Как либералы хотят на горбу трудящихся въехать в рай, и как нам не поменять шило на мыло

Помните Перестройку? Враги социализма, новая буржуазия и ее идейный рупор, диссидентская интеллигентская сволочь – врали нам без зазрения совести. А мы верили, как малые дети. Стыдно теперь вспоминать, какими наивными простачками мы оказались! Как мы послушно служили нашим врагам, как мы им помогали нас же ограбить, нам же сесть на шею!

МЫ – РАБОЧИЕ - РАТОВАЛИ ЗА ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ!

Мы сами требовали, чтобы все наши богатства отдали в частные руки – а нас заставили работать на частников. Да, мы требовали! Мы кричали – дайте нам новых рабовладельцев! Сделайте нас снова наемными рабами капиталистов!

Мы получили то, что просили. Новые хозяева не заставили себя ждать, проворно прибрали к рукам нашу собственность и ловко нас оседлали.

И вот теперь эта ненасытная орава, разжиревшая и обнаглевшая, тянет соки из народа, жрет, пьет, кутит - и смеется над нами. А мы – ограблены, унижены, бесправны, надрываемся на новых хозяев, продаем им себя за гроши. Мы отдаем свою жизнь на то, чтобы они могли пировать, сверху плевать на нас и втаптывать нас в грязь.

И самое главное - что винить некого! Мы сами виноваты. Мы сами, своими руками посадили себе на шею эту алчную свору паразитов.

Мы пожинаем плоды собственной глупости, обывательской наивности и доверчивости.

Что же нам теперь делать?

Ответ один – перестать верить на слово и начать думать головой!

***

Теперь из нас в очередной раз хотят сделать «круглых дураков». Хотят на нас, как на вьючных ослах, въехать в рай, использовать нас как пушечное мясо во внутриклассовых разборках капиталистов.

В последнее время обострилась борьба внутри класса российской буржуазии. Разные группы буржуазии соперничают за обладание государственной властью. Одна из этих групп, буржуазия, связанная с западными монополиями, так называемые «либералы» - активизировалась и пошла в наступление.

Одна буржуазная группировка собирается сожрать другую, вырвать у нее власть и перераспределить собственность. Одни грабители, голодные, хотят отодвинуть от кормушки других грабителей, уже изрядно обожравшихся, и занять их место.

И, конечно, все это должно быть проделано нашими руками, руками трудящихся. Мы должны будем лечь костьми, чтобы они по этим костям пришли к власти.

Разумеется, либералы не дураки, чтобы открыто сообщить нам свои цели. Они изображают себя борцами против «авторитарного путинского режима», радетелями за свободу и демократию.

Их представитель, Навальный – метит на роль очередного «народного благодетеля», изображает ярого борца с коррупцией. В случае прихода к власти он обещает прижать к ногтю коррупционеров, водворить демократию и даровать нам экономическое процветание.

***

Разумеется, что ни одно из своих обещаний либералы не выполнят. Они надуют нас также цинично, как на наших глазах вожди Майдана надули украинских трудящихся.

Украинские трудящиеся наивно поверили, что смогут улучшить свое положение, не меняя общественно-экономический строй. Что достаточно убрать одних капиталистов, «плохих», «воров» и «приспешников Кремля», и поставить вместо них других, «хороших», честных и патриотичных, и все пойдет на лад. Что из этого вышло – мы все видели. Новые капиталисты оказались ничем не лучше старых. Они также грабят, унижают и обманывают украинский народ. За свои корыстные интересы, за свои националистические амбиции они готовы идти по трупам, положить сотни тысяч безвинных людей, силой гнать на войну, жестоко карать тех, кто отказывается воевать. Словом – они люто зверствуют над собственным народом.

И мы снова убеждаемся – не станет лучше трудящимся, пока власть в руках капиталистов, пока средства производства в частных руках.

ЛЮБОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БУРЖУАЗИИ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ СВОЕГО КЛАССА, В ИНТЕРЕСАХ КАПИТАЛА, В УЩЕРБ НАМ, ТРУДОВОМУ НАРОДУ!

Поэтому бесполезно менять шило на мыло, одних капиталистов на других.

Только смена всего общественно-экономического строя!

Только переход государственной власти в руки трудящихся! Только отмена частной собственности и передача средств производства всему народу!

Только это спасет нас от нищеты и бесправия, общество – от страшных социальных пороков, народ – от разложения и вырождения, страну – от гибели.

Хватит быть орудием чужих интересов! Хватит верить на слово!

И кому верить? Либералам!? Убежденным врагам социализма, яростным поборникам буржуазной контрреволюции? Тем, кто был в первых рядах капиталистической реставрации – причине всех наших бед?

Они требуют демократии – естественно, демократии в рамках капитализма, демократии буржуазной. Но буржуазная демократия – это демократия для богатых. Они хотят демократию не для нас – а для себя.

В Перестройку они втаптывали народ в грязь, откровенно нас ненавидели и презирали. А теперь вдруг воспылали к нам любовью?

В Перестройку они выступали за отмену всех социальных гарантий, заявляли, что это все совковские извращения, а «в нормальных странах» никаких социальных гарантий нет – там рынок. А теперь возмущаются, что «путинский режим» сворачивает социальные гарантии?

В Перестройку они показали свои волчьи клыки, всю свою буржуйскую ненависть к нам, к трудовому народу. А теперь эти волки поспешно напяливают на себя овечью шкуру и умильно блеют, надеясь нас обмануть.

И мы им теперь поверим? С какой же стати?

Либералы – наши заклятые и беспощадные враги. Точно такие же, как ныне правящие олигархи.

