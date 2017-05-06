Россия - колония Рокфеллеров?

Средства массовой информации утверждают, что Дэвид Рокфеллер едва ли входил в первые 5 сотен богатейших людей планеты с довольно скромным состоянием в 3,3 млрд.долларов (для сравнения, состояние российского миллиардера Леонида Михельсона Forbs в 2016 году оценил в 14,4 млрд. долларов). Однако его влияние на события, происходившие во всем мире, сложно переоценить. 7 раз Рокфеллеру пересаживали сердце — это абсолютный рекорд. Последнюю операцию миллиардер перенес в декабре 2016 года. По иронии судьбы умер Дэвид от внезапной остановки нового сердца, во сне.

Его дед — Джон Рокфеллер — стал первым в истории долларовым миллиардером, сколотив состояние на добыче и переработке нефти. Фамилия Рокфеллеров, как и Ротшильдов, к сегодняшнему дню уже стала чуть ли не нарицательным именем, обозначающим несметное богатство и абсолютное могущество. В Нью-Йорке есть целый квартал Рокфеллеров, на площади которого ежегодно ставится главная рождественская елка США. Недаром и Рокфеллеры и Ротшильды входили в «Бильдербергский клуб», который по неофициальной информации считается собранием членов мирового правительства. В клуб избранных, заседающий раз в год, входят самые влиятельные люди планеты — политики, бизнесмены, банкиры и тд. Для СМИ утверждается, что участники этих собраний не берут на себя никаких обязательств и не подписывают официальных бумаг во время заседаний клуба. Однако люди по всему миру уверены, что именно Бильдербергеры вершат судьбы всего человечества.

Дэвиду Рокфеллеру, по сообщениям в сети, приписывают следующие слова, якобы сказанные им в 1991 году на заседании клуба в Баден-бадене : «Мы благодарны «The Washington Post», «The New York Times», журналу «Time» и другим выдающимся изданиям, руководители которых почти сорок лет посещали наши встречи и соблюдали их конфиденциальность. Мы были бы не в состоянии разработать наш план мироустройства, если бы все эти годы на нас были обращены огни прожекторов. Но в наше время мир искушённее и готов шагать в сторону мирового правительства. Наднациональный суверенитет интеллектуальной элиты и мировых банкиров, несомненно, предпочтительнее национального самоопределения, практиковавшегося в былые столетия».

Причем Новый мировой порядок, согласно опубликованным бывшим британским разведчиком Колеманом данным из архивов спецслужб, это вовсе не всеобщее благоденствие, равенство и братство. Скорее наоборот — жесточайщая диктатура, абсолютная власть небольшой кучки элит над бесправными и униженными массами, превращенными фактически в рабов. "На руках у не-элиты не будет никаких наличных денег или монет. Все расчеты будут выполняться с помощью дебитной карточки, на которой будет нанесен идентификационный номер владельца. Любое лицо, нарушившее нормы и правила, будет наказано приостановлением действия его или ее карточки на время, зависящее от характера и тяжести проступка.

Когда эти люди пойдут за покупками, они вдруг обнаружат, что их карточки внесены в черный список, и они не смогут получить никаких продуктов или услуг. Если человек совершил серьезное преступление, его карточка будет изъята в том контрольном пункте, где он ее предъявит. После этого этот человек не сможет получать пищу, воду, жилье и квалифицированную медицинскую помощь и будет официально считаться изгнанным. Таким образом будут созданы большие банды изгоев, и они будут жить в местах, где легче всего добыть средства к существованию. На них будут охотиться и убивать при первой возможности. Лица, помогающие изгоям каким-либо образом тоже будут убиты".(Дж. Колеман «Комитет 300»)

Дэвид Рокфеллер своих убеждений о необходимости установления Нового мирового порядка и создания Единого мирового правительства никогда особо и не скрывал. В 2002 году на стр. 405 изданных им «Мемуаров» Рокфеллер написал:

