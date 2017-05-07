Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Об империях и людЯх

Опубликовано 07.05.2017 автором в разделе комментариев 1

россия демократия
Об империях и людЯх

Мне очень жаль, что серьёзные вопросы решаются с кондачка.

Давайте обсудим вопрос об империи так, чтобы это помогло тем деятелям, которые через несколько лет будут его решать политически и юридически.

Для начала договоримся, что для нас главное – забота об огромном большинстве простых обывателей, а не об активистах и не о желающих раскурочить России как некое воплощение исторического зла.
Обыватель имеет не меньше прав на стабильность общественного уклада и на безопасность, чем активисты на свои священные права восставать и самоопределяться.
Активисты, разумеется, пополняют собой когорты мучеников, но у них перспектива – стать истеблишментом нового режима, властью новых государств.

Рекомендации тех, кто спит и видит крах исторической России я позволю себе вообще игнорировать, поскольку вижу своей задачей именно её сохранение.

Прежде чем развернуть дальнейшие рассуждения, я хочу напомнить великий принцип Учителя Куна: "Без исправления имён нельзя восстановить гармонию в Поднебесной".

Все мои последующие высказывание не понять, если не уяснить что термин "демократия" означает вовсе не "народовластие", как он фактически прописан в российской конституции, а власть гражданского общества над государственным аппаратом и государственными институциями.

Все иностранные переводы понятия "демократия" надо воспринимать, исходя из того, что на Западе сперва возникло гражданское общество, а уже потом оно добилось конституционной демократии, и поэтому наличие гражданского общества, т.е. умения людей объединяться для легальной защиты своих прав и интересов, уже воспринимается как естественный социальный фон, как некое "реликтовое излучение вселенной".

И вот теперь, исходя из этого – об имперской судьбе России.

Прежде всего, я совершено не согласен с тем, что противоречие империя – самоопределение – это базовая причина отечественного деспотизма.
Значительно большую роль здесь играют, по моему мнению, два иных фактора.

Первый – заданный ещё до Петра I вектор принудительной вестернизации, разделивший общество на "туземцев" и "прогрессоров", с очень чёткой культурной и ментальной границей между ними.

Второй – деспотическо-феодальный характер власти, всегда исходящей из неполноценности управляемых и необходимости авторитаризма, обусловленного масштабами державы и "отсталостью" огромного большинства населения.

На этом фоне необходимость договориться с украинцами и кавказцами и придавить поляков, финнов и жителей Ферганской долины были факторами даже не второй степени важности. Англия давила Шотландию, Ирландию и Индию, не только не превращаясь при этом в тиранию, а напротив, всё больше продвигаясь к либерализму и самой широкой демократии.

Характерен пример Израиля, где полтора десятилетия имперская политика опиралась на многопартийный консенсус, совершенно не препятствуя поэтапному расширению гражданских свобод, осуществляемому, как и в США, судебными решениями.

Русь стала складываться как деспотия, попирающая феодальные вольности, за десятилетия до оформления как полиэтническая и поликонфессиональная держава при завоеваниях Иоанна IV. Эпопея с покорением Иоанном III Новгородской земли была сродни с почти одновременным покорением французскими королями Бургундии или провалом поглощения Швейцарии Габсбургами.

Теперь подойдём к главному.

Россия – локальная цивилизация, точно также, как и Северная и Латинская Америки, дочерние от Европейской. Политически локальная цивилизация может организоваться как целое либо как империя, либо как демократическая федерация. В этом её отличие от европейских колониальных империй, которые формировались из заведомо цивилизационно чуждых "заморских" владений.

Сочетание европейскости культуры и континентальности наблюдалось ещё только у Дунайской империи Габсбургов, про которую ещё в императорской России было принято говорить "лоскутная", не понимая (или – старательно умалчивая) то, что Венская монархия по сравнению с Петербургской – настоящий цивилизационный монолит.

