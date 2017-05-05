Нам нужны "жареные колорады"?

По итогам недавнего "навального" скакания в России появилось немало статей, в том числе и статей "левых" и "красных" (или считающих себя таковыми). И, как это не забавно, но они опять, как в 2014 году, разделились на "майданцев", "антимайданцев" и "нейтралов". Только уже по отношению к российским майданцам. Например, Юрий Мухин, находящийся сейчас под домашним арестом, выступил в качестве страстного "замайданца". Он написал: "Навальный сегодня дерётся за то, за что обязан драться любой гражданин, любой настоящий человек, а не человекообразный овощ на грядке России... Навальный не трусливый овощ, Навальный пытается поднять людей на борьбу (пусть пока и просто с ворами), и делает это бескомпромиссно. Навальный восстановит действие российской Конституции в части свободы слова (так всегда бывает после революции)... Навальный обеспечит Россию судьями, избранными народом, а не назначенными жуликами и ворами."

Ага, как говорится, его бы устами да мёд пить... :) Появились и свои новые "нейтралы". Яркий пример – Оксана Снегирь. В отличие от Юрия Мухина, г-жа Снегирь отлично понимает, что Навальный и либералы – классовые враги. Что ж, спасибо и на этом. Она пишет:

"Либералы – убежденные антикоммунисты, сторонники капитализма, частной собственности и капиталистической эксплуатации. В этом они ничем не отличаются от ныне правящей буржуазной группировки, против которой они выступают. Отличие только в одном – либералы представляют ту буржуазию, которая тесно связана с западным монополистическим капиталом и разделяет его интересы. А его интерес состоит в том, чтобы превратить Россию в страну, полностью контролируемую Западом, лишенную собственной крупной промышленности, продающую ему за бесценок сырье и поставляющую ему дешевую рабочую силу. Отсюда ясно: цели либералов - подлые и человеконенавистнические, глубоко враждебные интересам трудящихся."

Отлично! Тут можно подписаться под каждым словом. Но что же дальше?

"Уже ясно, что либералы объявили войну правящей буржуазной группировке и намерены ее свалить. Они считают, что настал их звездный час, что и внутренняя и международная обстановка теперь благоприятна для переворота. Внутри страны кризис обостряется, положение трудящихся ухудшается, настроения протеста нарастают. На внешней арене Запад усиливает давление на действующую российскую власть, а это еще больше ослабляет ее позиции внутри страны. Нам следует ожидать попытку буржуазного переворота по образцу украинского майдана. Либералы понимают, что победить на выборах они не в состоянии. У них есть два варианта. Либо, если получится, совершить переворот до выборов. Либо – дождаться выборов, участвовать в них, и после, проиграв, под предлогом нечестного подсчета голосов совершить переворот."

Да! Yes!!! Всё верно! Браво!..

А потом?

"Другой вопрос – что делать в назревающей схватке нам? Поддерживать готовящийся переворот или препятствовать ему? Помогать Навальному сбросить Путина и занять его место? Или взять сторону Путина и помогать ему разгромить Навального? [...] Итак, понятно – вставать на сторону правящей буржуазной группировки, как это сделала КПРФ – для коммунистов позор. Однако не меньший позор – превратиться в охвостье либералов. Для нас либералы такие же законченные враги, как и путинская клика. Стать орудием таких заклятых врагов, своими руками вести их власти – это идиотизм. Мы также не имеем права стоять в стороне и просто смотреть, как буржуазия использует трудящихся в своих корыстных целях. Это – дезертирство и самоустранение, то есть опять-таки преступление."

Опять всё верно. А выводы?

"Так что же мы должны делать? [...] Мы должны идти к участникам движения – и чем скорее, тем лучше. В политических организациях либералов нам нечего делать, там сидят наши враги. А вот митинги, на которые приходят десятки тысяч граждан – это другое дело. На этих митингах заправские либералы составляют одну десятую долю процента. А все остальные – это обманутые либеральной демагогией трудящиеся. [...] Идти мы должны без красных флагов, без портретов Ленина, безо всяких «опознавательных знаков». Благодаря клеветнической буржуазной пропаганде и предательским действиям КПРФ коммунистические идеи сегодня сильно дискредитированы. В голове у многих граждан каша. В их сознании порой уживаются противоположные, взаимоисключающие идеи. Они протестуют против социальной несправедливости, против деления общества на богатых и бедных – и в то же время враждебно относятся к Октябрьской революции, которая как раз и покончила с несправедливостью и с делением на богатых и бедных. Для таких одураченных граждан одно только слово «коммунизм» – как красная тряпка для быка. Ну что ж. Мы будем действовать так, как диктуют обстоятельства. Флаги – это не главное. Название – не главное. Главное – внести в массы наши идеи, дать движению наше направление."