«В течение уже более ста лет идеологические экстремисты пытаются обвинить семью Рокфеллеров во всеохватывающем угрожающем влиянии. Некоторые даже верят, что мы являемся частью секретной политической группы, и характеризуют мою семью и меня как „интернационалистов“, вступивших в сговор с другими группами по всему миру для построения более интегрированной глобальной политической и экономической структуры — единого мира, если угодно. Если обвинение заключается в этом, то я признаю себя виновным, и я этим горжусь». Неудивительно, что Дэфид Рокфеллер совершенно официально высказывался за ограничение рождаемости и по слухам даже вкладывал деньги в развитие евгеники. То есть спонсировал продолжение опытов нацистов по уничтожению неэлиты? На конференции ООН в 2008 году он публично призвал искать «удовлетворительные способы для стабилизации численности населения Земли». При этом у него самого шестеро детей. Получается, что ограничивать рождаемость предполагалось не для всех?

Немало шума наделала новость о том, что вирус Зика, который Барак Обама, будучи президентом США, назвал главной наряду с Россией угрозой, был запатентован Рокфеллеровским центром еще в 1947 году. Причем, вирус этот распространяют комары. А сам Рокфеллер был страстным энтомологом. В его личной коллекции - больше 40 тысяч видов насекомых. И это только подкрепило слухи о попытках регулировать численность населения на планете.

«Мы всегда должны помнить, что Рокфеллеры очень активно развивали и спонсировали программу сокращения населения планеты, освобождения от лишних едоков. Но здесь есть лукавство одно. Дело не только в лишних едоках и в том, что ресурсов мало. Просто семь-восемь миллиардов населения очень трудно контролировать. А Рокфеллеры всегда исходили из того, что мир должен быть контролируем из одного центра», - говорит Андрей Фурсов.

Именно в Рокфеллеровском научном центре были получены доказательства вирусной природы ряда раковых заболеваний. Конспирологов насторожило, что после этого лидеров Латинской Америки, где наблюдался системный кризис во взаимоотношениях с США, буквально накрыла эпидемия рака. Колумбия и Перу, Бразилия, Аргентина и Парагвай. Эво Моралес из Боливии. От рака скончался и главный противник Штатов в регионе - президент Венесуэлы Уго Чавес.

Очевидно, что самое непосредственное отношение Дэвид Рокфеллер принял и в судьбе нашей страны. Его ближайшими друзьями называют Збигнева Бжезинского и Генри Киссинджера — ведущих идеологов развала СССР. Поговаривают, что при их непосредственном участии разрабатывался так называемый Гарвардский проект — план невоенного развала и уничтожения СССР и России. Примечательно, что именно Гарвардскому университету Дэвид Рокфеллер пожертвовал около 900 миллионов долларов! И это только официальные цифры.

А если так, то получается, что деньги Рокфеллера стоят и за шоковыми реформами начала 90-х, превратившими практически все население России в нищих. Ведь по опубликованной в сети информации именно гарвардские спецы вместе с агентами ЦРУ помогали Чубайсу и Гайдару «забивать последний гвоздь в крышку гроба коммунизма», разбазаривая общенародное добро и даже стратегические промышленные предприятия. Если уж простых ЦРУ-шников по возвращении на Родину судили за то, что они обогатились на российской приватизации, то даже представить сложно сколько на этом заработал главный спонсор переворота 1993 года.

Видимо на деньги Рокфеллера было организовано и «избрание Ельцина», которым также руководили американцы, заседавшие в «Президент-отеле» в Москве. Ведь Борис Николаевич, как теперь выясняется, действовал строго под диктовку зарубежных господ? В сети можно найти информацию о том, что подписав Беловежское соглашение он первым делом отзвонился не президенту СССР Горбачеву, что было бы логично, а президенту США — Джорджу Бушу! И подписав антиконституционный указ №1400 о роспуске Верховного совета - также поспешил известить наших американских «друзей». Да и свои действия во время кровавого госпереворота в октябре 1993 года он согласовывал по телефону с руководством Америки и Германии. Вдумайтесь — весь народ на всесоюзном референдуме высказался за сохранение СССР! (113 миллионов человек — 77,85%) А Ельцин с Горбачевым просто уничтожили величайшую мировую державу против воли народа! Горбачев так и заявил Бушу в телефонном разговоре 25 декабря 1991 года: «Можете спокойно праздновать Рождество — СССР больше не существует». (http://www.kommersant.ru/doc/304275)

Мог ли такие слова произнести человек, радевший о благополучии советского народа?! Мог ли радоваться смерти государства его президент?! Наверное только в том случае, если уничтожение этого государства и было его целью?