Но демократическая федерация по североамериканскому, или, если угодно, индийскому образцу требует наличия демократии и единой политической нации.

С созданием единой политической нации не справилась ни думская монархия, ни советский союз с его "новой исторической общностью", ни послеавгустовская Россия, мучительно колеблющаяся между желанием русских законодательно объявить русскими все остальные нации и нежеланием русских смириться с существованием гражданской нации "россияне", хотя этот термин образован по всем правилам исторического русского словообразования – англичане, римляне, египтяне, израильтяне, вавилоняне, сирияне...

В таком случае России просто предстоит ещё раз пережить "удельный" этап и фазу "феодальной раздробленности". Но попав в эту фазу, мы неизбежно обречены пройти две альтернативные исторические возможности.

Первая – это строительство жёстко интегрированной империи, когда самый относительно могущественный или дипломатически одарённый правитель нома (области/полиса) или локального княжества, приращивая владение к владению, воссоздаст державу (не залезая в историю Эллады или Месопотамии, достаточно вспомнить эволюцию княжества Московского, а если захочется в заглянуть в будущее "собирание русских земель", то всё достаточно реалистично описано в "Дикарке-1" ["Фея свободы"] Александра Бушкова.

Второе – это раздел территории локальной цивилизации между соседями. Латинская Америка сейчас представляет из себя умилительное зрелище союзов государств с близкородственной культурой.

Но можно вспомнить, как 170 лет назад Мексику уполовинили североамериканцы, а ещё через полтора десятилетия она стала жертвой англо-испано-французской интервенции. И вспомним про многочисленные высадки американской морской пехоты в Мезоамерике и о жуткой войне Чако, когда англо-американской соперничество за потенциально нефтеносный регион привёл к конфликту Парагвая и Боливии 85 лет назад, с потерями свыше 100 тыс. человек за три года изматывающих боёв.

Мои рассуждения о различие между демократией и "народовластием" необходимо вспомнить, когда мы погружаемся в рассуждения о создании новой федерации с безусловным и неограниченным правом на сецессию (отделение).

Прежде всего, мы должны исходить из того, что наши соотечественники понимают идентичность только и исключительно как этническое или конфессиональное объединение.

Это значит, что задолго до появления общегражданской солидарности возникнут импульсы к созданию либо этнонациональных государств как на закате СССР ("титульный" национализм с 70-х годов был криптоидеологией союзных и автономных республик), либо к конфессиональных квазигосударств, прежде всего, исламистских.

И можно было бы сказать им всем что-то вроде: любовь без радости была – разлука будет без печали. Но за последние сто лет произошло мощное этнодемографическое перемешивание. Например, значительное русское меньшинство ( к которому присоединиться крещены – православные татары) явно будет возражать против выделения Татарстана в независимое и шариатское государство.

Приблизительно так же энергично, как возражали ирландские протестанты в 1914 году против вхождения их графств в Ирландскую автономию.
Татаро-русское большинство Башкирии тоже будет довольно громко высказываться по вопросу о суверенитете титульного башкирского государства. Это я не затрагиваю "солянки" Кавказа, Якутии и Тувы...

Есть очень показательный пример Крыма, где русское большинство "утащило" в Россию и крымскотатарский народ, и тех, кто считал себя частью украинской гражданской нации. Теперь представьте, что таких "крымов" десяток, что революционная демократия нейтрализовала усилия "поклонских" запрещать меджлисы, но что одновременно нет ни денег в казне, чтобы соблазнить пребыванием в "возрождённом Арканаре" (упомянутые мною активисты полностью реализуют своё право стать "чиновниками от баррикады"), ни возможности спекулировать на внешней угрозе для национальной консолидации.

Я вспомнил Ирландию, но ведь её раздел по критериям демографического большинства, так же как и раздел Подмандатной Палестины привёл к десятилетиям терроризма (четверть века назад не было никакого исламистского терроризма – был социалистический палестинский и католический ирландский, ставший синонимом терроризма вообще, как российский – 110 лет назад).

