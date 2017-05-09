Их бессмертный полк

За мою прошлую статью, в которой я в преддверии Дня Победы вспомнил не сдающихся солдат Красной Армии в противовес трусливым подлецам, на меня обиделись современные братья по разуму этих подлецов, за то, что я «не правильно поздравил» «советский народ».

А кого поздравлять? Где тот советский народ-победитель, который надлежит поздравить, покажите пальцем!

Вы?? А при чём тут вы к Победе?

Да, разумеется, дебильность кремлёвских и околокремлёвских деятелей со временем усугубляется, и сегодня такова, что эта «элита» не способна выдумать себе хотя бы праздники.

Что ни выдумают, то народ и не празднует.

Нет, народ выходному дню радуются (если хозяева им его дают), а сам их «праздник» на хрен никому не нужен. Уже 26 лет прошло после прихода к власти нынешних уродов, а народ всё еще празднует «совковые» праздники. И, в результате, «интеллектуалы» Кремля не нашли ничего лучше, кроме как примазываться к советским праздникам.

Хотя, ну просто вопиет вопрос - какое вы имеете отношение к этим праздникам?! Скажем, к Дню Победы, который сегодня не стесняясь, называют «главным праздником страны»? «Этот праздник сегодня трудно недооценивать. Несмотря на то, что прошло 72 года, его значение всё больше возрастает. Современная Россия и другие современные государства, образовавшиеся на месте распавшегося СССР, не могли бы быть без той Победы в мае 1945 года», - надо же!

Да ведь сегодня в России и остальных колониях Запада - «суверенных странах СНГ» - именно то, чего наши деды ценою своей жизни старались не допустить в 1941-1945 годах! Ведь вы же воплотили в жизнь все планы Гитлера, которые он собирался осуществить на оккупированных территориях СССР!

Объясняю малограмотным, что главными пунктами гитлеровских планов были:

- расчленение СССР на «суверенные государства»;

- формирование служащих фашистам марионеточных правительств этих «государств»;

- неограниченная коррупция туземных государственных аппаратов «суверенных» государств;

- полная «свобода» народов на оккупированных территориях, имеющая целью разобщить их и не дать сплотиться для сопротивления;

- превращение «суверенных государств» в сырьевые придатки фашистов;

- уничтожение при помощи туземных полицаев всех, кто пытается освободить оккупированные территории от власти фашистов,

- и даже безвизовый режим с Европой.

Ну и насколько этот советский праздник победы над фашистами совместим с празднованием его нынешними местными туземцами, находящимися под властью фашистов и обслуживающих фашистов?

Украинские воры у власти в этом смысле более осмысленны - отказываются праздновать победу советского народа над их вождём и героем - Гитлером и его холуем - Бандерой. И смысл в этом есть. К примеру, Киев унизительные три года добивался безвиза с Европой, а Гитлер не то, что виз не требовал, а за свой счёт и даже насильно (моя мать едва сбежала) вывозил «щирых ураинцев» в Германию. «Сразу и бесплатно, Карл! (с)»

В своё время оппозиция фашистам Кремля придумала акцию «Бессмертный полк», так ведь Кремль и у оппозиции идею украл, причём, как водится, тупо. И теперь под управлением фашистов дебильный обыватель выносит на это шествие портреты тех предков, которых сами же демонстранты и предали, и продали за «сникерс» (а ведь наиболее дебильные туземцы, вообще не ориентируясь, что происходит, выносят даже портреты царя).

Блин, вы же обязаны праздновать свою Победу! Гитлеровскую Победу! Победу над СССР!

И у вас же есть свои герои - их портреты и носите! Стесняетесь нести портреты Гитлера и Геббельса, так вспомните, к примеру, тех трёх идиотов, которые в 1991 году были кем-то убиты, когда пытались сжечь советский БТР с советскими солдатами. На них же ещё Горбачёв успел посмертно навесить звёзды Героев Советского Союза. Вы хоть фамилии их помните?

А герой Егорка Гайдар, который украл в казне 100 миллионов рублей для найма убийц, расстрелявших в 1993 году Верховный Совет и его защитников? Где его портрет? А сами эти убийцы-танкисты и прочие спецназовцы, за деньги убивавшие сограждан, чем не ваши герои, чем не ваш «бессмертный полк»? И с гордостью несите портрет Собчака, принявшего героическую смерть на проститутке, и портрет денщика его В. Путина, да и вообще портреты всех путиных.

Да добавьте к их портретам, портреты тех своих пап и мам, которые в начале 90-х выходили на улицы Москвы с требованием «свободы от объедающих Россию республик», да портреты тех шахтёров, которые касками стучали во славу Ельцина и «против привилегий».

Вот ваш «бессмертный полк», вы их портреты обязаны нести, скандируя: «Да, да, нет, да!»! Поскольку у вас памяти нет, то напомню, что это ответы на вопросы референдума 25 апреля 1993 года, на котором ваших отцов спросили:

1. Доверяете ли Вы президенту Российской Федерации Б.Н. Ельцину? («да» - 58,7 %)

2. Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуществляемую президентом Российской Федерации и правительством Российской Федерации с 1992 года? («да» - 53,0 %)

3. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов президента Российской Федерации? («да» - 49,5 %)

4. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов Российской Федерации? («да» - 67,2 %).

Поэтому уберите речёвку:

«Спасибо деду

«За Победу»,

- это не ваша речёвка!

Речёвка вашего «бессмертного полка»:

«Папа, спасибо тебе

За воров в Кремле!».