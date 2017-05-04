Зеленое лицо протеста

В России сейчас борются две идеи: идея стабильности и поднятия с колен, которая все более устаревает и рушится под тяжестью собственной несостоятельности и идея новой свободной России.

Так уж мы устроены, что каждому неосязаемому явлению стремимся придать некий вид, нарисовать лицо, очеловечить. Это же происходит с нашими идеями и политическими программами. Часто они принимают вид даже конкретной персоналии. Людовик XIV не зря говорил, что государство это я. Ведь, этот король действительно знак. Символ абсолютистской Франции и зачастую символ абсолютизма как такового. Тоже и с Путиным. Путин не просто человек, он лицо и воплощение первой идеи, идеи стабильности. В этом есть немало плюсов, но есть и один жирный минус: в случае если идея дискредитирует себя, то и его символ все больше подвергается критике и обструкции. Потому, оппозиция даже сыграла ему на руку, сделав символом коррупции Медведева, фигуру довольно условную. Но после акции #надоел, острие критики совершенно справедливо сместилось на главный символ всего плохого, что происходит с нашей страной на протяжении многих лет. Конечно, не Путин виноват во всех наших проблемах, но он воплощение всего этого: серости, коррупции, лицемерия, отсутствия перспектив, тотальной деградации общества и государства. Он действительно воплощение стабильности, только под этим фасадом кроются наши стабильные несвобода и неустроенность. Путинский режим легко сравнивать и со сталинским, со старой империей, и с царством XVII века. Это немудрено, он впитал в себя все худшее оттуда. Он квинтэссенция реакции, стагнации и болота. Он квинтэссенция серости. Потому символом этой эпохи и стал блеклый бесцветный человек, внутренне неуверенный в себе, потому всячески пытающийся самоутвердиться при любом удобном случае. И эта черта характера прекрасно отражает всеобщий рессентимент, охвативший общество после распада СССР, всеобщую тягу к самоутверждению или как это раньше называли к поднятию с колен.

Но есть ли лицо у протеста против всего этого? Пока нет. Навальный активно претендует на эту роль, но назвать его символом нынешнего протеста пока нельзя. С одной стороны у него имидж борца с коррупцией и разоблачителя мутных схем власть имущих, но этого недостаточно. Нужно быть воплощением противостояния режиму на всех участках фронта. Быть и борцом с коррупцией, и разоблачителем их лицемерной лжи, и разрушителем их убогих идеологических конструкций, и творцом нового революционного мифа, новой идеологии для новой России. Нужно настолько же соответствовать протесту, насколько Путин соответствует сложившейся системе. Этого пока нет. Оно и к лучшему. Зачастую, когда протест обретает свое персональное вождистское лицо, он перестает быть таковым. Ленин с Троцким стали символами Русской Революции уже постфактум, когда она закончилась. На то он протест, чтобы быть разнообразным и многоликим.

Но виртуальный символ протеста, некий собирательный образ, стараниями охранителей уже начинает складываться. Это человек, облитый зеленкой. Можно сказать, зеленый человек. Не убогий серо-зеленый человечек, что захватил Крым три года назад, а яркий изумрудно-зеленый революционер. Тут можно увидеть ассоциации и классическим анонимусом с Форчана, до широкого распространения маски Гая Фокса, у него была зеленая голова без лица. И с неполиткорректным лягушонком Пеппе. Но самое для нас главное наверно это образ супергероя Халка. В этом образе сама суть происходящего. Как вы знаете, Халк в жизни обычный человек, тщедушный и слабый. Но стоит ему разозлиться и он в мгновение превращается в огромного зеленого монстра. Это очень точный символ того, что происходит со всеми нами. Они долгое время нас злили, плевали в лицо, издевались, лгали. И в какой-то момент пробудили дух протеста, разгневанное чудище, которое готово разрушить сложившийся несправедливый порядок вещей.

Ещё ярко-зеленый, изумрудный цвет хорош сам по себе. Он явная антитеза серости путинского режима. Зеленый цвет это цвет молодости, творчества, витальной силы. И ещё он не так затерт, не дискредитирован в глазах людей, как например традиционные красный с белым. Это цвет реальной альтернативы всей нынешней реальности, которая слиплась в грязный ком пластилина, в котором смешались все прежние цвета.

Конечно, облитие зеленкой вещь неприятная и даже опасная. Изначально охранители позиционировали этот акт, как акт унижения своих врагов. Но сколько было в истории случаев, когда символы, которые должны были кого-либо высмеивать и унижать, использовались противной стороной, как собственное знамя и оружие. Так было с христианами, которые приняли как самоназвание, уничижительное прозвище, так было и с гёзами. Гёзы дословно значит оборванцы. Так их назвали чванливые испанские гранды, не желая вступать с местными жителями в переговоры. Но гёзы приняли это название, как символ протеста против роскошно одетых грабителей-феодалов. В песенке Yankee Doodle, англичане потешались над колониальной деревенщиной, но вскоре она стала гимном Американской Революции. Так же и зеленка имеет все шансы стать символом нынешнего движения против диктатуры серости.

Они так боятся цветных революций, что неудивительно для тех, кто сделал ставку на бесцветность. Но они сами её начали, облив зеленкой первого несогласного. Теперь поздно идти на попятную. Халка уже не остановить.