Вот так поворотец! Во главе движения – лютые враги, среди рядовых участников движения – тоже враги, пусть и "одураченные", которые уже готовятся валить памятники и разливать бензин по бутылкам, чтобы жечь "красных", но красным зачем-то надо к ним идти и их за что-то там агитировать. Зачем, чтобы схлопотать по шее? (Евромайдан, кстати, и начался именно с избиения явившихся туда левых, братьев Левиных, причём пришли они, в точности по совету г-жи Снегирь, "без красных флагов, без портретов Ленина". Что ничуть не помешало майданцам их избить – да так, что они угодили в больницу. Избивали их под крики "шавки!" – так в кругах фашистов именуют антифа).

Ну хорошо, а что делать этим воображаемым "левым" в толпе навальнят, когда российские майдановцы станут не просто скакать под крики "кто не скачет, тот..." (это они уже делали в Екатеринбурге), а валить памятники Ленину и другим революционерам? Помогать им работать кувалдами, чтобы ещё лучше слиться с толпой и замаскироваться? Беспомощно молчать? А, г-жа Снегирь? Каков ваш совет? Или, может, начать агитировать против? Но тут-то вы себя и разоблачите. :)

Нет, г-жа Снегирь, так дело не пойдёт. Не идти к майдановцам надо с разговорами и уговорами, а идти к тем, кто против них. Кто, как это было на юго-востоке Украины, с тревогой смотрел за назреванием коричневого нарыва на евромайдане, но поначалу ждал и надеялся на защиту "законного президента" и "Беркута", то есть буржуйских властей. Идти к этим людям и объяснять, что надеяться на то, что "законная власть" защитит их от нацистов, от Навального – глупо. Верить в её "хитрые планы", которые состоят в постепенной сдаче всего и вся монархистам, фашистам и прочей ультраправой сволочи, к полной капитуляции перед ней – архиглупо и смешно. Как Янукович не защитил никого от правосеков и их переворота, от "декоммунизации", так не защитит и Кремль. Никто не защитит, если этого не сделают сами трудящиеся, кому не по нутру осатаневшая и сбросившая всякую узду буржуазно-фашистская диктатура.

Н. К. Крупская замечала: "Говоря о борьбе с врагами, Ильич всегда, что называется, "закручивал", боясь излишней мягкости масс и своей собственной". Если нужна иллюстрация к проявлению "излишней мягкости" перед лицом фашистской опасности – то ничего лучшего, чем статья г-жи Снегирь, и придумать невозможно.

Возможно, и я, что называется, очень-очень сильно "недокручиваю", опасаясь быть непонятым. Преступно "недокручиваю", и как бы мне потом об этом сильно не пожалеть. Попытаюсь выразиться яснее. В личном плане эти молодые ребята, вышедшие на улицы по призыву Навального, вызывают у меня, как ни странно, скорее симпатию. Даже несмотря на свои 100% буржуйские лозунги, все воплотившиеся в одном: "Димон, уходи! Хочу новые кроссовки!".

Но... может быть, каждого из них в отдельности и можно было бы сагитировать, разубедить, завоевать на другую, не буржуйскую сторону, убедить протестовать за что-то дельное, а не за очередной правый переворот. А вот все вместе эти ребята, увы, представляют другую сторону в будущей (возможной) гражданской войне. Сторону, которая будет убивать заподозренных в левизне, красноте и "ватничестве", и проводить в России декоммунизацию по майданному образцу. Разве молодые девушки, которые разливали бензин по бутылкам перед убийствами в одесском Доме профсоюзов, были какими-то другими? Менее симпатичными, менее молодыми, чем навальнята?..

Меня, конечно, могут спросить: а как же путинцы, как с ними быть? А путинцы – это российские януковичевцы, поэтому они в острой ситуации просто сдадут всё навальнятам, а сами устранятся. И со стороны, как одесская милиция 2 мая у Дома профсоюзов, будут наблюдать за происходящим...

Так что, думаю, российские "красные" ещё не получили прививку своего 2 мая, если пишут такую несносную муть, как г-жа Снегирь. Им надо своими глазами увидеть, как милые "онижедети" из рядов навальнят станут с такими же чистыми и ясными глазами разливать бензин по бутылкам и добивать выскочивших из горящего здания "красных". Тогда, и только тогда они, может быть, проснутся и поймут, что речь идёт о жизни и смерти... Их жизни и смерти. Как покойный Всеволод Петровский описывал реакцию в Донецке на одесские события: "Всё изменилось после одесского Куликова поля. Пацаны, которые ещё вчера безразлично пили пиво где-нибудь во дворе, в 100 метрах от ОГА, на следующий день уже обсуждали, где добыть оружие. Трагедия Одессы, а особенно – совершенно дикая реакция на неё проукраинской публики (все эти «шашлыки из колорадов») показала, что теперь это уже не чужая война. Это общая война за выживание. Так в очередной раз украинская «патриотическая» публика сделала для развития сепаратизма в разы больше чем Стрелков, Путин и все пророссийские активисты Юго-Востока вместе взятые."

Выражаясь "высоким штилем", российских "левых" и "красных", как Гамлета, ещё не оцарапала отравленная шпага, чтобы они принялись действовать. Иногда смертельный укол отлично помогает осознать опасность. Главное, чтобы это не оказалось слишком поздно...