Навальный – представитель враждебного нам класса буржуазии. Точно так же, как и Путин.

И выбирать кого-то из них, рассчитывать, что кто-то окажется для нас, трудящихся, лучше – верх глупости.

Не выбирать между грызущими друг друга буржуазными группировками – а использовать их грызню, чтобы покончить с ними со всеми! Не менять одних капиталистов на других – а покончить со всеми капиталистами! Уничтожить буржуазию как класс, отобрав у нее власть и вернув народу украденные ею средства производства!

Вот наша задача!

***

Но что же нам делать конкретно?

Если либералы попытаются покончить с ныне действующей властью буржуазии, с так называемым «путинским режимом» – рабочий класс должен этим воспользоваться.

(Понятное дело, «воспользоваться» означает не их привести к власти – а взять ее самому, привести в конечном итоге дело к установлению пролетарской диктатуры. Если вместо этого мы поможем прийти к власти либералам, посадим себе на нею новых эксплуататоров вместо прежних - это значит, что не мы ими воспользовались, а наоборот - они нами).

Почему мы должны воспользоваться таким моментом? Потому что именно в такой момент рабочему классу легче всего взять власть. Если власть правящего буржуазного клана крепка и устойчива, если под нее не «копают» конкурирующие буржуазные кланы – тогда свергнуть ее будет очень трудно, даже попросту невозможно.

Совсем другое дело, когда внутри буржуазии идет ожесточенная грызня. Тогда конкурирующие кланы расшатывают власть правящего клана, используя для этого всю свою экономическую и политическую мощь (деньги, политические связи, государственные должности, собственные СМИ, авторитет иностранных держав, их поддержку себе и их давление на правящий клан).

Понятно, что в результате этого власть правящего буржуазного клана становится менее устойчивой, «дает трещину». Значит, это самый подходящий момент для того, чтобы пролетариат начал борьбу за взятие государственной власти.

Поэтому, если либералы поднимут широкие слои народа на общедемократическое восстание против нынешней власти – мы должны в нем участвовать.

Но встает вопрос – как участвовать?

Мы не должны выступать как орудие чужих интересов.

Будь то интересы «либералов», или интересы так называемых «народно-патриотических сил», или любой другой буржуазной банды.

Мы должны преследовать только наш интерес – главный классовый интерес пролетариата. Наш главный классовый интерес – покончить с капиталистической эксплуатацией, отменив институт частной собственности на средства производства. А для того, чтобы это совершить – мы должны взять государственную власть, покончить с государством эксплуататоров и создать свое собственное государство рабочего класса.

Поэтому ближайшая цель рабочего класса – взятие государственной власти.

Мы ни на минуту не должны забывать об этой цели, участвуя в общедемократическом восстании против правящего клана монополистов.

Мы должны твердо помнить – можно до поры до времени идти с какой-либо группой буржуазии в одном направлении (если это в наших интересах) - но цели пути у нас разные.

Для либералов цель будет достигнута, едва будет свергнут Путин. Наша же цель другая. Свержение Путина для нас только этап, трамплин для достижения главной цели. Со свержением Путина для нас как раз и начнется главная борьба. Нам придется бороться и с «либералами», и с так называемыми «народно-патриотическими силами», и со всеми другими буржуазными группами, которые участвовали в свержении путинского клана и которые будут претендовать на власть.

Они, свергнув Путина и освободив место для себя – всеми силами будут стремиться не дать движению дальнейший ход, остановить его на этом выгодном для них этапе. На этапе буржуазного переворота, замены одной правящей буржуазной группы на другую. Они всеми силами будут сопротивляться тому, чтобы общедемократическое движение народных масс переросло в социалистическую революцию пролетариата.

Мы, напротив, после свержения Путина всеми силами будем двигать движение к тому этапу, который нужен нам – к смене правящего класса, к смене общественно-экономического строя. Мы сделаем все для того, чтобы общедемократическое движение переросло в нашу пролетарскую революцию, которая покончит с капитализмом и всем классом буржуазии.

И пускай рвущиеся к власти буржуазные группы до поры до времени думают, что мы стараемся для них, что для нас нет большего счастья, чем поменять Путина на Навального (или на Болдырева – кандидата «народно-патриотических сил»).

Так думали и Керенские и Милюковы в Феврале семнадцатого года. Они тоже любили таскать каштаны из огня чужими руками. Они тоже мечтали, что народ своей кровью и жертвами свергнет царя – а власть достанется им. Но рабочий класс, руководимый партией большевиков, отлично понимал их хитрость. Он свергал самодержавие не для того, чтобы вместо царя ему на шею уселась буржуазия. Он свергал царя для того, чтобы установить свою собственную власть –диктатуру пролетариата, чтобы построить свое государство – государство рабочего класса.

Так же должны поступать и мы. Пусть «либералы» и «патриоты» думают себе на здоровье, что мы свергаем власть Путина ради них. Потом, когда поймут, что мы старались не для них, когда власть будет в руках рабочего класса – будет поздно.

Из истории известно - народное движение не всегда заканчивает тот, кто его начал. И не всегда оно заканчивается так, как планировали начавшие.

Власть окажется у того, за кем пойдут народные массы. Если мы поможем трудящимся осознать свои интересы и докажем им, что именно мы выражаем их интересы – они пойдут за нами.

Значит, наша главная задача теперь та же, что и всегда – просвещение рабочего класса и трудящихся. Помочь осознать рабочему классу, что его главный интерес – покончить с частной собственностью, эксплуатацией, капитализмом. А для этого ему прежде всего нужно взять государственную власть. Поэтому государственная власть рабочему классу необходима, как воздух.

Если мы это донесем до рабочего класса – наше дело будет сделано.