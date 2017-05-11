Кремлевский голем и его мокрые штанишки

"- Ты похож на мускусную крысу Чучундру, - сказал я, - которая всю свою жизнь плакала, потому что у нее не хватало духу выйти на середину комнаты. У тебя от страха стал голубой нос, уши сделались холодными, а штанишки - мокрыми, и ты оставляешь за собой ручеек..." (А. и Б. Стругацкие, "Хищные вещи века", 1964)

Если "Наш-Лёша" - "проект Кремля", то как же надо перепугаться своего творения, чтобы под презрительно-насмешливыми взглядами всего мира, особым указом запретить в стране демонстрации с 1 июня - из-за того, что "Зелёный" назначил свои на 12 июня, под предлогом начала с 17 июня футбольного турнира?

И это при том, что возможность шастать туда сюда с громкими, но нестройными воплями болелам никто не ограничивает...

Впрочем, я верю в маниакальных конспирологов - после этого официального признания Путиным Навального в качестве вождя революции, они быстренько сочинят, что каскад событий: 1) разгон антикоррупционного шествия с попытками Росгвардии расчленить ряды празднующих "День России", выхватывая смутьянов-кроссовконосцев; 2) всеобщее возмущение и совместный штурм Кремля празднующими, протестующими и болельщиками; 3) интронизация в Георгиевском зале Кремля избранного миллионным митингом Навального - это всё звенья тайного плана Путина по договорной передаче власти заранее подготовленному преемнику... Причём, некоторые энтузиасты ещё добавят: всё это делается, чтобы предотвратить неизбежную победу в марте 2018 года кандидата от демократических сил Гри... Ах, да, совсем забыл, статья 55 Конституции, часть 3: "Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства." - только законом! Примечание. Творение рав Лива бен Бецалеля (Веселиил, как и создатель Ковчега Завета) вышло из повиновения, когда ему велели нарушить шабат... А тут что случилось? Или четыре буквы не смогли на папирусе правильно написать? Вот что значит, когда еврейский отдел потомственно возглавляют антисемиты!