Голая леди Годива против голого короля

"Деградация политактива в первую очередь внешне выражается в желании на любую проблему отвечать митингом и попыткой сбора народа.

На самом деле митинг это всего лишь способ актуализировать проблему и привлечь к ней внимание. И не самый удачный. Условно говоря, голая леди Годива на коне против налога (или ее современный аналог), гораздо эффективней митинга из пары тысяч человек против закона о реновации.

В принипе, эффективность митинга или подобной акции (а вариаций таких акций сотни) измеряется общественным резонансом, а собирать народ надо когда вы на самом деле готовите революцию или хотя бы силовое сопротивление властям.

Это я к тому, что в ФБ висят аннонсы уже двух митингов против реновации и организаторы уже начали поливать друг друга. Рано и не к месту. Настоящим митингом против реновации станет десяток тысяч москвичей в ответ на первую попытку силового выселения, в том месте, где эта попытка будет предпринята", написал в своем ФБ Роман Ткач.

В принципе согласен полностью - выводить народ на улицы неужно не затем, чтобы спустя пару часов, объявленных в заявке и согласованных той властью, против которой и митингуют, увести этот народ с улиц обратно и считать себя при этом очень крутым революционером.

Власть, кстати, это поняла достаточно давно (и не у нас первых), навязав обществу ложную оценку силы того или иного политического движения - вот эти выводят 100 тысяч, скажем, как официальные профсоюзы вместе с "Единой Россией" на Первомай, вот значит, они и есть сила! А ОКП в компании с союзниками вывела на 1 мая в Москве несколько сотен - ну, "это несерьезно"...

Однако ж, в отличие от партии власти и официальных профсоюзов, у оппозиции нет крепостных бюджетников и работников окологосударственных предприятий, кому можно спустить разнарядку - оппозиция может выводить народ на улицы только когда этот народ готов протестовать и, что называется, горы своротить. А в более спокойное время постоянное удерживание сторонников в несколько взвинченном состоянии вызывает только усталость и раздражение. Как у КПРФ, которая ходит по определенным календарным датам по хорошо знакомым маршрутам большой толпой (впрочем, каждый год все меньше и меньше), а потом дружно расходятся по домам. Но у КПРФ появились уже свои "крепостные" - помощники, муниципальные депутаты, разного рода активисты: в Москве это достаточно большая толпа. В провинции, естественно, куда меньше.

Конечно, если партия ничего не делает в публичном пространстве, она тоже теряет сторонников. А за неимением настоящего дела сгодятся и пустые митинги - собрались, посмотрели друг на друга, послушали "вождей" и пошли пить пиво.

Есть ведь уже и фирмы, предоставляющие "массовку" на важные мероприятия, причем массовка качественная, по уровню сознательности и подготовки зачастую превосходящая массу партийных активистов - люди ж за деньги работают! То есть при наличии средств партийную мощь можно более-менее убедительно имитировать.

В общем, есть такая проблема, верно описанная Романом Ткачем. Жалко, что ее решение у него не описано...

А решение одно, на самом деле - настоящее дело.