И ещё – о праве на свободную сецессию. Любой ближний или дальний сосед России или любой олигарх способен будет, скупив на корню демагогов и чиновников местной власти, создать у людей квазиэтническую идентичность (тут лучший пример – "антиукраинское самосознание" в Луганской и Донецкой "республиках") и провести решение о независимости. Или шантажировать такой возможностью слабый послереволюционный центр.

Ведь не секрет, что абсурдное приравнивание статуса нищих и малонаселённых областей к бывшим автономиям стало результатом подобного шантажа Ельцина в 1993 году, когда вдруг объявлялись Уральская и Южноуральская республики. Возникла ситуация, когда полностью дотационное образование, с населением в половину московского округа вдруг получило права германской федеральной земли.

Давайте вспомним, что феномен путинизма и бюджетного централизма Грефа-Кудрина нельзя понять, игнорируя колоссальный разрыв доходов между регионами-донорами (объединёнными в альянс Лужкова-Шаймиева-Титова) и регионами-реципиентами (ставшими базой "МЕДВЕДя") в 1999 году, и что уплата налогов по местоположению центрального офиса сырьевых компаний давала возможность столице подобно пластырю вытягивать финансы отовсюду. Либерализация и децентрализация налоговой политики вернёт ситуацию на 18 лет назад. Надо очень хорошо отдавать себе в этом отчёт.

Я понимаю существование затаённой ненависти к москвичам, подсознательно подсказывающей такие политические рецепты, которые их в наибольшей степени ущемят. Однако вынужден напомнить, что столица – это 8% всех избирателей, а если представить себе послереволюционный разгул демократии, то москвичи – это ещё и сила, держащее любое правительство в заложниках. Поэтому любая попытка проведения антимосковского курса как стратегии неминуемо приведёт к консолидации столицы на самой понятной и шкурной идеи защиты от перспективы превращения в охваченные голодом и хаосом каменные джунгли, вроде тех, в которые распад Двуединой монархии превратил Вену.

Словом, процессы трансформации России из империи в иную форму самоорганизации должны быть очень осторожными и тщательно продуманными. Устроить здесь эпоху "Враждующих царств" политтехнологически несложно, но надо понимать что следующим неизбежным историческим этапом будет воцарение монстра типа Цинь Шихуанди с его уничтожением конфуцианцев и строительством Великой стены.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
!!@&&TOTKTODAVITKLOPOV!!!&&& написал 07.05.2017 00:08
"Рекомендации тех, кто спит и видит крах исторической России я позволю себе вообще игнорировать, поскольку вижу своей задачей именно ее сохранение."
- (Таки разумеется,в приемлемом для ихляков формате)... То таки да...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отставке правительства?:
Результаты
Интернет-ТВ
Настоящий Первомай
Настоящий Первомай
03.05.2017
Игорь Стрелков: РФ в неустойчивом равновесии
Игорь Стрелков: РФ в неустойчивом равновесии
07.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Зюганов опять захотел на место Путина в Кремль (1)
Сегодня Франция выберет из двух зол (0)
Анатолий Баранов: Ждем теракт на 9 мая? (12)
Начался сбор подписей за отставку губернатора Московской области Воробьева (5)
В Москве прошел митинг протеста в честь 5-летия протеста (1)
Тысячи человек вышли на митинг против репрессий в центре Москве (1)
Правительство решило сделать Россию территорией платного отдыха (12)
Более 30 человек пострадало в результате пожара в высотке на юго-западе Москвы (6)
В Венеции ограничили фастфуд, вредящий культурному облику (4)
WikiLeaks сообщила об утечке электронных писем штаба Макрона (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков: РФ в неустойчивом равновесии
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Спор слепого со зрячей
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Предсказуемая угроза войны
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Да, а ещё сыном рабочего считается...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss