. Вы точно косите под дурачка. Сырьё для лекарств импортное, поэтому и цены импортные. Для вас сложно это понять. А ведь Союз производил около 90 % лекарств из собственного сырья. Где это всё?

Главная проблема по Жириновскому - это не удаётся поменять отношение власти к людям. А разве кто нибудь этой проблемой занимается? Ведущие чиновники из Питера, который власть превратила в бандитский. Даже фильм такой сняли и показывают с небольшим перерывом, чтобы народ не забыл о том, что сейчас представляет город Ленина. Поэтому и переименовали, не хотели марать имя В.Ленина. Хороших, опытных и образованных специалистов в стране есть, но им не дают возможность применить свои знания. И снова напомню Е.Примакова. Почему Ельцин отстранил его не дав поработать хотя бы год? Жириновский ответьте. Экономика пошла в гору, его не за что было снимать. А вы где были в это время? Закрыли глаза и заткнули уши. А теперь одумались, но ничего не делаете, чтобы поставить на правительство порядочного хозяйственника. Вы же сами критикуете Медведева, так уберите. По профессии у нас министры не только финансисты, есть социологи, биологи, были медики. Вам трудно понять, но в России при бандитски-воровском капитализме министры не должны понимать ту отрасль, которую разрабатывают. И это делается специально, они меньше задают вопросов президенту. Пример. Компьютерщика назначают министром здравоохранения. Заворовались коллеги, девять человек арестовывают, министра назначают послом на Украину, подводят под дипломатическую неприкосновенность. И вы молчите, а сейчас заговорили о профессионалах. Жириновкий, неужели вы не понимаете, что делаете из себя дурака. Вы же образованный человек нельзя опускаться до базарной бабы. Вы ведь депутат. Вот если бы вы рассказали о себе, что я в законотворческой деятельности ничего не понимаю и не хочу понимать, но меня народ избирает. Всё сдаю мандат и ухожу на пенсию. Вот тогда бы народ вас понял.

Говорите, что стране нужны инженеры. Да это так, а какую профессию вы организовали своему сыну? Оказывается он имеет удостоверение доктора социологических наук. Кому нужна такая профессия? Наверняка вам было легче её организовать для любимого сына и в думу протащили по тихому. Что может сделать для страны и народа Игорь Лебедев не замарав ни разу руки на производстве? Владимир Вольфович, досиживали бы уже по тихому , пока вас не вынесут из думы. Что вы лезете в эфир и на страницы газет с дурацкими предложениями, которые фракция КПРФ давно предлагала. Но вы же против всего советского. При Советах за такую зарплату вам бы пришлось пахать часов по двенадцать.

В девяностые годы Жириновский физически был вполне самостоятельным. Если, что - то ему не нравилось устраивал потасовки и этим набивал себе авторитет. Теперь силы не те, но пока может говорить. И говорит чушь, не стесняясь в выражениях. Народ любит таких, но толку от него как от козла молока. Ведь Украина переняла от Жириновского потасовке в парламенте. И не только потасовки. Все наши "господа", допущенные к средствам массовой информации, в том числе и Владимир Вольфович, говорят, то на Украине произошёл военный переворот, который совершили недобитые бандеровцы. Они умнее нас оказались. У нас ведь тоже военный переворот произошёл в 1993 году. В отличие от Украины у нас организовали переворот генералитет Советской Армии. Все без исключения были коммунистами. И жили ни в чём не нуждаясь. О войне они знали по рассказам, фильмам, книгам, которые наверное не читали. Многие побывали за границей и видели капитализм в действии. И всё - таки решились на переворот. Почему? В силу слабости ума, они думали не о народе и государстве, они думали о перспективах собственных персон. Не зря министра офицеры называли "Паша Мерседес". Наши жигули его уже не устраивали. Доллар опрокинул Советскую власть.

Жириновский возмущается, что власть не может подобрать посла в Турции. Оказывается у нас нет таких кадров. Владимир Вольфович, а почему бы вам не предложить свою кандидатуру. Вы владеете турецким языком и за словом в карман не лезете. Тем более из Турции океан ближе, чтобы сапоги намочит океанской водой. Вперёд за Родину! И возраст как раз для посла. Говорите хорошо, но ничего не делаете. Кто - то за вас должен делать грязную работу, а плодами пользуетесь вы незаслуженно.

Далее он критикует министерство экономического развития, финансов. Прогнозы липовые и деньги доходят до регионов под конец года. Да это было в девяностые и в нулевые. Сейчас они вообще не доходят. Комментировать С.Глазьева не буду. Почитайте его выступление на Московском экономическом форуме. Сколько можно говорить о политики ЦБ. Именно Набиуллина не даёт развитию экономики. Об этом говорил даже президент в прошлом году, когда верстали бюджет. Банк поддерживает спекулятивны операции, на которых наживаются банкиры и финансовые мошенники. Вы же Владимир Вольфович молчите. Устройте хотя бы драку в думе по поводу работы ЦБ. Это же самое настоящее предательство. Вся экономика зависит от работы ЦБ и никто не бьёт тревогу. Автор в конце беседы задаёт дурацкий вопрос: "Почему ЦБ держит 400 миллиардов долларов за границей, а правительство не может взять эти деньги и направить на развитие инфраструктуры в стране"? Надо спросить именно вас, Владимир Вольфович. Почему? Вы же депутат. Вообще 400 млрд. долларов нельзя отдавать нынешнему правительству. Надо сперва поменять Д.Медведева. Они снова уйдут в коммерческие банки, что было в начале прошлого года. Поменяли рубли на доллары и банкиры рассчитались с кредиторами. И никто не остался в обиде, разве что народ. Но о народе не принято беспокоится. А скоро выборы. Неужели Жириновский в очередной раз выставит себя в качестве кандидата. Зачем? Оказывается чтобы отнять голоса у коммунистов. Одумайтесь хоть в последние дни. Не работают наши депутаты на страну и народ. Жаль, что с них никто не спрашивает, хотя единственным источником власти является многонациональный народ.