Еще немного новейшей истории нашей страны. Кого Ельцин сделал своим преемником? Путина! Мог ли он это сделать «без согласования»? Навряд ли… И если следователь указанной логике, то получается, что Россия уже давно лишена суверенитета и управляется по сути марионеточным правительством?! Значит Путин, не раз лично встречавшийся с Киссинджером и называвший его чуть ли не своим наставником, вполне возможно действует по указке Америки?

Конечно, поверить в то, что развал СССР мог быть проспонсирован Рокфеллером, обывателю сложно. Но если вспомнить, что Гитлера снарядили на войну с СССР именно американские банкиры, то все становится на свои места. Да-да, как утверждает американский исследователь Ральф Эпперсон, “Без капиталов, предоставленных Уолл-Стритом, не существовало бы Гитлера и Второй Мировой войны”. Немецкий банкир Шахт утверждал, что “Германия за 5 лет получила столько же иностранных займов, сколько их получила Америка за 40 лет, предшествовавших Первой Мировой войне”. В 1929 г. американские инвестиции в экономику Германии составили 70% всех иностранных капиталовложений. В результате Германия обогнала Англию по объему промышленного производства (12% общемирового) и заняла второе место в мире после США (44%). При этом принадлежавшая Рокфеллеру “Стандарт Ойл” контролировала всю немецкую нефтеперерабатывающую промышленность и производство синтетического бензина из угля. К моменту прихода Гитлера к власти под полным контролем американского финансового капитала находились такие ключевые отрасли немецкой промышленности, как: нефтепереработка и производство синтетического горючего, химическая, автомобилестроительная, авиационная, электротехника и радиоприборостроение, значительная часть машиностроения. Всего 278 фирм и концернов, а также ключевые банки, такие как “Дойче банк”, “Дрезднер банк”, Донат банк” и ряд других.

Но победить СССР в открытом бою не удалось. Именно так и возникла идея невоенного уничтожения Великой державы. И деньги Рокфеллеров потекли в Гарвард, ученые которого должны были изучить характер советского человека и придумать, как сломить волю русского народа. И как мы видим, им это полностью удалось! Советский союз был уничтожен изнутри, не обошлось без предателей, с молчаливого согласия подавленного и обманутого обещаниями лучшей жизни народа…

Вдумайтесь - банкиры развязывали мировые войны, чтобы переделить мир между собой, а гибли десятки миллионов простых людей. И все войны начинались с провокаций, со лжи и клеветы, чтобы убедить людей, что война неизбежна. Так Гитлер начал Вторую мировую объявив, что Польша напала на немецкую радиостанцию. Когда на самом деле — на радиостанцию в Глейвице напали переодетые в польскую форму немецкие же диверсанты… Точно также сейчас пытаются развязать и третью мировую войну. Игорь Стрелков (Гиркин), гражданин России (!), полковник ФСБ, от имени украинского народа начал создавать ополчение на Донбассе. Он сам признал, что это он «нажал спусковой курок войны». Бисмарку приписывают такие слова: ««Могущество России может быть подорвано только отделением от нее Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть все русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Все остальное – дело времени». Так выходит, что Стрелков его план как раз и выполнил? И он не только не признан военным преступником за участие в боевых действиях на территории сопредельного государства, но и оправдан, ведь вслед за Стрелковым на Украину отправились российские военнослужащие — якобы в отпуск.

Таков план Рокфеллера? Новая мировая бойня? И что мы можем сделать, чтобы противостоять этим разрушительным замыслам? Мы должны научиться отличать правду от лжи, героев — от предателей, перестать верить лживой пропаганде СМИ и создавать свои, независимые средства информирования населения.