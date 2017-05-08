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Московский листок

Как говорится, коммунизм неизбежен как дембель

Опубликовано 08.05.2017 автором М. Долгих в разделе комментариев 2

революция класс
Как говорится, коммунизм неизбежен как дембель

Совсем не наше дело прямо подготовлять

движение, не являющееся движением того класса,

который мы представляем.

Энгельс

 

Наша власть сейчас похожа на того бедолагу, стоящего перед камнем на перепутье двух дорог. На камне том написано: "Налево пойдешь – индустрию разовьешь, направо пройдешь – в застой попадешь". Куда идти? Ну, если абстрагироваться от того, что налево нам и так не дадут пойти наши заокеанские кураторы – промышленная конкуренция им не нужна, им бы с Китаем разобраться, - ну вдруг забыли они про нас, проморгали как-то. И мы тут как тут с нашим новым промышленным курсом, ну, вроде как сталинская индустриализация «new». Но есть одна неувязочка, общественный строй разный. А раз так, то при капитализме, как мы знаем, да и старина Энгельс нам подсказывает, что «…классовая борьба… была ожесточенней в период развития крупной промышленности…». А оно им надо? Эту самую классовую борьбу? Чего доброго, еще свергнут к чертовой матери… Уже было однажды, еле-еле все в зад вернули. Так, что никакой промышленности и никакого пролетариата, особенно фабрично-заводского. От него все, что угодно можно ожидать.

Значит, остаемся в застое. Тут хоть и похабно, и пошло, но как-то спокойнее. «…В городах слабо развита крупная промышленность, а, вследствие этого, мало настоящего пролетариата; большая часть его состоит из ремесленников, мелких лавочников и деклассированных элементов, из массы, находящейся между мелкой буржуазией и пролетариатом…Это – будущие пролетарии…, этот класс находящийся на краю экономического разорения, доведенный до отчаяния, один только и может доставить…как массу бойцов, так и вождей революционного движения», - словно заглядывая на сто лет вперед говорит Энгельс.

Короче говоря, не развивая капитализм, консервируя его в виде продвинутого феодализма с наличием формальных элементов буржуазной республики, где в качестве феода выступают не земельные наделы, а промышленные предприятия, финансовые потоки и целые отрасли, власть неминуемо создаст своего могильщика из тех немногих, но крайне активных и радикально настроенных, кого сейчас называют малым и средним бизнесом.

Да, возможно, это будет буржуазная революция и целью будет построение буржуазной же республики, но это все же следующий шаг на пути к прогрессу. «Это даст нам всеобщее избирательное право и гораздо более значительную свободу движения (свободу печати, собраний, союзов, освобождение от полицейской опеки и т.п.), т.е. новое оружие, которым не стоит пренебрегать», - успокаивает Энгельс. В конце концов, «…буржуазная республика, говорил Маркс, есть единственная политическая форма, в которой борьба между пролетариатом и буржуазией находит свое разрешение.» Вот так. Как говорится, коммунизм неизбежен как дембель. Или наоборот. В общем, довольно суровая детерминация, с какой стороны не посмотри.



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Всего комментариев к статье: 2
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Иван Каляев, который бросил бомбу в великого князя Сергея Александровича, и был
"деклассированным элементом" - сыном полицейского написал 08.05.2017 00:51
и дочери польского шляхтича.
ТАК ЧТО СКОРО БОМБЫ ПОЛЕТЯТ СО ВСЕХ СТОРОН...
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Снова в ту же реку?
Григорьич написал 08.05.2017 00:50
Пытаться сейчас заново развивать капитализм - почти то же самое, что ловить вчерашнего солнечного зайчика. Безнадежно, хоть и заманчиво. Поезд ушел.
Нынешний технологический уклад - как и социальная структура общества - совсем не те, что были даже не полтораста, а пятьдесят лет назад.
Никакой капитализм уже построить не получится. Даже буржуазии прежней уже не сыскать.
Миром правят глобальные банкиры и глобальные гангстеры.
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