Приговор Руслану Соколовскому – это уже не запрет на антиклерикализм, каким были оба процесса по выставкам в Сахаровском центре и процесс «Pussy Riot», это - запрет атеизма для русских.

Дело в том, что ни среди традиционно католических групп российского населения – поляков, литовцев, немцев, белорусов, ни среди мусульман, ни среди иудеев нет проблемы атак на религию. Церковь воспринимается как образ жизни, как национальная идентичность. Тоже самое относится к православным грузинам и армянам григорианской церкви.

Для русских (в цивилизационном, а не в этническом смысле) – церковь – это очередная инкарнация государственной идеологии.

Что же касается воцерковленности, то в России она находится на уровне Франции, Испании и Израиля – стран исключительно секулярной ментальности.

Поэтому в случае любого критического осмысления ситуации выясняется, что церковь – разновидность военно-патриотического воспитания, в рамках которого самое главное – исключить ненужные вопросы.

Советские военруки очень не любили вопросов типа «почему гениальный Сталин простодушно верил Гитлеру» или «зачем империалистам нападать на Советский Союз в надежде завоевать радиоактивное бездорожье», ибо само их произнесение в классе вслух уничтожало оба центральных мифа советской военно-патриотической пропаганды, а 45 лет назад школьники уже знали, что за такой вопрос не их, не их родители не только не попадут в лагерь, но и даже не будут вызваны в школу (а посмотреть как «портянка» будет выкручиваться было очень забавно).

Московская патриархия готовится к триумфальному приходу в школы. Но перед этим в обществе должен распространиться парализующий страх перед самой возможностью задать вопросы типа: мир был возник 7 тысяч лет назад или 4 миллиарда, и почему Ной не взял в ковчег хотя бы пару самых симпотных динозавриков…

Так мы возвращаемся к простодушному фундаментализму воскресной школы, стёртому с лица земли ещё насмешкой Марка Твена.

Дело в том, что в Русская православная церковь Московской Патриархии – единственная православная церковь европейского типа, открыто и официально поддерживающая правительства – в данном случае автократов Путина и Лукашенко.

Все остальные, разумеется, «невосточные», православные церкви (кроме североамериканской) существуют не просто в условиях демократий, но парламентских демократий - с периодической сменой правящих партий и правительств, и открыто ангажироваться на партии не решаются.

Более того, в западном мире вообще нет христианских церквей, поддерживающих правительств… (а уж что говорят раввины об израильских министрах – у нас такое и с такое экспрессией салафиты не говорят о дагестанских)…

Поскольку в России религиозность – это вовсе не посещение воскресных служб и не предобеденная молитва, но западоненавистничество в сочетании с начальстволюбием и сакрализация милитаризма и империи, то любое публичное сопоставление научной картины мира и современной истории с так называемым церковным преданием, грозит оставить от религии лишь набор националистических мифов и сексистских предрассудков.

Ведь как мудро заметил капитан Игнат Лебядкин: «если Бога нет, то какой же я капитан»… И дальше мысль по ассоциации идёт уже к подполковнику…

От редакции: Имеются некоторые неточности - везде, где есть в Европе автократические режимы, православная церковь их и поддерживает. Например, в полной симфонии с националистическим режимом на Украине живет УПЦ КП. А на оккупированных нацистами территориях СССР церковь вполне мирно уживалась с гитлеровским режимом, активно поддерживала союзные Гитлеру режимы в Румынии и Болгарии (в Греции и Югославии нет).

Так что нет разницы между православными церквями Европы и востока - эта традиция идет еще от св.Константина и восточных римских императоров. Просто там, где в Европе установились буржуазно-демократические традиции государственного управления, православная церковь им также смиренно следует. Но идеалом государства по-прежнему считает православную империю с православным императором во главе. И это отличие православия от инославия носит канонический, а вовсе не ситуационный характер. Я даже с некоторым душевным трепетом представляю себе, как православная церковь отнесется к власти Антихриста?

Да, собственно, можно себе представить на примере царствования Петра Первого, когда часть церкви, объявив императора "антихристом", ушла в раскол и схизму, а часть безропотно приняла и отмену патриаршества, и руководство церковными делами со стороны обер-прокурора св.Синода. На 200 лет.

Видимо, то, что православие счастливо избежало реформации в позднем средневековье, сделало его хранителем не только древнеапостольской традиции, но в еще большей степени - раннефеодальных государственных отношений.

И то, что современное российское государство в идеологическом отношении опирается на догматы такой архаичной религиозной институции, ставит вопрос и о сущности самой установившейся в России государственности.

Во всяком случае ни Гагарин, ни Толстой этому государству не сродственны - разве что, спустя время и полностью выхолостив сущность, оба будут церковью-государством канонизированы.

Сравнение православной церкви с советской идеологической системой не корректно, поскольку у СССР была своя идеологическая основа. И в подкреплении оной догматами времен Иоанна Златоуста не нуждались. Хотя к церкви как таковой относились вполне терпимо, особенно после того, как она полностью подчинилась Совету по делам религий и вместе с прогрессивными представителями иных конфессий стала бороться за мир во всем мире. А потом, даже не поменяв выражения лица, начала клеймить "сергианство" и славить новые порядки, заодно причислив к лику "святых" тех борцов с Советской властью, которых 70 лет до того всячески не одобряла...

Ну а то, что военрук не любил вопросов типа «почему гениальный Сталин простодушно верил Гитлеру» или «зачем империалистам нападать на Советский Союз в надежде завоевать радиоактивное бездорожье», говорило лишь о невысоком уровне партийно-политической подготовки отдельно взятого военрука. О каком "простодушном доверии Сталина" можно было говорить после Испании и Чехословакии, после того, как совершенно открыто Красная армия готовилась к войне с Германией, сосредоточив в приграничных областях до 5 миллионов личного состава? На лекциях по военной истории уже в высшей школе, изрядно повоевавшие офицеры не стеснялись указывать на выдающиеся стратегические способности Гитлера (не говоря уже о материальных ресурсах всей объединенной Европы), и тем самым доказывать, что от руководства СССР в тот период, чтобы победить, потребовались еще более выдающиеся способности и высочайшее напряжение всех сил государства. Ну а целью гипотетической Третьей мировой войны был не захват ресурсов СССР, а полная ликвидация стратегического противника, всей мировой системы соцализма (что произошло позже и без войны). Ну и периодические империалистические войны как единственный способ выхода из столь же периодических системных кризисов - это родовая черта капитализма. Мировой системы социализма и СССР нет уже четверть века, но империалистические войны продолжаются, и угроза Третьей мировой актуальна, как никогда - нужны ли иные доказательства верности этого постулата классического марксизма?

Мы же хотели "возврата к нормальности", хотели повернуть историю вспять и "жить как все"? Вот и живем...

А.Б.